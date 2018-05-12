Застала царя: где живет старейший пенсионер

ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в России

Самым старым пенсионеров России является жительница Чечни — ей 128 лет. Она родилась 1 июля 1889 года, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России . В июне 2017 года канадские биологи заявили, что предела продолжительности человеческой жизни не существует.

Самым старым пенсионером России является жительница Чечни — ей 128 лет. Она родилась 1 июля 1889 года, сообщает RTъ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

Накануне президент США Дональд Трамп в своем инстаграме поздравил со 112-летием Ричарда Арвина Овертона — самого старого американского ветерана Второй мировой войны.

Двумя днями ранее исследовательская служба компании HeadHunter провела опрос об оптимальном пенсионном возрасте россиян. В опросе приняли участие почти восемь тысяч человек. На повышение пенсионного возраста для развития экономики России были согласны 6% респондентов, передает ФАН.

В среднем работники, выступавшие за снижение пенсионного возраста, указали в качестве оптимальной планки 54 года для мужчин и 50 для женщин. Те, кто выступал за повышение порога, в качестве оптимального назвали возраст 63 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

В феврале нынешнего года американским ученым удалось пролить свет на вопрос, что объединяет стариков, которым удается сохранять хорошую физическую и умственную форму в возрасте за 80 лет.

«Еще не так давно мы считали, что единственный путь для нас — состариться и одряхлеть. Мы должны отодвинуть привычные рамки и посмотреть, что возможно в преклонном возрасте и как люди этого достигают?», — заявила Эмили Рогальски из Северо-западного университета США, выступая на конференции Американской ассоциации содействия науки с результатами своего исследования.

Ученые под руководством Рогальски сделали новое открытие. Изучив мозг десяти «суперстариков» после их смерти, Рогальски с коллегами обнаружили в образцах больше веретенообразных нейронов (нейронов фон Экономо), чем в мозге обычных пожилых людей.

«Мы обнаружили, что долгожители, мозг которых мы изучали под микроскопом, имеют больше веретенообразных нейронов, чем люди возраста 80 лет, и даже больше, чем двадцатилетние люди. Мы не знаем, почему у них оказывается много этих нейронов и почему это важно. Однако это особенный тип нейронов, который может быть обнаружен только в двух отделах мозга», — сказала ученый.

«Согласно данным Росстата за семь месяцев текущего года, продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 года. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась… с 66,5 до 67,5 года. У женщин продолжительность жизни составила 77,4 года», — указала глава ведомства.

Рост продолжительности жизни связан со снижением смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза, болезней органов дыхания и пищеварения.

Кроме того, увеличение продолжительности жизни стало возможным благодаря снижению числа убийств, суицидов и сокращению уровня смертности на дорогах и в результате несчастных случаев. Отдельно Скворцова отметила сокращение числа умерших в трудоспособном возрасте.

В июне 2017 года канадские биологи заявили, что предела продолжительности человеческой жизни не существует. В октябре 2016 года ученые подсчитали, что люди вряд ли когда-нибудь будут жить больше 125 лет. Однако биологи из Университета Макгилла не согласились с таким результатом и провели собственное исследование.

Франции и Они проанализировали продолжительность жизни долгожителей из США, Великобритании Японии с 1968 года и не нашли никаких доказательств возможных ограничений долголетия. Если какой-то предел и существует, то он пока что недостижим, считают они.

«В 1920-е годы люди могли рассчитывать дожить до 60 лет, в 1980-е — до 76, сегодня — уже до 82. Максимальная продолжительность жизни, очевидно, тоже увеличивается», — рассказали авторы работы.

Невозможно предсказать, какой будет продолжительность жизни в будущем, убеждены они — ведь этот показатель в немалой степени зависит от технологий, медицины и улучшения условий жизни.