«Политические заслуги не учитываются»

Почему США запретили беспошлинный ввоз 155 видов украинских товаров

Власти США приостановили действие генеральной системы торговых преференций (ГСП) для 155 видов украинских товаров. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития Украины. Ограничения коснулись продукции пищевой, деревообрабатывающей и лёгкой промышленности, а также некоторых электроприборов и изделий машиностроительной отрасли. Право беспошлинной торговли с Соединёнными Штатами Киев получил ещё в 2015 году. Эксперты отмечают, что запрет может оказаться достаточно чувствительными для украинских производителей. При этом, по мнению политологов, причины такого решения американских властей могут лежать не в экономической, а в политической плоскости.

Украина лишилась права беспошлинно ввозить в США 155 видов своих товаров. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины. Отмечается, что Соединённые Штаты ввели приостановку ещё 26 апреля. До этого времени Киев мог без всяких пошлин экспортировать в США около 3,5 тыс. наименований продукции.

«Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы», — пояснили в ведомстве.

В список попали разные виды варенья и фруктовых желе, сладости, соки, кетчуп, безалкогольные напитки, игристое вино, некоторые элементы женской одежды (в которых содержится около 70% шёлка), кухонная утварь из керамики, фарфора и алюминия, некоторые украшения из золота и серебра, люминесцентные и диодные лампы, телескопы, лыжи и прочее.

При этом в украинском министерстве заверяют, что с американскими представителями уже ведётся диалог по разрешению этой ситуации.

«Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы», — говорится в сообщении.

Подобные ограничения могут быть достаточно чувствительными для украинских производителей, отметил политолог и экономист Александр Дудчак

«Для США, наверное, не было бы большой потерей, если бы эти преференции сохранялись, а для Украины — более ощутимо. То есть объёмы торговли не настолько серьёзны для американцев. Для украинской же стороны любое ограничение торговли будет достаточно чувствительным», — пояснил он RT.

В свою очередь заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что наибольший урон от решения США Украина понесёт не в области экономики, а области политики.

«Действительно, украинская экономика медленно увеличивает поставки своей продукции на западные рынки. Однако надо сказать, что американский рынок для неё, конечно, совершенно не главный… В этой связи подобные вещи нельзя воспринимать, как чисто экономические. В политическом плане — это огромная пощёчина режиму Петра Порошенко. То есть конкретно против него запущен механизм давления. Всё началось ещё с ограничения сотрудничества с МВФ, прекращения кредитования, заморозки траншей, потом началась дискуссия по поводу реформ на Украине, борьбе с коррупцией и так далее», — отметил он в беседе с RT.

Суздальцев также отметил, что давление на украинского лидера началось ещё с ограничения сотрудничества с МВФ и дискуссии по поводу реформ на Украине, в частности касаемо законопроекта о создании Антикоррупционного суда.

Беспокойство Вашингтона

Право на беспошлинный ввоз ряда товаров Украина получила ещё в 2015 году в рамках Всеобщей системы преференций. Тогда Соединённые Штаты инициировали его действие для около пяти тысяч наименований товаров. К провозу был разрешён широкий перечень минералов и строительного камня, ювелирных изделий, ковров, а также продукция сельского хозяйства, рыболовства и химической промышленности.

Однако в декабре 2017 года США отменили это правило для части украинских товаров. Об этом решении объявил конгрессу президент страны Дональд Трамп . По его словам, на это шаг Вашингтон идёт из-за недостаточных усилий украинских властей по охране интеллектуальной собственности.

«После рассмотрения критериев, установленных Законом о торговле от 1974 года… о том, в какой степени указанная развивающаяся страна-бенефициар обеспечивает адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности, я пришёл к выводу, что целесообразно приостановить беспошлинный режим, введённый в рамках ВСП, в отношении ряда товаров, произведённых на Украине», — говорилось в письме Трампа руководству конгресса.

Александр Дудчак отметил, что нынешние украинские власти слишком привыкли, что Вашингтон многие им прощает в области политики, но ситуация меняется, когда речь идёт об экономических интересах Штатов.

«Украина считала, что находится на особом положении у Запада, в частности у США, что им прощаются любые политические выходки. Но когда дело касается экономики, здесь американская сторона подходит прагматично. Если им так выгодно, то политические заслуги не учитываются. Так что здесь очередной раз проявляется прагматичный и даже циничный подход США. А найти повод совершенно не сложно, объяснив, например, всё отсутствием защиты интеллектуальной собственности», — подчеркнул политолог.

Закон преткновения

Новые ограничения на Украине также связали с отсутствие в стране контроля в сфере авторских и смежных прав.

Снятие ограничений в рамках Всеобщей системы преференций в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой Украины проекта закона №7466 «Об организации коллективного управления». Его цель — установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав», — говорится на сайте Минэкономразвития.

Отмечается, что первые чтения закону прошли только 1 марта нынешнего года, а 19 апреля состоялось уже второе чтение.

Между тем законопроекты в сфере прав интеллектуальной собственности были подготовлены ещё три года назад, и Киев должен был их принять в соответствии с условиями углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ). Этого от него требовали в Евросоюзе , представители которого в 2017 году констатировали отсутствие подвижек в этом вопросе.