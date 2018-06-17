Катастрофа неизбежна: Мадуро обанкротит Венесуэлу

Когда Венесуэла дойдет до дефолта

Венесуэла ставит новые антирекорды. Один доллар США стоит уже 2 млн боливаров, а инфляция превысила 24 600%. Это не мешает переизбравшемуся на пост президента Венесуэлы Николасу Мадуро обещать восстановление экономики. Однако эксперты ожидают лишь обострения кризиса и пророчат стране дефолт уже в этом году.

По данным портала Dolar Today, отслеживающего котировки на нелегальном рынке, доллар на «черном рынке» Каракаса торгуется на уровне 2 291 385 боливаров. Обесценивание боливара произошло на фоне стремительного роста инфляции в Венесуэле. Инфляция в стране в мае в годовом исчислении составила 24 600%, сообщила Национальная ассамблея.

Только в мае инфляция в стране составила 110%. Порог гиперинфляции, когда валюта обесценивается за месяц на 50%, Венесуэла переступила еще в конце прошлого года.

В стране уже давно не хватает товаров первой необходимости. Венесуэла испытывает острый дефицит продуктов питания, гигиенических товаров, медикаментов. По данным The Wall Street Journal, 80% основных продуктов невозможно найти даже в столице — Каракасе.

Метрополитен Каракаса с середины мая бесплатно перевозит пассажиров. На такой шаг, по данным Reuters, руководство метро в столице Венесуэлы было вынуждено пойти из-за того, что закончилась бумага, на которой печатались билеты.

Источники в руководстве метро Каракаса рассказали агентству, что бумага для билетов закупалась за рубежом. Однако уже более года правительство не выделяло валюту на эти цели, и запасы бумаги подошли к концу.

Из Венесуэлы продолжается активная миграция населения. Фелипе Муньос , назначенный властями Колумбии администратором границы с Венесуэлой, на днях сообщил, что, по его данным, более миллиона человек перебрались из Венесуэлы в Колумбию за последние 15 месяцев. По его данным, примерно 250 тыс. — это вернувшиеся колумбийцы, а 819 тыс. — венесуэльцы, собирающиеся остаться на постоянной основе» в Колумбии.

По оценке Агентства ООН по делам беженцев, Венесуэлу только к концу прошлого года покинули более 1,5 млн человек. Кроме Колумбии, беженцы едут в Перу , где находятся как минимум 300 тысяч венесуэльцев, и в Чили -— более 160 тысяч.

При этом власти Венесуэлы продолжают упорно отрицать гуманитарную катастрофу.

Переизбранный недавно на пост президента Венесуэлы Николас Мадуро пообещал стране скорое экономическое процветание. «Чего бы это ни стоило, я посвящу свою жизнь восстановлению экономики страны, я устрою экономическую революцию, которая потрясет мир», — красиво говорил венесуэльский лидер.

Почти одновременно с празднующим 22 мая на выборах свою победу Николасом Мадуро США объявили о новых санкциях в отношении Венесуэлы.

Американским гражданам и юрлицам запрещены любые сделки с госдолгом Венесуэлы, а также долгом национальной нефтедобывающей корпорации PDVSA, уже полгода, по сути, находящейся в состоянии дефолта.

Кроме того, США запретили покупку у Венесуэлы любых активов. Американские санкции вводят запрет на использование в качестве залога долговых обязательств Венесуэлы и доли в любых компаниях, где страна владеет более 50% акций.

Как считает американский Минфин, эти меры лишают возможности Мадуро продавать госактивы для получения валюты и последующей оплаты импорта.

Александр Чичин. Новые санкции США в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы ограничили там добычу, отмечалось в статье The Wall Street Journal . Из-за санкций со стороны США падает валютная выручка страны от продажи нефти, соглашается декан факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС

Так, Венесуэла, страна с крупнейшими в мире запасами нефти, переживает острейший нефтяной кризис. Согласно статистическому обзору мировой энергетики от BP, доказанные запасы нефти в Венесуэле достигают 303,2 миллиарда баррелей, или 17,9 процента от общемировых. На втором месте — Саудовская Аравия с запасами в 266,2 миллиарда баррелей. При этом королевство добывает примерно на 8 миллионов баррелей в сутки больше, чем латиноамериканское государство, где добыча упала до минимума за последние 30 лет из-за неэффективного управления отраслью и экономического кризиса.

