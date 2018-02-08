Мировое правительство: кто его возглавит

Перспективы ЕАЭС: вместо Большой Евразии появится Большая Азия

Евразийский союз исчерпал возможности для расширения и должен стать точкой технологической сборки нового «мирового правительства», считают эксперты Валдайского клуба . Осталось выбрать формат: каким-то чудом восстановить отношения с G20 или «уйти под Китай» в составе БРИКС+.

«Большая Евразия: от политической идеи к технологии сборки» — так сформулировали тему очередного заседания участники международного дискуссионного клуба «Валдай», которое прошло на Неделе российского бизнеса РСПП

Идея Евразийского союза уже «прошла путь» от абстрактной идеи к реальности, и пора двигаться дальше, заявил модератор сессии Тимофей Бордачев , директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ . Такое партнерство, считает Бордачев, не должно строиться только «вокруг одного интеграционного проекта», очевидно намекая на ЕАЭС, подконтрольный России. Или только одной инициативы — это уже был намек на инициативу Китая «Один пояс — один путь». Кроме того, непонятно, как на фоне санкций следовало бы взаимодействовать с Евросоюзом

Для того, чтобы подбодрить коллег, Бордачев пересказал комплимент, сделанный одним из китайских товарищей. На одной из встреч китайский эксперт высказался в том духе, что наконец-то у россиян появилась хоть какая-то собственная, незаимствованная концепция, образ будущего мироустройства — Большая Евразия, объединяющая страны Европы, страны Центральной и Средней Азии и России. «И эта концепция вызывает интерес у китайских коллег и оценивается ими оптимистично», — сказал Бордачев. Поэтому необходимо предпринять уже практические шаги укрепления Евразии — «технологическую сборку» нового интеграционного объединения на постсоветском пространстве, от Владивостока до Лиссабона.

Полет экспертной мысли слегка остудил Александр Шохин , глава РСПП. Он заявил, что идея Большого евразийства пока еще не доросла до такого уровня, чтобы ее предлагать партнерам в Евросоюзе или в странах АТР — Азиатском-тихоокеанском регионе, включающем около 60 государств.

Сначала неплохо было бы доказать экономическую состоятельность Евразийского союза, считает Шохин. Он привел статистику за 2016-2017 годы, из которой следовало, что ни по объему привлеченных инвестиций, ни по взаимному товарообороту Евразийский экономический союз не может быть образцом для подражания другим международным объединениям. Не случилось и «разворота на восток», объявленного российским правительством , считает Шохин. Товарооборот, например, с Нидерландами превышает товарооборот с Кореей и Японией, вместе взятыми.

«Азия пока не догоняет «старушку Европу» по объему привлеченных инвестиций», — сказал Шохин и дал понять, что он бы не торопился наращивать экономические связи с Азией в ущерб европейским.

А после того, как президент США Дональд Трамп объявил, по сути, о концепции деглобализации — «Америка прежде всего» — работа с азиатским регионом и вовсе может провиснуть.

«Мы сейчас продвигаем «дедушкину оговорку», то есть необходимо гарантировать западному бизнесу неизменность условий по инвестконтрактам на весь срок их действия», — сказал Шохин. В этой ситуации России и Евразийскому союзу нужно ускориться с решением внутренних экономических проблем. Например, сделать более прозрачными и понятными правила игры внутри ЕАЭС, развивать комфортную бизнес-среду.

В границах России продвигать эту «дедушкину оговорку» получается не очень, в масштабе ЕАЭС тоже вряд ли получится сделать «оговорку» реальным правилом. Не только западные партнеры, но даже белорусский и казахский бизнес не перестают жаловаться на нестабильность правил игры внутри Евразийского союза.

В ходе дискуссии была поднята и такая проблема: Евразийский союз не должен позиционироваться в мире как зона влияния в сфере политики. Необходимо развиваться прежде всего как экономический, а не геополитический союз. В противном случае неизбежно раздражение со стороны других стран и страновых объединений, в том числе Китая. Но эта тема не получила развития.

Процесс глобализации и открытия рынков зашел в тупик, в развитых странах идет процесс затухания интеграционных импульсов, считает главный экономист Евразийского банка развития, программный директор Валдайского клуба Ярослав Лисоволик . А развивающиеся рынки, не дожидаясь стагнации, могли бы подготовит новую платформу для глобального сотрудничества. Например, в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) или еще лучше БРИКС+.

По мнению Лисоволика, уникальность БРИКС состоит в том, что в каждой входящей в это объединение стране экономика одновременно является ведущей в своем регионе: Россия — в Евразийском экономическом союзе, Бразилия — в МЕРКОСУР, ЮАР — в Сообществе развития Юга Африки (САДК), Индия — в Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК) и Китай — в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Мы неизбежно будем двигаться в сторону формирования более масштабных платформ взаимодействия между интеграционным группировками, нужно создавать разветвленную сеть партнерств, синдикатов», — прогнозирует Лисоволик. Эксперт предложил создавать укрупненные синдикаты из уже действующих блоков. Отдельно БРИКС или отдельно ШОС, какими бы крупными ни были эти структуры, уже не в состоянии дать импульс дальнейшему экономическому развитию.

Эту идею Лисоволик декларировал еще на экономическом форуме в Санкт-Петербурге и на Дальневосточном экономическом форуме. И она созвучна идее председателя КНР Си Цзиньпина , которую он выдвигал в прошлом году на саммите БРИКС в Сямэне. «Мы должны дать возможность большему числу стран с формирующимся рынком и развивающихся государств присоединиться к нам в деле солидарности и сотрудничества, взаимной выгоды и всеобщего выигрыша», — говорил глава китайского государства. По его словам, «одну стрелу сломать легко, но если взять десять стрел, то не так-то просто их сломать».

К новым «стрелам» в колчане китайский лидер предложил причислить Египет, Гвинею, Мексику, Таджикистан и Таиланд.

Больше всего за укрупнение блоков выступала Татьяна Валовая , член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии . ЕЭК — это исполнительный орган Евразийского экономического союза. Она считает, что «нам не надо делать выбор между Европой и Азией».

Надо собирать в единый трек и Европу, и Азию. И точкой сборки должен стать Евразийский союз.

ЕАЭС плюс страны Азиатско-тихоокеанского региона, страны АСЕАН. «Объединить эти треки, как мы думали раньше, могла бы энергетика. Но для того же Европейского союза эта тема оказалась чувствительной. Зато всем интересна тема транспорта», — намекнула Валовая на китайский Шелковый путь.

Она уточнила: если раньше точкой сборки была Европа, то теперь может стать ЕАЭС. От Китая до Лиссабона. «Земля-то круглая, и все замкнется», — пообещала чиновник.

Валовая предложила создать «мировое правительство», иначе дальнейшая интеграция действительно невозможна, действующие сейчас модели интеграции исчерпаны, мир уже не способен расти и развиваться как прежде.

Валовая предупредила, что если Россия упустит инициативу по объединению ЕАЭС, например, с БРИКС+ или ШОС — Шанхайской организацией сотрудничества, в которую кстати, вступила Индия, то лет через десять о Большой Евразии можно будет забыть. Зато появится Большая Азии.

Географически территория «Большой Азии» будут в перспективе той же, что и сейчас, дала понять Валовая. Границы будут те же — Владивосток, Пекин, Лондон, Брюссель, Лиссабон… Но «точкой сборки», то есть, местом, где принимаются решения, станет Китай. Пекин соберет под себя страны и народы, если уже не подсобрал.