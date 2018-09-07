Как Лондон использует дело Скрипалей в своих целях

Как Лондон использует дело Скрипалей в пропагандистских целях

«Доказательства» причастности России к отравлению Скрипалей, которые предоставил Лондон, — это «классический пример дезинформации». Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова . При этом эксперты отмечают, что озвученные Великобританией «факты» содержат массу нестыковок. Тем не менее аналитики подчёркивают, что западные страны не будут обращать внимания на неувязки, поскольку их задача — «показать карикатурное нападение злых русских», а не найти настоящих виновных.

Германии, США и Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бредом призывы, обращённые к Москве со стороны властей Канады Франции начать сотрудничество с британской стороной по «делу Скрипалей».

Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что публикация британской стороной фотографий и имён людей, якобы причастных к покушению на Юлию Сергея Скрипалей , является классическим примером дезинформации.

«Очередной выхлоп, который произошёл 5 сентября в Лондоне, очередная попытка привлечь внимание международного сообщества, и государств, и общественных организаций, и журналистов к этим фотографиям и выдать их за фотографии людей, имеющих отношение к российским государственным органам, — это классический пример дезинформации», — подчеркнула Мария Захарова.

5 сентября прокуратура Великобритании обнародовала имена и фотографии двух мужчин, якобы участвовавших в атаке на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городке Солсбери. Как утверждают британские правоохранители, подозреваемые — граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. В тот же день глава британского кабмина Тереза Мэй уведомила парламент о ходе расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери.

«Этап информационной войны»

Напомним, экс-сотрудник Сергей Скрипаль, перешедший на сторону британской разведки и проживавший на протяжении последних лет в городе Солсбери, был найден 4 марта в бессознательном состоянии на улице. С ним находилась его дочь Юлия, прилетевшая в гости к отцу из России. Скрипали были госпитализированы, а 12 марта Тереза Мэй обвинила Москву в покушении на жизнь экс-разведчика.

Якобы против него было применено боевое отравляющее вещество, разработанное в советских лабораториях и носящее кодовое название «Новичок». Лондон сослался на выводы специалистов химической лаборатории «Портон-Даун», расположенной в окрестностях Солсбери и ранее печально прославившейся из-за проведения испытаний химоружия на людях. Впрочем, даже в «Портон-Дауне» отказались назвать конкретное место производства яда, поразившего Скрипалей. Это не помешало британским властям возложить вину на Россию ещё до проведения расследования.

«Дело Скрипалей» стало поводом для высылки российских дипломатов из Великобритании и ряда других стран, а также введения Вашингтоном против Москвы нового пакета экономических санкций. Масла в огонь подлил ещё один инцидент — 4 июля в соседнем от Солсбери городке Эймсбери два человека попали в больницу — якобы тоже отравились «Новичком», совершенно случайно найдя флакон с веществом. Пострадали женщина и мужчина, женщину врачам не удалось спасти.

Накануне публикации британскими прокурорами портретов подозреваемых по «делу Скрипалей», Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад, подтверждающий версию Лондона о том, что в Солсбери и Эймсбери использовалось одно из то же вещество. Однако в ОЗХО не смогли установить, принадлежали ли яды к одной партии, или были синтезированы в разных местах и разное время.

Сейчас британские власти утверждают, будто ответственность за применение химического оружия в Солсбери и Эймсбери несут действующие сотрудники ГРУ, а приказ об этой операции был якобы отдан «на самом высоком уровне».

По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрей Манойло , на западе уже сформировалось мнение, что именно Россия виновна в отравлении Скрипалей, а сейчас власти Великобритании ещё и «подтвердили» эту точку зрения фактурой, пусть и недостоверной.

«Британская сторона, кроме заявлений, на этот раз предоставила данные с камер наблюдения и данные конкретных людей. Мы должны отвечать на эти обвинения, сейчас должна быть продумана стратегия действий в этой ситуации, основанная на выяснении личности тех людей, которых Великобритания обвиняет в этом. У Лондона должны быть запрошены фактические основания для обвинения, и доказательная база, на которую они опираются», — пояснил Манойло в интервью RT.

