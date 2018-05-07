«Эх, испортил песню, дурак!»

Судить класико — это испытание, справиться с которым может далеко не всякий арбитр. В Испании есть матчи, сравнимые по накалу — сказать обратное означало бы нанести обиду, как минимум, мадридскому и севильскому дерби, — но ни одна другая игра не привлекает столько внимания не только во всей стране — в мире. И от мыслей об этом даже у самых стойких судей нет-нет да задрожит свисток в пальцах. Тем более, что по-настоящему стойких в Испании — раз, два и обчелся.

Я не пытаюсь подстелить соломку арбитру Эрнандесу-Эрнандесу, который воскресное класико провалил. Не испортил, не недосмотрел — провалил. Игра у него на глазах превратилась в боевые действия, а он, вместо того, чтобы сорвать со стены огнетушитель и погасить пламя, плеснул туда розжига. Главный матч второго круга не заслуживал такого судейства. Последнее класико в карьере Иньесты — тем более.

И ведь ничего не предвещало беды. Желтые карточки Варану и Начо выглядели вполне уместными, как раз такими, которые ставят на место разошедшихся игроков, предотвращают дальнейшую грубость. Потому что очевидно ведь было, что без грубости не обойдется — пусть матч и не нес в себе никакой интриги. "Барсе" и "Реалу" не нужна интрига — 75 лет взаимной неприязни куда сильнее любого дополнительного повода, навязываемого текущими раскладами.

Не потерял лицо арбитр и тогда, когда Серхио Рамос локтем грязно оттолкнул Суареса, а уругваец вспылил и набросился на капитана гостей: по предупреждению обоим — и привет. Но закипевшая вода уже переливалась через край — Месси вступился за друга, сразу после стычки жестко встретив Рамоса, и пополнил ряды награжденных "горчичниками". До 45-й минуты судья действовал четко — за преступлением шло наказание, повышенный тон заглушался карточками; и вдруг на 45-й что-то пошло не так.

Эрнандес-Эрнандес, казалось, прочно державший себя и ход встречи в руках, неожиданно разжал кулаки — и выбросил игру в мусорное ведро. С разницей в несколько секунд он не показал карточку Бэйлу, который подло и намеренно толкнул в спину Юмтити, добавив шипами в икроножную мышцу (фол откровенно тянул на удаление), и наградил прямой красной Роберто, который отмахнулся от провоцировавшего его Марселу. Эти нарушения были несоизмеримы — безусловно, правый защитник "Барсы" заслуживал предупреждение за несдержанность, но красная? После того, что сделал валлиец, избежавший, кажется, даже устного выговора?

Перерыв не помог арбитру собраться с мыслями, и прав был Зидан, убравший с поля Роналду — португальца во втором тайме вполне могли покалечить. Ошибаться Эрнандес-Эрнандес не перестал — второй гол "Барселоны" начался с фола Суареса на Варане, так что игра должна была остановиться еще до того, как Месси получил передачу от уругвайца. Тут же несколько потенциальных нарушений на желтую совершил уже предупрежденный Рамос, но арбитр не решился уравнять составы. После ответного мяча "Реала" Альба свалил Марселу в хозяйской штрафной, но свисток судьи вновь промолчал, хотя пенальти был бы вполне справедлив.

И все же ничья, которая при таком безобразном судействе выглядела самым закономерным результатом. "Барса" даже в меньшинстве могла забить и не раз, но и "Реал", окажись чуть удачливее и точнее, увез бы с "Камп Ноу" победу. К сожалению, запомнится эта игра, последняя для великого Иньесты, не роскошным первым голом "Барсы", которая, расчертив двумя передачами половину поля мадридцев, вышла вперед после отменного удара Суареса, и не пушечным выстрелом Бэйла с левой, которому место в музее футбольного современного искусства. Второе класико в ла лиге сезона-2017/18 будут вспоминать как пример судейского непрофессионализма, испортившего большой праздник футбола.