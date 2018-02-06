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«Сначала мы увидели военных»: Мальдивы глазами россиян
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«Сначала мы увидели военных»: Мальдивы глазами россиян 

Газета.Ru 4 часа назад
Чем грозит туристам чрезвычайное положение на Мальдивах — в материале «Газеты.Ru».
1/11  Белоснежные песчаные пляжи, прозрачная вода, дайвинг и снорклинг, свежая рыба и возможность избавиться от тревог и забот: туристы любят Мальдивские острова именно за это — ну а еще за то, что «Мальдивы» значит «роскошь»
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2/11  Однако сейчас на роскошных атоллах неспокойно: в стране разразился сильнейший политический кризис — c 5 февраля здесь введено чрезвычайное положение сроком на 15 дней
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3/11  Конфликт президента Абдуллы Ямина, поддерживаемого военными, и оппозиции, на стороне которой стоит Верховный суд, длится уже несколько лет — волнения в столице страны Мале происходят не в первый раз. И нестабильность больно ударила по самой прибыльной отрасли экономики архипелага — туризму. На фото: певица Елена Темникова отдыхает на Мальдивах
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4/11  В 2015 году в стране уже вводилось чрезвычайное положение из-за угрозы терроризма, и тогда приток туристов резко упал. Чем сейчас закончится для страны возникшее напряжение, пока не берется предугадать никто
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5/11  Воздержаться от поездок в страну уже рекомендовали своим гражданам не только власти Российской Федерации. Китай, откуда на Мальдивы приезжает больше всего туристов, и соседняя Индия тоже посоветовали обладателям своих паспортов пока поискать другие места для отдыха. Так же поступили посольства США и Великобритании
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6/11  «Если вы находитесь в Мале, вам стоит проявлять осторожность и избегать любых протестов или шествий. Нет данных о том, что удаленные острова, курорты или Международный аэропорт Мале затронуты», — говорится на британском правительственном сайте. На фото: оппозиционный митинг в городе Мале на Мальдивах, 4 февраля 2017 года
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7/11  Российские туристы, которые находятся на Мальдивах прямо сейчас, ситуацию на островах описывают по-разному. Курортные районы волнения, по словам очевидцев, не затронули. На фото: певица Елена Темникова
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8/11  «Мы вчера прилетели в Мале и, честно говоря, если бы не новости, то я бы и не знала про чрезвычайное положение. В аэропорту нас встретили с улыбкой, ничего подозрительного не происходило. Что касается острова Оривару, на котором мы отдыхаем, то здесь все замечательно», — рассказала москвичка Кристина
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9/11  В столице же дела обстоят иначе. По словам нашей соотечественницы Татьяны Мешковой, в понедельник, 5 февраля, она оказалась среди протестующих. «На демонстрацию мы попали случайно, прогуливаясь по Мале в ожидании нашего трансфера в аэропорт. Сначала мы увидели военных, позже услышали людей....позже один из военных попросил нас отойти для собственной же безопасности»
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10/11  Мальдивы пользуются большой популярностью у звезд отечественного шоу-бизнеса. Главная поклонница островов – Анастасия Волочкова уже много лет подряд проводит здесь свой отпуск зимой
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11/11  Среди поклонников отдыха на райских островах значатся Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Тина Канделаки (на фото), Александр Панайотов, Николай Басков и Евгений Плющенко. Несколько лет назад здесь отдыхала звездные пары — Ксения Собчак и Максим Виторган, Алексей Чадов и Агния Дитковските и, на тот момент счастливые в браке «тарабузики» — Ольга Бузова с Дмитрием Тарасовым
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Посольство России на Шри-Ланке рекомендует россиянам воздержаться от посещения курортов на Мальдивах. В любимом месте отдыха российских знаменитостей и влюбленных пар — политический кризис. Чем грозит туристам чрезвычайная ситуация в райском уголке Индийского океана, читайте в материале «Газеты.Ru».
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