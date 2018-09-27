Россия Китаю: Не надо было красть наш истребитель (The National Interest, США)

The National Interest (США) . Более того российский военный эксперт объяснил, почему нельзя передирать чужие самолеты без разрешения. Помните истребитель авианосного базирования, скопированный Китаем без разрешения? Так вот, эти самолеты бьются один за другим, но Россия из-за этого не больно-то расстраивается, пишет. Более того российский военный эксперт объяснил, почему нельзя передирать чужие самолеты без разрешения.

На воре и шапка горит, считает Россия.

Помните истребитель авианосного базирования, скопированный Китаем без разрешения? Так вот, эти самолеты бьются один за другим, но Россия из-за этого не больно-то расстраивается.

Хотя Россия с Китаем теперь не только дружат, но и проводят совместные учения, российский сайт «Спутник» ( Sputnik News) недавно опубликовал статью «Китайскому флоту не хватает палубных истребителей, в арсенале лишь проблемный J-15».

J-15 — нелицензионная копия российского палубного истребителя Су-33, представляющего собой модификацию сухопутного Су-27К из 1980-х. Приобретя Т-10К-3, прототип Су-33, у Украины , Китай попытался его «переконструировать».

В описание злоключений J-15 «Спутник» пустился с плохо скрываемым злорадством.

«В китайских кругах об истребителе четвертого поколения J-15 редко отзываются с любовью», — пишет российский сайт. — По сообщению издания «Азия таймс" (Asia Times), китайские СМИ пишут о самолете презрительно, называя его „трепыхающейся рыбой" из-за его неспособности эффективно работать с китайских авианосцев, откуда воздушные суда с неподвижным крылом взлетают своим ходом с наклонных пусковых площадок на носу корабля. Возможности J-15 ограничиваются его тяжелым весом и слабостью двигателей. Масса пустого судна в 17,5 тонны значительно превышает средний вес палубных истребителей. Для сравнения, рабочая лошадка США F-18 весит всего 14,5 тонны“.

Многие покупатели с eBay Amazon подтвердят, что бывает, когда покупаешь „нелицензионные“ продукты, но здесь возникает вопрос, сколько из этих проблем коренятся в исходной российской конструкции. В любом случае, J-15 уже потерпели столь много неудач, что Китай приступил к разработке нового реактивного самолета J-31.

Разобрав недостатки J-15 по пунктам, „Спутник“ выкатил российского военного эксперта Василия Кашина , который объяснил, почему нельзя передирать чужие самолеты без разрешения.

»Несколько лет назад китайцы решили сэкономить деньги, и вместо того, чтобы закупить у России несколько Су-33 для последующего лицензированного производства в Китае, выбрали прототип Су-33 с Украины», — сообщил Кашин.

«Разработка J-15 потребовала больше времени и денег, чем ожидалось, и первые самолеты оказались более чем ненадежными, — сказал Кашин. — Потратив еще немного времени и денег, китайцы, по-видимому, все же решат имеющиеся проблемы и получат достаточно надежный и мощный истребитель авианосного базирования».

Здесь следует отметить, что Советский Союз, да и постсоветская Россия, тоже имели привычку «перенимать» западные технологии без согласия владельцев — и это касалось всего, начиная атомной бомбой и заканчивая «Шаттлом» и видеоиграми. На самом деле, это сомнительное достижение: по сути, нация расписывается в неспособности внедрять свои собственные технологии.

Учитывая, что теперь такой же привычкой обзавелся Китай, в этом можно усмотреть вселенскую справедливость.