В Венесуэле добыча нефти снизилась в мае на 50 тыс. баррелей по отношению к апрелю — до 1,36 млн баррелей, сообщило на днях Международное энергетическое агентство (МЭА)

При этом эксперты ранее прогнозировали, что с учетом последних новостей и санкций добыча уже в середине этого года упадет до 1 млн баррелей в сутки.

Согласно подсчетам агентства Bloomberg , формируемым на основе прогноза инфляции и безработицы на будущий год, Венесуэла является самой «несчастной» экономикой мира на протяжении вот уже четырех лет подряд. Индекс «несчастья» Венесуэлы равен 1872 пунктам, то есть в 2018 году ситуация в Венесуэле станет хуже как минимум в три раза — в 2017 году Венесуэла набрала 499,7 пункта.

Уровень безработицы в Венесуэле уже превысил 20%, резко выросла преступность.

«Последние три года Центробанк страны не публикует данных о ВВП и инфляции, и разные источники оценивают их по-разному. Гиперинфляция заставляет правительство постоянно повышать МРОТ: только в этом году ЦБ сделал это три раза. Сейчас минимальная зарплата составляет 2,5 миллиона боливаров, чего не хватит, например, на покупку трех кг мяса в месяц. Курс доллара растет космическими темпами: в 2013 году доллар можно было купить за 17 боливаров, в 2016-м — за миллион боливаров», — констатирует Чичин.

В ноябре прошлого года Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's ухудшило рейтинг Венесуэлы в иностранной валюте до уровня SD. Тогда агентство зафиксировало в стране так называемый «выборочный дефолт», означающий, что республика не смогла осуществить выплаты по госбондам.

Другое рейтинговое агентство «большой тройки» — Fitch — понизило суверенный рейтинг страны до отметки «С». Это означает высокий риск невыполнения государством своих долговых обязательств. «С учетом платежей, которые ранее не были сделаны по суверенным облигациям, относящимся к тридцатидневному льготному периоду, Fitch считает, что это делает долговой дефолт весьма вероятным», — говорится в сообщении агентства.

Межамериканский банк развития (МБР) недавно объявил о приостановке выдачи кредитов Венесуэле в связи с невыплатой Каракасом $88,3 млн Общий объем долга Боливарианской Республики перед МБР составляет $2,01 млрд В целом объем внешнего долга Венесуэлы оценивается в $132,15 млрд

«У Венесуэлы сейчас слишком много системных неразрешенных проблем, и главная из них — невозможность обслуживать гигантский внешний долг, который превышает обязательства всех соседей по региону», — отмечает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Ситуация с госдолгом неминуемо ухудшится и, вероятнее всего, дойдет до дефолта, полагает Чичин.

Попытка пополнить казну за счет введения некоей национальной криптовалюты Petro — абсолютно бесперспективное занятие, говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев

«Николас Мадуро, очевидно, воодушевившись успехами биткоина, решил, что эмиссии собственной криптовалюты будет достаточно, и выпустил 100 млн криптовалюты Petro, привязанной к цене на нефть (стоимость Petro привязана к цене барреля нефти и составляла $60 за токен, однако впоследствие решено было продать ее со скидкой, которая могла составлять до 60% — «Газета.Ru»). Однако он не учел, что рост цены биткоина обеспечивается его высокой ликвидностью и огромными оборотами. Но кому будет интересна Petro? Риски, связанные с инвестированием в венесуэльскую криптовалюту, запредельные, и инвесторы это понимают», — говорит Коренев.

Помочь стране могут лишь структурные экономические реформы и в целом коренное изменение государственной политики, отмечает Александр Бахтин , директор московского филиала «БКС Премьер».

Чтобы разогнать экономику страны, необходим комплексный пакет реформ, длительная работа над реструктуризацией внешнего долга, а также принятие судьбоносных решений вплоть до сложения действующим правительством с себя полномочий, соглашается генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов

Большая часть сочувствующих Венесуэле государств видят в решении ее экономических проблем лишь один путь — попросить помощи у МВФ , отмечает Антонов. Ранее газета Financial Times сообщала, что, по подсчетам фонда, Венесуэле может потребоваться порядка $30 млрд финансовой помощи в год.

Впрочем, в таком случае действующая власть должна будет либо вовсе уйти, либо признать свои действия неэффективными и полностью переориентировать дипломатические взаимоотношения с враждебными к ней странами, резюмирует Антонов.