«Сначала мы увидели военных»: Мальдивы глазами россиян 

1/11 Белоснежные песчаные пляжи, прозрачная вода, дайвинг и снорклинг, свежая рыба и возможность избавиться от тревог и забот: туристы любят Мальдивские острова именно за это — ну а еще за то, что «Мальдивы» значит «роскошь» Фото: Reuters и Depositphotos/Коллаж «Газеты.Ru»

2/11 Однако сейчас на роскошных атоллах неспокойно: в стране разразился сильнейший политический кризис — c 5 февраля здесь введено чрезвычайное положение сроком на 15 дней Фото: instagram.com/yana_leventseva

3/11 Конфликт президента Абдуллы Ямина, поддерживаемого военными, и оппозиции, на стороне которой стоит Верховный суд, длится уже несколько лет — волнения в столице страны Мале происходят не в первый раз. И нестабильность больно ударила по самой прибыльной отрасли экономики архипелага — туризму. На фото: певица Елена Темникова отдыхает на Мальдивах Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

4/11 В 2015 году в стране уже вводилось чрезвычайное положение из-за угрозы терроризма, и тогда приток туристов резко упал. Чем сейчас закончится для страны возникшее напряжение, пока не берется предугадать никто Фото: .instagram.com/maldives

5/11 Воздержаться от поездок в страну уже рекомендовали своим гражданам не только власти Российской Федерации. Китай, откуда на Мальдивы приезжает больше всего туристов, и соседняя Индия тоже посоветовали обладателям своих паспортов пока поискать другие места для отдыха. Так же поступили посольства США и Великобритании Фото: .instagram.com/maldives

6/11 «Если вы находитесь в Мале, вам стоит проявлять осторожность и избегать любых протестов или шествий. Нет данных о том, что удаленные острова, курорты или Международный аэропорт Мале затронуты», — говорится на британском правительственном сайте. На фото: оппозиционный митинг в городе Мале на Мальдивах, 4 февраля 2017 года Фото: Mohamed Sharuhaan/AP

7/11 Российские туристы, которые находятся на Мальдивах прямо сейчас, ситуацию на островах описывают по-разному. Курортные районы волнения, по словам очевидцев, не затронули. На фото: певица Елена Темникова Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

8/11 «Мы вчера прилетели в Мале и, честно говоря, если бы не новости, то я бы и не знала про чрезвычайное положение. В аэропорту нас встретили с улыбкой, ничего подозрительного не происходило. Что касается острова Оривару, на котором мы отдыхаем, то здесь все замечательно», — рассказала москвичка Кристина Фото: instagram.com/svetlanazadorozhnaya/

9/11 В столице же дела обстоят иначе. По словам нашей соотечественницы Татьяны Мешковой, в понедельник, 5 февраля, она оказалась среди протестующих. «На демонстрацию мы попали случайно, прогуливаясь по Мале в ожидании нашего трансфера в аэропорт. Сначала мы увидели военных, позже услышали людей....позже один из военных попросил нас отойти для собственной же безопасности» Фото: instagram.com/rawvegantraveler

10/11 Мальдивы пользуются большой популярностью у звезд отечественного шоу-бизнеса. Главная поклонница островов – Анастасия Волочкова уже много лет подряд проводит здесь свой отпуск зимой Фото: instagram.com/volochkova_art