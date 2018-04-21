Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР

Мировое сообщество с острожным оптимизмом приветствовало решение властей КНДР остановить испытания межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия, а также завершить работу своего ядерного полигона Пунгери. Британские и американские СМИ признают, что основания для скептицизма остаются, Москва призвала Вашингтон и Сеул сдержать военную активность на Корейском полуострове.

Пхеньян за ядерное разоружение

Как заявил лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), страна помимо приостановки ядерных и ракетных испытаний хочет присоединиться к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики.

По словам главы государства, которого в субботу цитировало агентство ЦТАК, "приостановка ядерных испытаний является важным процессом глобального ядерного разоружения, КНДР присоединяется к международным усилиям, направленным на полное прекращение ядерных испытаний".

КНДР еще в 1993 году объявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (окончательно вышла в январе 2003 года). К настоящему времени Пхеньян провел уже шесть ядерных испытаний. В сентябре прошлого года он объявил об успешном взрыве водородного заряда, что подтвердило большинство иностранных экспертов.

После этого КНДР сообщила о завершении разработки ядерного оружия и провозгласила себя ядерной державой.

Трамп: это очень хорошая новость

Заявления руководства КНДР почти сразу же в Twitter прокомментировал президент США Дональд Трамп. "Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть свой испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и всего мира, большой прогресс! С нетерпением ожидаю нашей встречи [с Ким Чен Ыном]", — написал американский лидер.

В начале марта стало известно, что Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, глава администрации США его принял. В минувший вторник хозяин Белого дома заявил журналистам, что встреча с главой КНДР состоится в ближайшее время. "Это, вероятно, произойдет в начале июня или даже раньше, в зависимости от того, как будут развиваться события", — сказал он.

Президент также указал, что рассматриваются пять мест, где они с Ким Чен Ыном могли бы пообщаться с глазу на глаз. Белый дом пока не раскрывает, где конкретно состоится встреча. В американских СМИ среди возможных вариантов называются Швейцария Монголия и демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей.

Поводы для скептицизма

Газета The Washington Post обращает внимание на то, что сам термин "денуклеаризация" в двух столицах может трактоваться по-разному. Издание в одном из своих материалов указывает, что Ким Чен Ын "не упомянул о сворачивании Северной Кореей ядерной программы". "Речь шла просто о замораживании, и, по-видимому, потому, что лидер [республики] удовлетворен быстрым прогрессом, достигнутым в прошлом году при создании так называемой супербольшой тяжелой боеголовки и ракеты, способной долететь до материковой части США", — сказано в тексте.

По мнению газеты, поводом для серьезного скептицизма служит и то, что Пхеньян вложил очень большие средства в развитие ядерной программы, не говоря уже о "личном престиже" Ким Чен Ына, связанном с этими разработками. "В заявлении Северной Кореи нет ничего такого, чтобы говорило бы о готовности отказаться от ядерного оружия", — считает научный сотрудник Университета Пенсильвании, специалист по КНДР Бенджамин Сильберштейн. The Washington Post также констатирует, что, по мнению аналитиков, ожидания от грядущей встречи Ким Чен Ына и Трампа сильно завышены.

"Аналитики в регионе расходятся в оценках насчет мотивов Ким Чен Ына, — пишет The New York Times. — Некоторые утверждают, что он просто хотел воспользоваться переговорами, чтобы выиграть время и добиться ослабления международных санкций".

Иные же эксперты убеждены, что Ким Чен Ын откажется от ядерного арсенала лишь в обмен на гарантии безопасности, нормализацию отношений с Вашингтоном и, возможно, экономическую помощь.

Сдержанный оптимизм Лондона

Великобритания считает, что заявление Ким Чен Ына о приостановке проведения Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний может дать надежду на изменение ситуации к лучшему. Как сообщил корреспонденту ТАСС в субботу представитель МИД королевства, "долгосрочное обязательство Ким Чен Ына остановить ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет может стать позитивным шагом". "Мы надеемся, что это является свидетельством усилий вести переговоры из лучших намерений. Мы продолжаем оставаться приверженными совместной работе с нашими международными партнерами с целью достижения нашей задачи: полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова мирным способом", — добавили в британском МИД

Однако газета The Guardian указала, что заявление КНДР о прекращении ракетно-ядерных испытаний должно быть воспринято с осторожным оптимизмом. "Если это соответствует истине, то это серьезный шаг вперед, но мы должны отнестись к нему с осторожным оптимизмом. Мы ранее были на пороге прорыва [в отношениях] с Северной Кореей только для того, чтобы разочароваться. Будет много вопросов, однако нет нужды проявлять упрямую воинственность", — пишет издание.

