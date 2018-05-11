Медведев попадет под контроль Кудрина

Предложение Алексею Кудрину возглавить Счетную палату хотя и неожиданно, но совершенно логично. Можно практически не сомневаться, что на следующей неделе бывший министр финансов примет это предложение. Почему данный пост предложили именно Кудрину и какое значение для этой работы будут иметь его политические взгляды?

Алексей Кудрин покинул правительство осенью 2011 года, после публичного конфликта с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым . Потом они помирились, но вот уже без малого семь лет бывший министр финансов не работал в структурах исполнительной власти.

Оставался в хороших отношениях с Путиным, выступал сначала в качестве его неофициального консультанта, а в последние два года возглавлял Центра стратегических разработок и был заместителем председателя Экономического совета при президенте. Хотя Кудрину было тесно в экспертах, к чисто политической деятельности он тоже не хотел переходить. Он ограничивался работой в созданном им « Комитете гражданских инициатив », выступавшим с либерально-государственнических позиций.

Но всему приходит свое время — и вот вскоре 57-летний Кудрин вернется на один из руководящих постов в стране. Нет, это не будут те посты, о котором распускали беспочвенные слухи его сторонники — премьера, вице-премьера, спецпредставителя президента или заместителя главы президентской администрации

Кудрину предложили возглавить Счетную палату — главный контрольный орган страны.

И хотя формально он еще не давал согласия, отложив его до предстоящей в понедельник встречи с думскими фракциями (именно парламент и назначает главу и аудиторов Счетной палаты) — понятно, что почти наверняка он согласится. Ведь этот пост более чем серьезный.

Кудрин уходил с госслужбы с поста вице-премьера — и теперь он возвращается на должность, с которой занимавшая ее чиновница ушла на вице-премьерский пост. Татьяна Голикова возглавляла СП менее пяти лет, а до нее 13 лет палатой руководил бывший премьер-министр Сергей Степашин . Так что руководили этим органом тяжеловесы, но приход Кудрина способен придать СП еще больший вес. Не только потому, что Кудрин относится к числу давних соратников Путина и сильных экономистов — но и потому, что сейчас как раз то время, когда высшая власть делает всё для усиления различных институтов власти и выстраивания баланса сил между ними. Счетная палата в этом смысле — уникальное место.

Мало того, что это одно из старейших государственных ведомств — государственный контроль был создан ровно триста лет назад, еще при Петре Первом — так это и еще и по сути независимый орган власти. Да, формально это орган парламентского контроля, но по сути Счетная палата не относится ни к исполнительной, ни к законодательной властям (не говоря уже о судебной).

Это своеобразная отдельная структура — как, например, Центральная избирательная комиссия . Вот только полномочия Счетной палаты касаются подсчета не голосов избирателей, а расходов федерального бюджета. То есть государственных расходов вообще — их контроль и аудит и является ее главной функцией.

Это не просто бухгалтерская работа. Палата по сути является главным проверяющим финансовой составляющей работы правительства и всех структур государственной власти. От того, как, что и где проверять, зависит не только борьба с неэффективных расходованием бюджетных средств — но и выработка рекомендаций по тому, как правильно организовать финансирование в будущем. Более чем вероятно, что Кудрин сумеет добиться расширения полномочий Счетной палаты. Потому что как минимум займется организацией экспертной работы — которая будет направлена на то, как обеспечить оптимальную организацию бюджетного финансирования и контроля за ним. В первую очередь, конечно, СП контролирует расходы министерств и госкорпораций. И тут бывший начальник Дмитрий Медведев превращается для Кудрина в того, кого он будет проверять.

Либеральные экономические и тем более политические взгляды Кудрина тут не имеют ни отрицательного, ни положительного значения. Как сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой , «многие, если не большинство, депутатов в парламенте не разделяют те идеи, которыми руководствуется Алексей Кудрин в своей работе, … но пост не подразумевает политической деятельности реформатора, где могли бы сыграть роль те или иные политические взгляды». Аудиторы контролируют расходы государственных средств от имени парламента, а в этой сфере «Кудрин блестяще себя зарекомендовал, работая в правительстве».

Так что приход Кудрина в Счетную палату совершенно логичен. Более того, он просто вытекает из общего курса Владимира Путина по выстраиванию баланса между различными ветвями и уровнями власти, усилению контроля за деятельностью чиновников с одновременным повышение открытости их работы для общества.