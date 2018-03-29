«Зимняя вишня»: закрытые двери, поролон и сигнализация

«Зимняя вишня»: закрытые двери, поролон и неработающая сигнализация

Почти пять дней прошло с момента пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", с тех пор прозвучало уже множество свидетельств, по которым можно восстановить последовательность событий и факторы, приведшие к трагедии.

Кто запер кинозалы

Всего в трагедии, по официальным данным, погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. Судя по сообщениям очевидцев и родственников жертв, большинство из них погибли в кинозалах или рядом с ними. При этом очевидцы утверждали, что двери кинозалов были заперты. Однако кем они были закрыты — тут показания расходятся. По первой версии, это было сделано снаружи — в кинотеатре не хватало смотрителей, и чтобы в зал не заходили безбилетники, на время сеанса дверь попросту запирали. Звучат также версии, что нерадивые билетеры попросту куда-то отлучались.

"Полтора года назад с нами был случай: мы с женой были в этом торговом центре в кино, и во время сеанса супруга захотела выйти. Дверь оказалась запертой снаружи", — сказал РИА Новости местный житель Мирсад Керимов, ныне член одной из инициативных групп горожан.

В пожаре 25 марта погибла подруга его жены и 12-летняя односельчанка. Тогда, полтора года назад, они с женой не придали этому эпизоду значения — после пяти минут, во время которых они стучали в дверь, им открыла билетерша, которая извинилась, что отходила в туалет.

О том, что двери в день пожара были закрыты снаружи, заявил РИА Новости и 48-летний местный житель Дмитрий. В пожаре погибли его жена Яна и шестилетняя дочь Ульяна. Перед своей гибелью Яна позвонила Дмитрию прямо из зала и рассказала, что они чувствуют дым, но не могут выйти, так как дверь была заперта. Дмитрий не успел прийти к ним на помощь.

Версия о запертых дверях изнутри

Есть и другая версия — двери были заперты изнутри самими зрителями, чтобы укрыться от дыма. Об этом рассказывает, например, 32-летний Михаил Трусов, пришедший на сеанс с двумя маленькими дочками. По его словам, люди сами заперли себя в ловушке, потому что недооценили масштабов бедствия и понадеялись на помощь.

"Чтобы дым не шел из коридора в зал, мы закрыли двери и заткнули щели тряпками и одеждой", — рассказал Трусов РИА Новости.

Теряя драгоценные минуты, зрители ждали помощь. Только через четверть часа, когда в зале уже стали терять сознание, стало понятно, что помощи ждать неоткуда, надо выбираться самим. Надо ли говорить, что за это время огонь охватил два этажа, и шансы на спасение, наоборот, исчезли.

Трусов вскрыл аварийный выход, выглянул из зала, чтобы разведать дорогу для себя, своих дочек и остальных заложников, но потерял сознание. Его кто-то вынес из торгового центра, а все в зале погибли, в том числе дочки Михаила.

Остается только гадать, почему люди оказались предоставлены сами себе, почему их никто не оповестил о пожаре и почему не было никакой пожарной тревоги. Как раз на эти вопросы и пытается сейчас ответить следствие.

Версия о бездействии охранника и неработающей сигнализации

По делу о пожаре в кемеровском торговом центре арестовано уже пять человек. Среди свидетелей — инструктор активити-парка Сергей Сочинский . Его дословные показания зачитал судья на заседании по избранию меры пресечения управляющей ТЦ Надежде Судденок . Оказалось, что Сочинский находился у очага возгорания.

Активити-парк на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня" (рядом с кинозалами) представлял собой канатную дорогу и две комнаты, в одной из которых располагалась полоса препятствий, а вторая комната называлась батутной. Здесь, в частности, располагалась яма, наполненная поролоновыми кубиками, куда прыгали дети.

По свидетельству инструктора, проблемы с пожарной сигнализацией были — она периодически беспричинно срабатывала.

"Например, в десятых числах марта она сработала, я отнесся к этому серьезно, но коллеги сказали, что "сейчас будет все нормально", то есть они к этому уже привыкли. Тогда (в начале марта) сигнализация верещала четыре часа", — приводится показания Сочинского.

В воскресенье, 25 марта, около 16.00 на территории батутной начался пожар, загорелась яма с кубиками, сообщает Сочинский. Первая дым увидела еще одна инструктор, Анастасия Шевелева , которая крикнула "огонь".

"В яме было три ребенка. Я побежал к батуту и стал вытаскивать детей из ямы. Пожар начался внезапно: загорелась середина кучи, и огонь распространялся моментально. Все инструкторы перепугались и начали срочно выводить детей. Хоть были испуганы, но достаточно организованно мы начали выводить детей. Ожидавшие родители побежали с нами", — рассказывает Сергей в показаниях суду.

По его свидетельству, сразу же произошло задымление, в течение секунд буквально весь парк был в дыму. При этом сигнализация не работала и люди на нижних этажах продолжали спокойно гулять по магазинам. Сотрудникам и посетителям пришлось по старинке кричать "пожар".

"Удивила меня реакция охранника на первом этаже. Он спокойно сидел на своем рабочем месте около эскалатора и смотрел в мониторы, транслирующие эфир в реальном времени с камер на всех этажах. Я отчетливо увидел, что все камеры четвертого этажа были черными, то есть либо уже не работали, либо были задымлены. Я стал кричать, что пожар, а он тут сидит. Потребовал принудительно включить пожарную сигнализацию, после этого охранник начал включать какие-то кнопки, но ничего не работало. Он не спросил про пожар, сказал только, что "ничего не работает", — вспоминает Сочинский, показания которого зачитали в суде.

В это время где-то наверху продолжали смотреть мультики простые кемеровчане, не подозревающие, что жить им остается какие-то минуты. Непрофессионализм и необученность персонала, неисправность пожарной сигнализации, халатность проверяющих структур, наконец, нарушения при планировке и строительстве торгового центра — каждый из этих факторов и мог стать слагаемым большой трагедии.