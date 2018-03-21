Назван главный итог звонка Трампа Путину с поздравлениями

Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах. В обычное время эта новость не привлекла бы практически никакого внимания — однако сейчас её подают едва ли не как сенсацию. Причина не столько в напряженной международной ситуации, сколько в плохом понимании отношений двух президентов и дипломатического протокола в целом. Впрочем, нынешний разговор Путина и Трампа принес действительно важное известие.

Пресса тут же начала клепать заголовки типа «Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах». Вопрос о том, поздравит ли Трамп Путина целые сутки служил поводом для спекуляций горе-аналитиков и противников обоих президентов. Совершенно надуманная тема возникла после того, как в понедельник вечером представитель Белого дома отвечая на вопрос журналистов, заявил, что в расписании глава американского государства не запланирован телефонный звонок с поздравлениями Владимиру Путину.

Кроме погони за сенсацией, такая подача не содержала ни грамма правды — ведь поздравить можно и в личном послании, что, кстати, и сделала подавляющая часть мировых лидеров, включая руководителя Китая Си Цзиньпина , одним из первых направившего Путину свое приветствие.

Однако в отношении Трампа правила объективности не действует не только в США — увы, и в России многие готовы «вестись» на антитрампистскую пропаганду. Некоторые даже успели уже сделать далеко идущие выводы не просто о слабости Трампа, в очередной раз возвестив «Трамп слил», но и спрогнозировать западную политику по непризнанию результатов российских выборов. Кремль, естественно, хранил спокойствие — а появившийся днем комментарий президентской пресс-службы не только призывал не сгущать краски и отказывался считать незвонок недружественным шагом, но и содержал прямой намек — «утро вечера мудренее».

И действительно, когда в Вашингтоне наступило утро вторника, Трамп позвонил Путину. И поздравил его с переизбранием — как он сказал потом журналистом, «провел очень хороший разговор»:

«Я поздравил Путина с победой на выборах, мы можем встретиться в не самом далеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, Украину Сирию ».

В появившемся позднее сообщении Белого дома было сказано, что «лидеры обсудили состояние двусторонних отношений и условились продолжать диалог об общих приоритетах и вызовах в сфере национальной безопасности», отдельно упоминалась корейская тема. Сообщение Кремля было более развернутым:

«Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчёркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

При обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно затрагивалась сфера энергетики. Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании.

Выражено удовлетворение определённым снижением напряжённости вокруг Корейского полуострова. Акцентирована целесообразность продолжения последовательных усилий по разрешению ситуации мирными, дипломатическими средствами.

Условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учётом изменений в руководстве Госдепартамента США . Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях».

Столь подробный комментарий понятен — Путину, в отличии от Трампа, нет нужды ничего скрывать от внутренних врагов. Любое слово Трампа на русскую тему будет тут же использовано против него — как уже не раз было за время его отношений с Путиным. Сейчас, по итогам девятого разговора двух президентов, это станет особенно заметно. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать бурю критики Трампа в англосаксонских СМИ за то, что он не высказал Путину своего возмущения и протеста по поводу отравления в Лондоне бывшего офицера ГРУ Скрипаля. Более того, эта тема, по словам пресс-секретаря президента России, вообще не обсуждалась.

И это при том, что на прошлой неделе Трамп подписал совместное с Мэй, Макроном и Меркель заявление, возлагавшее на Россию ответственность за покушение на Скрипаля. Как одно вяжется с другим? Легко — Трамп не мог отказаться подписать заявление без риска быть обвиненным в самом тяжком грехе: путинофилии. Его и так склоняют за это уже третий год — а тут такая серьезная провокация. Да еще в тот момент, когда Трамп, как ему кажется, начал добиваться успеха в попытках освободиться от оков «русских связей» — то есть положить конец расследованию выдуманного его противниками вмешательства России в американские выборы. На прошлой неделе комитет по разведке Палаты представителей закрыл расследование «русского деле» — и теперь Трамп хочет развить успех, дожав комиссию спецпрокурора Мюллера. В этих обстоятельствах не подписать «письмо четырех» означало бы для Трампа поставить себя под удар всей мощи глобалистских СМИ и Конгресса.

