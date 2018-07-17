Жертвы красоты: как убивают пластические хирурги

Клиники пластической хирургии ждут массовые внеплановые проверки из-за участившихся в сфере нарушений, в том числе с летальным исходом. Только за последние несколько месяцев в России шесть пациенток погибли во время или после операций по улучшению внешности. А случаи, когда человек остается жив, но на результат в зеркало нельзя взглянуть без слез, исчисляются десятками. От опасных последствий не застрахованы даже те, кто полностью подготовился к операции, сдав все анализы.

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору провести внеплановые проверки медицинских организаций, занимающихся пластической хирургией. Проверки продлятся до конца года, промежуточный доклад должен быть представлен до 5 сентября, а итоговый отчет будет готов к 1 февраля 2019 года, уточнили в секретариате вице-премьера.

Такое решение было принято в связи с участившимися случаями нарушений оказания медицинской помощи в сфере пластической хирургии, в том числе приводящим к гибели пациентов.

Только в 2018 году, по официальным данным, зафиксировано шесть летальных случаев после выполнения пациентам пластических оперативных вмешательств, говорится в сообщении секретариата.

Некоторые из них сейчас расследует Следственный комитет (СК) России . Так, в конце июня в Ставропольском крае 44-летняя пациентка городской больницы Железноводска скончалась после пребывания в коме, в которую впала 24 февраля после проведенной пластической операции по увеличению груди. Женщина сама работала акушером-гинекологом, поэтому подошла к подготовке к операции ответственно, сдала все анализы. Никаких препятствий для осуществления процедуры медики не обнаружили.

После операции она на некоторое время пришла в себя после наркоза, однако через несколько часов впала в кому, из которой уже не вышла. Родственники погибшей указывают, что пациентку после процедуры повезли в отделение гинекологии, а не реанимацию, а то, что у нее остановилось дыхание, выяснили далеко не сразу. Что именно вызвало такие последствия, устанавливают правоохранительные органы

25 апреля в СК сообщили о смерти после пластической операции 29-летней женщины. В частной московской клинике ей делали повторную риносептопластику (коррекцию формы носа), однако во время проведения процедуры ее самочувствие резко ухудшилось. Пациентку экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, где пострадавшей поставили диагноз «атипичный гемолитико-уремический синдром». Он и привел к летальному исходу.

Делала ринопластику, получила сепсис

Выяснилось, что женщина была не единственной жертвой злополучной клиники. СК расследует гибель и других пациентов этого медучреждения, в том числе 41-летней гражданки Канады , скончавшейся после операции на груди.

До этого она успешно перенесла операцию на носе, но во время второй процедуры у нее началась сильная аллергическая реакция. Ее доставили в Боткинскую больницу, где она умерла от анафилактического шока.

Еще одна пациентка той же клиники перенесла операцию по подтяжке лица. 54-летняя женщина очнулась после операции из-за резкой боли в спине. Женщину отвезли в Институт Склифосовского, где у нее диагностировали острую почечную и печеночную недостаточность. Через несколько дней ее перевели в отделение нефрореанимации в другой больнице, где она скончалась.

Следствием рассматриваются различные версии произошедших в клинике пластической хирургии смертей, от использования некачественных медицинских препаратов в целях экономии до умышленного причинения вреда здоровью.

Две пациентки, делавшие операцию в том же медицинском учреждении, оказались в реанимации: одна делала ринопластику и в итоге получила сепсис, второй стало плохо после процедуры липосакции. Обеих женщин удалось спасти.

Той же весной в Москве прямо на операционном столе — уже другой клиники — скончалась 32-летняя жительница столицы, которой делали пластику груди. По словам матери погибшей, операция продолжалась около пяти часов, после чего родственники попытались связаться с девушкой, однако трубку никто не брал. В итоге позвонили из клиники и сообщили, что процедура прошла успешно, но через три часа врачи известили семью оперированной о том, что она умерла.

Как выяснилось позже, пациентка погибла еще во время операции.

В клинике не было реанимационного отделения, когда жизненные показатели стали критическими, вызвали кардиолога, которая на тот момент находилась дома с ребенком.

Она попыталась реанимировать пациентку, но безрезультатно. Врачи вызвали скорую, но приехавшие медики оказались бессильны.

После гибели женщины деньги близким вернули, добавив 50 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.

Проверка показала, что у двух пластических хирургов (один из которых проводил операцию пострадавшей пациентке) отсутствует подготовка в ординатуре по профилю «пластическая хирургия», сообщили в Росздравнадзоре. Процедуры, включая операции, выполняются в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в отсутствие круглосуточного наблюдения больных. В клинике также не было необходимого оборудования.

Лицо со шрамом

Летальный исход — безусловно, худший из возможных исходов после такой операции. Однако иногда даже выжившие после процедуры люди думают, что их жизнь закончена, потому что врачи, без преувеличения, могут изуродовать своих пациентов. Один из таких случаев произошел в прошлом году. В апреле известный бьюти-блогер Анастасия Шпагина опубликовала на YouTube-канале видео о своей неудачной ринопластике, которую проводил популярный хирург. Взамен аккуратного носа девушка получила проблемы с дыханием и изуродованное лицо. Ролик о трагическом исходе операции посмотрели 3,5 млн человек.

