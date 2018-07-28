Хачатурову должны найти замену

МИД РФ отреагировал на предстоящую замену генсека ОДКБ

Армения должна официально отозвать своего представителя Юрия Хачатурова с поста генерального секретаря Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров своему армянскому коллеге Зограбу Мнацаканяну в телефонном разговоре, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«В соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване», — отметили в комментарии МИД РФ.

Ереван предложил государствам-членам ОДКБ заменить генсека в связи с тем, что накануне, 27 июля, ереванский суд первой инстанции санкционировал арест действующего.

Хачатурова обвиняют в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года. Обвинение было предъявлено ему после допроса в специальной следственной службе (ССС), куда он явился вместе с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном 26 июля в качестве свидетеля. «На основе сопоставления доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1–2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», — сообщили в пресс-службе ССС.

При этом сам Хачатуров своей вины не признает. Об этом заявил он сам в суде в ответ на вопрос одного из журналистов. За преступление этой статьи уголовного кодекса Армении его могли лишить свободы на срок до 15 лет, однако сейчас ему это не грозит, поскольку его отпустили под залог примерно в $10,3 тыс.

Что касается пришедшего вместе с ним в ССС Роберта Кочаряна, занимавшего в республике президентский пост с 1998 по 2008 год, ереванский суд арестовал его на два месяца по тому же делу, что и Хачатурова, накануне, 28 июля. Об этом сообщил адвокат Кочаряна Арам Орбелян. Защитники арестованного намерены обжаловать решение суда, отметил второй адвокат экс-президента Рубен Саакян . Он также подчеркнул, что его подзащитный спокойно отреагировал на оглашение судом меры пресечения.

Обвинение также было предъявлено ему 26 июля после допроса, на который он был приглашен в качестве свидетеля. «На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи № 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», — отметили в ССС. Ситуация Кочаряна в отличие от положения Хачатурова осложняется тем, что его не отпускают под залог, поэтому в данный момент он находится под угрозой получить срок до 15 лет.

При этом сам Кочарян не сомневается, что предъявленные ему обвинения были сфабрикованы и сфальсифицированы, о чем он рассказал в интервью местному телеканалу Yerkir Media.

Экс-президент напомнил, что в суд его вызвали в качестве свидетеля. «Но первые слова следователя были следующими: они изменили статус и обвинили меня. По сути, допрос был в статусе обвиняемого», — сообщил Кочарян. « [Теперь] я могу попасть в тюрьму. Но я пойду дальше, и я буду сражаться до конца. Никогда бы не подумал, что настолько сфабрикованное уголовное дело можно изготовить на самом деле», — изумился он.

Обвинение по делу о массовых беспорядках в Армении в 2008 году предъявили еще 3 июля бывшему министру обороны республики Микаелу Арутюняну, после чего он был сразу же объявлен в уголовный розыск. Согласно информации, которой располагает руководитель ССС, в данный момент Арутюнян отсутствует в Армении.

Президентские выборы в Армении в 2008 году состоялись 19 февраля. По их официальным итогам лидером республики стал Серж Саргсян , что совершенно не устроило значительную часть жителей Армении. Свое недовольство они выразили в огромном количестве масштабных протестов.