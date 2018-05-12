Застала царя: где живет старейший пенсионер

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ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в России 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Самым старым пенсионеров России является жительница Чечни — ей 128 лет. Она родилась 1 июля 1889 года, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России. В июне 2017 года канадские биологи заявили, что предела продолжительности человеческой жизни не существует.
Самым старым пенсионером России является жительница Чечни — ей 128 лет. Она родилась 1 июля 1889 года, сообщает RTъ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.
Также в ПФР сообщили, что в настоящее время в стране проживают 37 пенсионеров старше 110 лет. В основном это жители Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и Ингушетии. При этом наибольшее количество пенсионеров старше 100 лет зарегистрированы в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан.
Накануне президент США Дональд Трамп в своем инстаграме поздравил со 112-летием Ричарда Арвина Овертона — самого старого американского ветерана Второй мировой войны.
Двумя днями ранее исследовательская служба компании HeadHunter провела опрос об оптимальном пенсионном возрасте россиян. В опросе приняли участие почти восемь тысяч человек. На повышение пенсионного возраста для развития экономики России были согласны 6% респондентов, передает ФАН.
В среднем работники, выступавшие за снижение пенсионного возраста, указали в качестве оптимальной планки 54 года для мужчин и 50 для женщин. Те, кто выступал за повышение порога, в качестве оптимального назвали возраст 63 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
В феврале нынешнего года американским ученым удалось пролить свет на вопрос, что объединяет стариков, которым удается сохранять хорошую физическую и умственную форму в возрасте за 80 лет.
«Еще не так давно мы считали, что единственный путь для нас — состариться и одряхлеть. Мы должны отодвинуть привычные рамки и посмотреть, что возможно в преклонном возрасте и как люди этого достигают?», — заявила Эмили Рогальски из Северо-западного университета США, выступая на конференции Американской ассоциации содействия науки с результатами своего исследования.
Ученые под руководством Рогальски сделали новое открытие. Изучив мозг десяти «суперстариков» после их смерти, Рогальски с коллегами обнаружили в образцах больше веретенообразных нейронов (нейронов фон Экономо), чем в мозге обычных пожилых людей.
«Мы обнаружили, что долгожители, мозг которых мы изучали под микроскопом, имеют больше веретенообразных нейронов, чем люди возраста 80 лет, и даже больше, чем двадцатилетние люди. Мы не знаем, почему у них оказывается много этих нейронов и почему это важно. Однако это особенный тип нейронов, который может быть обнаружен только в двух отделах мозга», — сказала ученый.
«Согласно данным Росстата за семь месяцев текущего года, продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 года. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась… с 66,5 до 67,5 года. У женщин продолжительность жизни составила 77,4 года», — указала глава ведомства.
Рост продолжительности жизни связан со снижением смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза, болезней органов дыхания и пищеварения.
Кроме того, увеличение продолжительности жизни стало возможным благодаря снижению числа убийств, суицидов и сокращению уровня смертности на дорогах и в результате несчастных случаев. Отдельно Скворцова отметила сокращение числа умерших в трудоспособном возрасте.
В июне 2017 года канадские биологи заявили, что предела продолжительности человеческой жизни не существует. В октябре 2016 года ученые подсчитали, что люди вряд ли когда-нибудь будут жить больше 125 лет. Однако биологи из Университета Макгилла не согласились с таким результатом и провели собственное исследование.
Они проанализировали продолжительность жизни долгожителей из США, Великобритании, Франции и Японии с 1968 года и не нашли никаких доказательств возможных ограничений долголетия. Если какой-то предел и существует, то он пока что недостижим, считают они.
«В 1920-е годы люди могли рассчитывать дожить до 60 лет, в 1980-е — до 76, сегодня — уже до 82. Максимальная продолжительность жизни, очевидно, тоже увеличивается», — рассказали авторы работы.
Невозможно предсказать, какой будет продолжительность жизни в будущем, убеждены они — ведь этот показатель в немалой степени зависит от технологий, медицины и улучшения условий жизни.
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