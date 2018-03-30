«Передан спецназу»: Чехия экстрадировала в США российского хакера

Чехия экстрадировала в США подозреваемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина

Чехия выдала США россиянина Евгения Никулина , которого подозревают в хакерских атаках. Американские власти обвиняют его во взломах соцсетей LinkedIn, Dropbox и Formspring. Россия также добивалась выдачи Никулина. На родине ему инкриминируют кражи из электронных кошельков. Однако сегодня ночью Никулина тайно вывезли в Соединённые Штаты. Ни дипломаты, ни адвокаты подсудимого не получали уведомлений о решении Праги . Российская сторона уже заявила, что разочарована такими действиями Чехии.

Власти Чехии выдали американской стороне россиянина Евгения Никулина, обвиняемого судом штата Калифорния в организации кибератак на LinkedIn, Dropbox и Formspring. В ночь на пятницу, 30 марта, он был отправлен специальным бортом Минюста США из Чехии в Америку. При этом Прага не уведомила об этом ни адвокатов Никулина, ни дипломатических представителей.

Как заявил RT чешский адвокат Никулина Мартин Садилек , официальных документов по экстрадиции россиянина он не получил.

«Мне тяжело комментировать это решение, так как я ещё не получил никаких официальных документов на этот счёт. Я могу сказать только, что до вчерашнего дня никаких предпосылок для вынесения этого решения не было», — заявил RT Садилек.

Секретарь посольства России в Чехии Алексей Колмаков заявил, что Чехия не проинформировала российское посольство о своём решении.

«Если подтвердится информация, что правительство Чехии действительно приняло решение о выдаче российского гражданина Евгения Никулина в США, то такой шаг у нас вызывает глубокое разочарование. Прага в очередной раз отдала предпочтение пресловутой союзнической солидарности без учёта всех факторов и обстоятельств этого дела», — рассказал Колмаков ТАСС.

Не экстрадиция, а похищение

Решение об экстрадиции мог принять только министр юстиции Чехии Роберт Пеликан, однако ведомство пока не комментирует ситуацию.

Российский адвокат Никулина Владимир Макеев назвал экстрадицию своего клиента «грубейшим нарушением закона». По словам юриста, выдача Никулина стала для него полной неожиданностью. Он считает, что такие действия равнозначны похищению.

«Всё это произошло абсолютно спонтанно. Получается, что чешский министр юстиции утвердил решение о выдаче уже через несколько минут после завершения Конституционного суда. В тот же вечер Никулин был передан спецназу США. Выходит так, что американская сторона заранее знала о решении», — заявил RT Макеев.

По его словам, подобная спешка связана с недавним приездом американской сенатской делегации в Чехию.

«Члены американской делегации, вероятно, обсуждали дело Никулина с чешским правительством. Буквально через два дня после этого мой клиент был экстрадирован», — пояснил RT адвокат.

Он также подтвердил, что в настоящее время Никулин находится в Америке.

«Ранее мы направили конституционную жалобу по части решения, связанного с МВД Чехии. До тех пор пока эта жалоба не будет рассмотрена, министр юстиции не вправе принимать какое-либо решение», — заключил юрист.

Сообщник №1

Евгений Никулин был задержан чешскими правоохранительными органами в Праге 5 октября 2016 года по подозрению в организации кибератак на сайты американских компаний в 2012 году.

В материалах дела, опубликованных федеральной прокуратурой Северного округа Калифорнии, отмечается, что хакер под никами Chinabig01, dex.007, valery.krutov3 и itBlackHat в марте 2012 года взломал базы данных соцсети LinkedIn, заразив компьютер одного из сотрудников. В результате были похищены 117 млн паролей, что составляет примерно четверть от общего количества.

В мае—июле 2012 года, по версии обвинения, молодой человек аналогичным способом взломал хранилище Dropbox, в июне—июле того же года — сервис Formspring. В последнем случае Никулин якобы действовал не один — в материалах дела имена других подозреваемых не указываются, они обозначены как «Сообщник №1», «Сообщник №2» и «Сообщник №3».

Предъявленные Никулину обвинения не предполагают возможности выхода под залог. В случае доказательства вины программисту могут грозить десятки лет лишения свободы и штраф на сумму до $1 млн Никулин также обвиняется российской стороной в краже более 100 тыс. рублей из электронных кошельков граждан в 2009 году.

54 годы тюрьмы

После задержания Никулин находился в пражской тюрьме Панкрац. По его собственным заявлениям, следователи принуждали его дать показания о причастности к вмешательству России в выборы американского президента.

В конце ноября 2017 года Верховный суд Чехии одобрил его выдачу американским властям, однако оставил в силе предыдущее постановление суда, по которому Никулин мог быть выдан либо США, либо России. Его адвокат Владимир Макеев ранее отмечал, что за инкриминируемые россиянину преступления максимальный срок наказания по чешскому законодательству составляет 8 лет лишения свободы, по российскому — 10, а по американскому — 54 года.