"Главный вопрос заключается в том, почему Северная Корея действует подобным образом сейчас. Речь идет не только о ядерных и ракетных испытаниях, но и о других областях. Недавно она решила не возражать [против] проведения военных учений США и Южной Кореи, она также дала понять, что готова обсуждать денуклеаризацию. Естественно, есть достаточно оснований для скептицизма, но если Пхеньян серьезен, то это выглядит как реальное изменение северокорейской политики", — отмечает газета.

Журнал The Economist предупреждает, что атмосфера на переговорах, которые еще даже не начались, может быстро ухудшиться, если они не будут идти с той скоростью, которой ожидают в Вашингтоне.

"США открыто признают только одну цель — заставить Ким Чем Ына отказаться от ядерного оружия. Если Трамп, вступив в переговоры с предвкушением быстрой победы, вдруг обнаружит, что дружественный настрой северокорейского лидера не соответствует его ожиданиям, то атмосфера может тревожным образом ухудшиться", — пишет издание.

Реакция других игроков

Согласно распространенному в субботу заявлению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини , Евросоюз приветствует решение лидера КНДР о прекращении ракетно-ядерных испытаний.

"Заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что страна с сегодняшнего дня прекращает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон, является позитивным шагом на пути, который должен теперь привести страну к необратимой денуклеаризации, полному соблюдению международных обязательств и всех резолюций ООН", — говорится в документе.

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал власти КНДР к большей открытости.

"Я приветствую данные заявления как шаг в верном направлении. Однако для начала серьезного политического процесса и полноценной денуклеаризации Северной Кореи необходимо, чтобы Пхеньян предпринял конкретные шаги и верифицированным образом полностью раскрыл свои атомную и ракетную программы", — отметил министр.

Еще более сдержанно прозвучала реакция австралийской стороны.

"Это шаг в верном направлении, но в прошлом Северная Корея давала обещания и не выполняла их. Поэтому нам следует дождаться шагов Пхеньяна, которые подтвердят, что он действительно отказывается от ядерных испытаний и своей ядерной программы", — заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Лассина Зербо выразил уверенность в том, что заявления Пхеньяна будут способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.

"В качестве следующего шага КНДР наряду с остальными странами, включенными в приложение 2 (список из 44 стран, ратификация которыми договора необходима для его вступления в силу — прим. ТАСС), должна рассмотреть вопрос о подписании и ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, чтобы укрепить этот прогресс", — говорится в заявлении Зербо.

Позиция России

Россия приветствует заявление Ким Чен Ына о прекращении КНДР ядерных и ракетных испытаний и использования ядерного военного полигона в стране. Об этом говорится в опубликованном в субботу комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Считаем данное решение важным шагом в направлении дальнейшей разрядки напряженности на Корейском полуострове и закрепления позитивных тенденций по нормализации обстановки в Северо-Восточной Азии", — говорится в сообщении.

В российском дипведомстве отметили, что ситуация на полуострове развивается в положительном ключе в русле предложенной Россией и Китаем дорожной карты корейского урегулирования, которая на первых этапах предполагает взаимное замораживание военной деятельности в регионе, а также налаживание прямых контактов КНДР с США и Республикой Корея с последующим выходом на многосторонние переговоры по комплексному решению всех проблем Корейского полуострова, включая ядерную.

В МИД РФ также призвали США и Республику Корея предпринять адекватные встречные шаги для снижения военной активности в районе Корейского полуострова.

Утверждение Помпео

Не исключено, что высказывания Ким Чен Ына отразятся и на утверждении директора ЦРУ Майкла Помпео новым госсекретарем США. На 23 апреля запланировано голосование по данному вопросу в комитете Сената по иностранным делам, после этого кандидатуру Помпео должна либо поддержать, либо отклонить вся верхняя палата Конгресса. Демократы выступают против. Республиканцы сейчас контролируют большинство мест, но с перевесом лишь в один голос, как в комитете, так и в Сенате в целом.

На этой неделе Трамп подтвердил, что директор ЦРУ провел встречу с Ким Чен Ыном. По словам президента, Помпео удалось "хорошо поладить с ним". По мнению издания Business Insider, это ставит демократов в трудное положение, так как теперь выдвиженец Трампа играет важную роль в налаживании диалога Вашингтона и Пхеньяна.