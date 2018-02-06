Деловые москвичи: как зимой разбогатеть на снеге

Завышенные тарифы и платные раскопки: кто заработал на снегопаде века

За выходные в Москве прошли мощнейшие за всю историю метеонаблюдений снегопады — выпало 122% месячной нормы осадков. В аэропортах отменили и задержали более 850 рейсов, школьников оставили дома, а взрослым простили опоздания на работу. Нашлись и те, кто смог заработать на стихии. На сайтах объявлений предприимчивые москвичи предлагали услуги по расчистке машины, сбою сосулек и доставке еды из супермаркетов.

За минувшие выходные в столице выпало рекордное за последние 100 лет количество снега — 45 см, что значительно превысило месячную февральскую норму осадков, составляющую 36,6 см. За несколько дней из-за стихии отменили или задержали более 850 рейсов в столичных аэропортах. Московским школьникам из-за метеоусловий разрешили пропустить занятия, а Роструд объявил плохую погоду уважительной причиной для опоздания на работу.

«Особое внимание в ближайшие сутки будет уделено очистке крыш более чем 17 тыс. зданий. В одном только Центральном округе для этого привлекли около 100 автовышек, которые работают параллельно с альпинистами. Дома в центре — сплошь исторические памятники с узорчатыми фасадами и многоуровневыми покатыми крышами. Стряхнуть с них снег по-старинке, взяв в руки лопату, сложно и опасно. Автовышки как раз помогают решить эту проблему», — заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По последним данным мэрии, работники коммунальных служб вывезли на снегосплавные пункты более 1,2 млн кубометров снега. В уборке снега приняли участие свыше 70 тыс. дворников и работников коммунальных служб, а также более 15,5 тыс. единиц снегоуборочной техники.

Отметим, что для коммунальщиков по всей Москве развернуты пункты горячего питания — на Никитских воротах расположились три передвижных «печки» с мясной кашей.

Лопату — в руки

Обильные снегопады в столице уже прекратились, однако предприимчивые москвичи за последние несколько дней успели заработать на разгуле непогоды.

В пресс-службе Avito «Газете.Ru» сообщили, что на сайте объявлений в первый день стихии стали появляться предложения расчистить автомобиль или откопать его из сугроба. Стоимость услуги — от 500 до 1,5 тыс. руб. «Зафиксирован рост количества предложений услуг по ключевым словам „откопать“, „прикурить“ и „расчистить“ на 270%. Кроме того, в 2,7 раз выросло количество предложений по уборке снега, сбою сосулек и расчистке крыш», — сообщили в пресс-службе.

Предложения по очистке автомобиля от снега также стали появляться в интернет-сервисе для поиска исполнителей YouDo. «Автомобиль застрял намертво на парковке, где не убирают снег. Нужно вытолкнуть вручную. Там очень тесная парковка», — говорится в объявлении москвички, которая готова отдать за такую услугу 1,5 тыс. руб.

Помимо раскопок, добровольцы предлагали «сходить в магазин», «помочь по хозяйству» или «подвезти бензин» — при этом стоимость таких услуг начиналась от 500 руб.

«Объявлений по продаже лопат по России — более 4,5 тыс. Средняя цена, указанная авторами таких объявлений, в понедельник 5 февраля составила почти 3 тыс. руб.», — отметили в Avito. Представитель сайта объявлений также заявил, что на 5 февраля пришелся пик интереса горожан к лопатам и снегоуборочной технике — спрос на них увеличился на 146% и 1080% соответственно.

После сильнейших снегопадов популярность лопаты выросла и в интернет-сервисе «Яндекс. Маркет». Там, по сравнению с прошлой неделей, спрос на этот товар в разных регионах России вырос в 11 раз.

«На снегоуборщики — в 8 раз по сравнению с предыдущей неделей. Помимо аксессуаров для уборки снега, пользователи сервиса стали чаще интересоваться автомобильными щетками, за неделю спрос в этой категории увеличился в 7 раз», — рассказали в «Яндексе».

Минусовая температура и обильные сугробы сыграли на руку и сервисам по доставке еды. В соответствующих службах «Азбуки вкуса» и «Утконоса» отметили, что за выходные заявок стало больше. Там добавили, что из-за метеоусловий доставка может задерживаться на 2-3 часа от назначенного клиентом времени. Кроме того, не все московские дворы расчищены, что создает сложности для водителей.

В компаниях по доставке готовой еды также отметили увеличение спроса. По данным руководителя направления «Яндекс. Еда» Максима Фирсова, которому принадлежит сервис Foodfox, в воскресенье спрос на доставку еды из ресторанов в Москве резко вырос — примерно на 25% от обычного выходного дня. «В понедельник количество заказов выросло на 20% по сравнению с прошлой неделей», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Яндекса».

Не проехать

«Тарифы в Москве мы не меняли, но стоимость поездки зависит не только от них. В плохую погоду, во время заморозков или сильного снегопада, такси заказывают значительно чаще, чем обычно. В отдельных районах количество заказов периодически может превышать количество машин, работающих на линии и готовых выполнять поездки. В этом случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент — это вынужденная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса. В такой ситуации вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез», — заявили «Газете.Ru» в «Яндекс. Такси». Традиционно вместе со стихией пришли высокие тарифы на услуги сервисов по заказу такси. Пользователи соцсетей пожаловались на увеличение цены в два-четыре раза. Так, поездка, которая обычно обходится в 200 рублей, в дни непогоды стоила 800. В пресс-службе «Яндекс. Такси» увеличение тарифов объяснили метеоусловиями: заказов больше — водителей меньше.

В сервисе Uber повышение цен также объяснили непогодой. «Будь то снегопад в феврале или ливень в июле, после массовых мероприятий, в праздники спрос традиционно увеличивается. Повышающие коэффициенты формируются там, где спрос превышает предложение, привлекая тем самым больше водителей в эту точку города», — заявили в пресс-службе сервиса.

При этом, подчеркнули в компании, пользователь заранее видит точную стоимость поездки и может решить — ехать сейчас или дождаться снижения спроса.