«Мне сделали абсолютно не то, что я хотела. И у меня появилась впадина в носу, вмятина. После этого ноздря вообще перестала дышать, у меня видны шрамы с двух сторон. Хирург говорит, что он всем доволен, что все хорошо», — рассказала Анастасия.

Девушка утверждает, что посетила двух петербургских врачей и оба сказали ей о допущенных в ходе операции нарушениях.

Через некоторое время после публикации ролика блогер сообщила о том, что получает угрозы от представителей проводившей операцию клиники. По ее словам, они требовали удалить видео и записать ролик с извинениями, однако делать это видеоблогер отказалась.

Как рассказал «Газете.Ru» заместитель председателя коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский , подобные ситуации встречаются довольно часто. Если человек пострадал из-за недобросовестно выполненной врачом работы, пациенту необходимо обратиться в правоохранительные органы и предъявить заключенный с организацией договор, чеки об оплате процедуры, по возможности — медицинские документы. После этого проводится экспертиза, по результатам которой устанавливается факт нанесения вреда здоровью, говорит эксперт.

«Если эксперты определяют, что работа врача была выполнена некачественно, то они высчитывают сумму восстановления былой красоты. С данным заключением пациент обращается в медучреждение, проводившее операцию, и требует с них возмещение ущерба. Отказ организации является поводом для судебных разбирательств», — отметил Старинский.

Но порой врачи портят внешность человека так, что исправить эту ошибку уже невозможно. Такой случай произошел в Москве около двух лет назад. Женщина обратилась в клинику для того, чтобы скорректировать форму груди, однако в итоге получила совсем не то, чего ждала.

За операцию она заплатила 150 тыс. рублей, но результат ее не удовлетворил, и пациентка настояла на проведении второй, а затем и третьей операции, которая и вовсе изуродовала тело женщины.

После этого оказывать помощь в той клинике, где она проходила эти процедуры, ей отказались. С диагнозом «абсцесс левой молочной железы» пациентку доставили в обычную городскую больницу, где врачи спасли ее жизнь. Там же обнаружилось и искривление импланта, возможное только по врачебной ошибке. В итоге женщина взыскала с клиники три млн рублей, в которые входят как возврат денег за недобросовестную операцию, так и компенсация за моральный ущерб.

«Если внешность была безнадежно испорчена, то в этом случае возбуждается уголовное дело. То же самое происходит, если в результате операции какой-либо орган перестал функционировать. Для подтверждения факта врачебной ошибки нужно собрать подтверждающую урон документацию и максимум доказательств. Когда исправить допущенную ошибку уже нельзя, вероятность того, что виновный понесет уголовное наказание, довольно высока. Довольно часто это все заминается еще на стадии проверки. Но если пациент морально сильный и готов терпеть давление, которое клиники очень часто оказывают на пострадавших, то, дойдя до финальной точки в деле, можно будет взыскать с виновных большую компенсацию или добиться уголовного наказания», — объяснил «Газете.Ru» адвокат «Лиги защитников пациентов» Дмитрий Айвазян.

Уколы только в операционной

Требования к клиникам пластической хирургии по большей части предъявляются такие же, как и к обычным частным медицинским учреждениям. Однако, по заявлению руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрея Плутницкого, некоторые больницы прибегают к уловкам. Например, получают лицензию на амбулаторную медицинскую помощь, тогда как лицензии на станционарную нет. Таким образом пациентов вводят в заблуждение, говоря, что лицензия есть, операцию по увеличению груди и ринопластику можно сделать амбулаторно, а после короткого наблюдения человека отпустят домой.

Кроме того, ординатура стала единственно возможным способом получения сертифи­ката пластического хирурга только с 2016 года. До этого получить соответствующую специализацию можно было после курсов переподготовки.

Анонсированные массовые проверки «клиник красоты» — не первая реакция правительства на череду смертей и травм от рук пластических хирургов. Так, 3 июля вступил в силу порядок оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия».

Согласно нововведениям, в кабинете пластического хирурга должны находиться помещение для осмотра пациентов и перевязочная. К тому же клиники обязали осуществлять диспансерное наблюдение и медицинскую реабилитацию пациентов.

Также, согласно документу, в медучреждениях должны проводиться первичная и вторичная профилактики заболеваний и осложнений, возможных после операции. Если это необходимо, пациенту должны выдать направление в стационар.

В кабинете пластического хирурга можно делать перевязки после операций, однако проведение любых инвазивных процедур, среди которых и все виды анастезии, запрещено. Отделение пластической хирургии может работать только в том случае, если там регулярно открыты рентгеновские кабинеты, где находится все необходимое оборудование, отделение анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии и реанимации, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет переливания крови, операционная и перевязочная.