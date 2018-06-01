Украину заставят отказаться от абсурдных требований к РФ

Украину заставят отказаться от абсурдных требований к России

Украина предъявила России требования для продолжения газового транзита после 2019 года. Требования эти выглядят на просто завышенными — они являют собой яркий пример настоящего абсурда. На чем в итоге договорятся Нафтогаз Газпром и какая из сторон потеряет — или выиграет — в большей степени?

«Нафтогаз» начал торговаться с Газпромом по поводу условий нового контракта на прокачку газа по украинской территории после 2019 года. Выставленные Украиной условия поражают своей оторванностью от реальности.

Во-первых, «Нафтогаз» требует прокачивать через Украину 110 млрд кубометров газа с 2020 по 2028 годы при сохранении тарифов на нынешнем уровне. Во-вторых — поднять тарифы на транзит на треть в 2018-2019 годах. В противном случае «Нафтогаз» грозит взыскать с Газпрома в Стокгольмском арбитраже компенсацию за обесценение своей ГТС из-за неполной окупаемости инвестиций, написал «Коммерсант». О каких таких инвестициях на миллиарды долларов говорит «Нафтогаз»? О советских, когда ГТС Украины строили на деньги союзного бюджета?

Аргументируя свои требования, «Нафтогаз» ссылается на решение Стокгольмского арбитража. Но ведь шведский суд отклонил требования «Нафтогаза» об увеличении тарифа на транзит газа. И хотя Стокгольм присудил Газпрому штраф за недопрокачку газа, но не на 16 млрд, как просил «Нафтогаз», а на сумму в четыре раза меньшую. Значит, ни о каком обязательстве Газпрома прокачивать 110 млрд кубов через Украину речи не идет. Да и прямого такого решения озвучено не было.

Ко всему прочему, «Нафтогаз» предлагает Газпрому два варианта бронирования мощностей украинской трубы. Первый: Газпром самостоятельно бронирует мощности (действующая сейчас схема), но применимым правом для контракта будет не Стокгольм, как сейчас, а украинское законодательство. Кто же согласиться на такое условие, равносильное самоубийству? Уже есть пример, как украинский антимонопольный комитет сфабриковал дело, обвинил Газпром в монопольном транзите и выставил многомиллиардный штраф. Но кто-нибудь видел других желающих прокачивать газ через Украину, и чтобы Газпром им в этом как-либо мешал? Газпромовские апелляции украинские суды даже не приняли к рассмотрению. Но главное, что «Нафтогаз» через Стокгольм уже пытался изменить контракт в соответствии с украинским законодательством, но суд это требование отклонил.

Второй вариант предусматривает продажу газа «Нафтогазу» на восточной границе Украины и обратную ее покупку на западной границе с ЕС . Сейчас идущий по украинской трубе газ является собственностью Газпрома. Киев же предлагает, чтобы идущий он стал собственностью «Нафтогаза». Это значит, что Киев в любой момент может решить вернуть не весь, а лишь часть газа, по любой цене, да и не в положенный срок, а с задержкой. На эти условия не то что Газпром, но и Брюссель не пойдет — они ведут к удорожанию газа для самих европейцев.

Иначе говоря, требования «Нафтогаза» изначально невыполнимы. И вряд ли в Киеве всерьез надеются на то, что смогут заставить Газпром согласиться на них. Все это выглядит, как восточный базар: просить больше, чтобы получить хоть что-то.

По какому сценарию будут развиваться события дальше?

Торг начался потому, что в 2019 году заканчивается действие транзитного контракта между «Нафтогазом» и Газпромом. Встает вопрос — как европейские потребители получат необходимые им объемы российского газа с 2020 года? Если бы не было политического вмешательства со стороны США , которые разжигают украинские претензии в своих коммерческих интересах, то украинский транзит не волновал бы сегодня ни ЕС, ни Россию. Именно из-за этого вмешательства сроки ввода обходных газопроводов в Европу сдвинулись. США заставили Болгарию отказаться от «Южного потока», а также ставят палки в колеса проекту «Северный поток-2».

Велика вероятность, что к 2020 году не успеют ни построить продолжение второй нитки «Турецкого потока», ни полностью запустить продолжение «Северного потока-2» по европейской территории. Значит, по северному маршруту Россия сможет прокачивать не 55 млрд, а 35 млрд кубов газа. Итого на 2020 год остается порядка 40 млрд кубометров, которые так или иначе надо будет прокачивать через Украину, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков . И это хорошая новость для Киева — где все это тоже наверняка подсчитали. Иначе как объяснить заявление главы Минэнергоугля Украины Игоря Насалика о том, что Украина будет настаивать на сохранении после 2019 года транзита российского газа в объеме не менее 40 млрд кубометров.

«Договориться так или иначе придется, в этом заинтересованы все три стороны. Опыт трехстороннего посредничества уже имеется при подписании «зимних пакетов». Только теперь нужно будет не зимний пакет, а годовой пакет подписать на 2020 год», — полагает Юшков.

«Газпром, конечно, не согласится на условия Нафтогаза. Позиция Газпрома одна — установление справедливого тарифа, а даже нынешний тариф он считает завышенным (на 50% дороже, чем тариф по прокачке газа по «Северному потоку» — прим. ВЗГЛЯДа). Газпром будет требовать снижения тарифа на прокачку и оставление открытым объема прокачки, то есть отсутствия условия «качай или плати». На таких условиях можно будет подписать даже долгосрочный контракт», — считает Игорь Юшков.

Однако это оптимистичный вариант. Скорее всего, придется подписывать новые контракты каждый год. «2020 год будет годом шантажа, так как обходные газопроводы не достроены. Украина сможет диктовать условия. А она не стесняется в методах, о чем говорят последние попытки арестовать акции именно компаний-операторов „Северного потока“ и „Северного потока-2“, — говорит Юшков.

Опираясь на опыт подписания „зимних пакетов“ можно сказать, что пойти на уступки придется обеим сторонам: и Газпрому, и „Нафтогазу“. Киев наверняка рассчитывает на то, что если он уступит в объеме прокачки (снизит его), то Газпрому придется уступить в тарифе и поднять его.

Однако Газпром будет перетягивать одеяло на свою сторону. „Мы, скорее, уступим в сегменте „качай или плати“. Газпром пойдет на уступку, согласившись взять на себя обязательство по условию „качай или плати“ на 20-40 млрд кубометров. В 2020 году у нас в любом случае остается „лишними“ 30-40 млрд кубов. А Киев, соответственно, должен будет пойти на уступку по стоимости транзита. Каждая стороны потом будет говорить, что противник уступил больше“, — рассуждает Юшков. Решающее слово достанется арбитру — Брюсселю, который должен будет убедить Украину сбавить обороты.

Плохая новость для „Нафтогаза“ в том, что к 2021 году обходные трубы с большой вероятностью уже смогут запустить на полную мощность. А значит, рычагов для шантажа у него не останется.

Впрочем, объемы прокачки газа через Украину после 2021 году будут зависеть даже не от Газпрома, а от спроса со стороны европейских потребителей. Если их потребности в топливе продолжат расти, то весь этот дополнительный объем газа Газпром и будет прокачивать через Украину. Ориентировочно „Нафтогаз“ может рассчитывать на 10-15 млрд кубов в год.