По мнению эксперта, только так можно повлиять на мнение западной общественности, хотя, к сожалению, многих переубедить будет непросто.

«Российская сторона должна показать, как работает наша юстиция. Нужно публично брать их за жабры. Мы по международным нормам направляем им запросы, а они изворачиваются. Их ответы нужно публиковать. Скрывают и не предоставляют материалы только те, кому есть, что скрывать. Мы должны задавить их своей грамотностью, мы не должны играть с ними, а припереть их к стенке юридически», — считает эксперт.

«Часть голливудского боевика»

Впрочем, пока добиться какого-то внятной информации от Лондона очень непросто: британская сторона просто игнорирует все направляемые ей запросы.

После публикации британской прокуратурой снимков подозреваемых в Москве сразу заявили о том, что российской стороне названные Лондоном имена ни о чём не говорят. Одновременно МИД России призвал Лондон отказаться от информационных манипуляций и начать взаимодействие по линии правоохранительных органов

Но вместо этого Лондон обвиняет Москву в нежелании идти на контакты в рамках расследования. Подобные заявления британской стороны звучат особенно странно после того, как российский МИД опубликовал официальные запросы к Великобритании, чтобы опровергнуть заявления о том, что Москва якобы не идёт на контакт с Лондоном.

Эти запросы остались без ответа: как сообщил в четверг пресс-секретарь российского посольства в Соединённом Королевстве, британские власти даже не пытались получить какие-то комментарии или сведения.

«Нет, никаких дополнительных материалов, пояснений, запросов нами не получено. Британская сторона в очередной раз заявляет, что ждёт от России «ответов», но при этом забывает задать вопросы», — подчеркнули в посольстве, добавив, что слова британцев о необходимости диалога не подкрепляются какими-либо шагами.

При этом обвинения Великобритании в адрес России содержат множество нестыковок. На это, в частности, обратил внимание постпред России при ООН Василий Небензя , выступая на заседании Совбеза. Например, оба подозреваемых сфотографированы в аэропорту Гэтвик в разных коридорах, но в одно и то же время, указанное на снимках до секунды, это просто неправдоподобно, отметил Небензя. И это далеко не единственная странность, содержащаяся в обвинениях Лондона.

«Согласно данным, озвученным Терезой Мэй, подозреваемые оказались у дома Скрипалей примерно в полдень 4 марта, тогда как раньше во всех полицейских сообщениях утверждалось, что Скрипали ушли из дома рано утром и в него больше не возвращались. Каким образом они тогда вошли в контакт с якобы отравленной дверной ручкой своего дома?» — поинтересовался Небензя.

Позиция Лондона, согласно которой Москва должна находить какие-то аргументы в пользу своей непричастности к инцидентам с химическим оружием, противоречит также общепринятому для демократических стран принципу презумпции невиновности. Об этом заявила 7 сентября Мария Захарова во время брифинга.

«Нас подталкивают к постоянному оправданию самих себя. Принцип презумпции невиновности — это основа демократии. Не человек, государство или структура должны предоставлять доказательства своей невиновности», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Снимки неких людей доказательствами не являются, пояснила Захарова.

«Опубликованы фотографии, но где доказательства? Мы сами должны догадываться, о чём идёт речь, сопоставлять, где сделаны эти фотографии? Если британская сторона не хочет общаться напрямую, почему было не прибегнуть к помощи посредников?» — задала риторический вопрос Захарова.

По мнению экспертов, Лондон сознательно избрал такую тактику. Обвинения носят не практический, а пропагандистский характер, и призваны произвести впечатление не столько на российскую, сколько на западную аудиторию. Такое мнение высказал в интервью RT журналист и политолог Александр Асафов.