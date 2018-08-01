Что РФ могла бы сделать на Аляске, если бы ее не продала

Что Россия могла бы сделать на Аляске, если бы её не продала

полуострова Аляска 30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже Россией Соединенным Штатам Америки за символическую сумму $7,2 млн Время показало, что это было во многом ошибочное решение. А как могла использовать Россия Аляску, если бы сохранила ее?

Обуза

На продаже Аляски настаивала российская сторона, в США многие называли эту сделку нецелесообразной. Царское правительство посчитало, что у государства нет достаточных ресурсов, чтобы содержать заокеанские колонии. С таким мнением согласны и многие современные эксперты, отмечая, что этот «кусок льда» обошелся бы тогда казне в солидную сумму. «Мы до сих пор не освоили Восточную Сибирь, какая уж там Аляска!», — звучат голоса скептиков.

Однако другая часть специалистов заявляет о крайне важном стратегическом значении Аляски и выражает сомнение в неспособности России обеспечивать содержание этого региона. По их мнению, главные инициаторы продажи Аляски — министр финансов Рейтерн, брат царя великий князь Константин и российский посланник в США барон Стекль — совершая сделку преследовали сугубо личные цели.

В переводе на рубли продажа Русской Америки добавила казне 11 миллионов 520 тысяч рублей, для сравнения в 11 миллионов 653 тысячи рублей был обозначен годовой бюджет министерства императорского двора — траты на балы, парады, обеды, приемы, выезды. То есть, фактически за год правительство проело заработанные на продаже Аляски деньги.

Возможно, избавление от Аляски позволило государству сэкономить в дальнейшем. С другой стороны, мы не знаем, какие бы наша страна могла извлечь дивиденды, сохранив эти территории. На этот счет существуют лишь предположения.

Угроза

Первым тему продажи Аляски поднял генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев-Амурский. В 1853 году он заявил, что такой шаг позволит укрепить позиции России на азиатском побережье Тихого океана перед лицом нарастающего проникновения Британской империи. И действительно, если бы Россия не продала Аляску, то вполне вероятно ощутила бы давление со стороны своего главного геополитического противника, как это было во время Крымской войны, когда британский флот пытался овладеть Петропавловском-Камчатским

С востока Аляску поджимали канадские владения Британской империи (формально компании Гудзонова Залива), и российским поселенцам в составе чуть более 1000 человек было бы трудно удерживать за собой столь обширный регион.

Муравьев-Амурский обращал внимание и на возможный конфликт с Соединенными Штатами: «Теперь, с изобретением и развитием железных дорог, более ещё, чем прежде, должно убедиться в мысли, что Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши».

Кроме того, на территории Аляски помимо дружественных по отношению к русским алеутов проживало до 40 тысяч индейцев-тлинкитов, которые не желали себя считать подданными российской империи. Их постоянные набеги на русские поселения поставили бы в дальнейшем под угрозу жизни и так немногочисленных российских колонистов.

Энергетическая республика

Исследователи неоднократно пытались представить, как бы стала развиваться России, если б в ее составе осталась Аляска. Обозреватель еженедельника « АиФ » Константин Кудряшов рисует свой сценарий: 4 апреля 1866 года возле Летнего сада революционер Дмитрий Каракозов не промахивается и убивает императора Александра II, занявший престол Александр III прекращает переговоры о продаже Аляски. К концу XIX столетия русское население Аляски достигает 80 тысяч человек, Русская Америка переживает настоящий промышленный бум, в Новоархангельске создаются базы Тихоокеанского флота.

Сосланный в Шушенское Ленин бежит на Аляску, а затем переправляется в Британскую Колумбию , откуда руководит Первой русской революцией. Накануне революции 1917 года он щедро спонсируется американскими властями, которые его и доставляют в Россию. После Гражданской войны на Аляску бежит правительство Колчака, туда же он перевозит золотой запас. После 1937 года под возрастающим давлением со стороны СССР президент Аляски Колчак слагает с себя полномочия. Полуостров входит в состав СССР на правах Эскимосско-Алеутской Советской Республики.

1962 год, по мыслям журналиста, обозначает начало холодной войны Советского Союза, но не с США, а с Объединенной Европой. В то время строится Трансаляскинский нефтепровод. Аляска как богатейшая кладовая природных ресурсов — нефти, цинка, меди, серебра, угля, леса — становится своеобразной Энергетической республикой, а преемница СССР Россия — сверхдержавой.

Экономист Руслан Гринберг также видит огромный потенциал Аляски. Если бы Россия когда-то не отдала свою колонию, то «дикий русский капитализм начала ХХ века набросился бы на Аляску и стал ее рвать, как тузик грелку». А дальше, полагает экономист, Россия стала бы в полном объеме использовать недра Русской Америки, и делала бы это в союзе со «штатовскими буржуями», заодно обмениваясь опытом.

Геополитическое преимущество

Отдав Аляску Соединенным Штатам Россия упустила возможность стать владелицей несметных золотых запасов, которые во многом заложили основы процветания американского общества. А как могла развиваться наша страна, обладая такими золотоносными ресурсами?

Историк Сергей Ненахов уверен, что тогда для проведения сталинской индустриализации не потребовалось бы эксплуатировать крестьянство и продавать за рубеж произведения искусств. Страну можно было отстроить исключительно за счет золота Аляски, и в конечном итоге СССР совершил бы гигантский экономический рывок. Возможно, и коллективизация деревни не приняла бы столь трагических форм, — предполагает историк. Следующие дивиденды, которые принесла бы Аляска, по мнению экспертов, — это ценнейшие рыбопромысловые зоны Берингова моря и Алеутских островов, а также полный контроль над Беринговым проливом, через который проходит кратчайший морской путь из Восточной Азии в Европу. Но самое главное сокровище Аляски — это арктический шельф с поистине неисчерпаемыми запасами углеводородов.