В принципе, Трамп мог бы перестраховаться еще больше — и не звонить сейчас Путину с поздравлениями. Отправить телеграмму, а телефонный разговор провести спустя неделю-другую, когда истерика вокруг дела Скрипаля слегка уляжется. В Кремле поняли бы мотивы Трампа и не обиделись — Путин за год уже привык к тому, что президент США действует в условиях, всё больше напоминающих работу «агента под прикрытием»: только вот не русского, а американского, если понимать под Америкой собственно саму эту страну. Трамп — агент Америки в вашингтонском болоте, агент национального государства в глобалистской ставке.

Но Трамп не был бы Трампом если бы так поступил. Он решил воспользоваться хорошим поводом для звонка чтобы заодно обсудить целый ряд тем. Кстати, не позвонив, он ведь еще показал бы себя и невежливым человеком — Путин-то поздравил его после победы на выборах и письмом, и по телефону. Тот, их первый разговор, состоялся 14 ноября 2016 года — то есть через пять дней после того, как стали известны итоги американских выборов. И хотя Путин был далеко не первым иностранным лидером, который поздравил Трампа, неофициальный протокол требовал от Трампа при случае ответить президенту России тем же — то есть телефонным звонком с поздравлениями с победой.

И это самый главный итог разговора — потому что если изначально, после своей победы на выборах, Трамп выражал пожелание как можно скорее встретится с Путиным, то потом, после его инаугурации, тема отдельного саммита оказалась практически табуированной. И Трамп использовал эту возможность по максимуму. В ходе нынешних телефонных переговоров, ставших девятыми (если считать и тот, первый разговор еще до вступления Трампа в должность) два президента обсудили не только целый ряд тем ( Корею , Украину, борьбу с терроризмом, то есть в том числе и Сирию, гонку вооружений, то есть новые российские разработки и обещанное Трампом «оружие в космосе», энергетику), они договорились о начале подготовки к российско-американскому саммиту.

Потому что после того, как помощник Трампа по национальной безопасности генерал Флинн угодил в расставленную для новой администрации ловушку «русской темы» и был вынужден уйти в отставку, ни о каком отдельном саммите не могло быть речи. Трамп решил отложить всё до окончания «русского дела» — хотя тогда он не понимал, насколько долго оно затянется. Да и кому было занимать подготовкой встречи — даже госсекретарь Тиллерсон был в Москве всего один раз. В результате за уже прошедшие 14 месяцев президентства Трампа у него состоялась всего одна официальная встреча с Путиным — в начале июля на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. И короткие беседы на ногах в ноябре во Вьетнаме , во время проходившего там саммита АТЭС . Ну и семь телефонных разговор — не считая нынешнего.

И только теперь у Трампа появилась возможность открыто заявить о подготовке к первой полноценной встрече в верхах. То есть к обычному одно-двухдневному мероприятию, с несколькими раундами переговоров, на которых можно будет обсудить весь спектр как двухсторонних, так и международных вопросов. Такой полноценной американо-российской встречи в верхах не было, кстати, уже восемь лет — с момента визита Дмитрия Медведева в Вашингтон летом 2010 года. А последний самостоятельный, отдельный от всего российско-американский саммит с участием Владимира Путина состоялся и вовсе 10 лет назад — в апреле 2008-го, когда уже после избрания Медведева президентом (но до его инаугурации), Джордж Буш прилетел в Сочи на переговоры с Путиным.

Вина за обрушение российско-американских личных контактов лежит практически полностью на американской стороне — сначала вице-президент Байден пытался отговорить Путина от участия в выборах 2012 года, потом Обама попытался устроить изоляцию России. А собиравшему «поладить» с Путиным Трампу банально били по рукам всё это время. Но вот теперь появляется реальный шанс на начало серьезного разговора.

И, кстати, место для него может быть самое неожиданное — например, город Владивосток . Почему? Потому что уже пробрасывается идея о том, что именно там можно было бы провести саммит Трампа и Ким Чен Ына — чтобы не заставлять американского президента ехать в Пхеньян , что само по себе стало бы важной психологической победой КНДР . Если саммит Трампа и Кима удастся согласовать во Владивостоке, то естественным образом невозможно будет избежать и встречи Путина с Трампом. В этом случае оба саммита могут пройти уже в мае — если исходить из сроков, озвученных американским президентом для встречи с лидером КНДР.

Но в любом случае — уже с сегодняшнего дня российско-американская встреча на высшем уровне сама по себе становится фактором международной политики. «Трамп-освобожденный» делает шаг навстречу Владимиру Путину.