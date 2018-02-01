«Кремлевское досье»: каким будет ответ России

Совете Федерации подготовили проект закона о защите государственного суверенитета России. В нем прописывается определение внешнего вмешательства во внутреннюю политику страны. При этом авторы просят не считать свою инициативу ответом на «кремлевское досье», опубликованное Вашингтоном в начале недели. Эксперты все же склонны считать этот документ попыткой обозначить некие ответные действия.

Автор готовящегося законопроекта, член временной комиссии по защите государственного суверенитета, сенатор Людмила Бокова рассказала «Газете.Ru» , что разговор о необходимости введения понятия «вмешательство в суверенитет» шел еще в 2017 году. По ее словам, тогда же предполагалось, что выйти на конкретную формулировку удастся в 2018 году. В отличие от ряда других стран в России такого понятия пока нет.

В феврале должно состояться заседание временной комиссии, где и будут предложены различные формулировки этого понятия. Скорее всего, это будет не отдельный закон, а поправки в текущее законодательство, которые будут сформулированы исходя из имеющихся прецедентов.

«По итогам предварительных обсуждений, вмешательством извне во внутренние дела понимается, не основанная на общих принципах международного права и международных договоров, деятельность иностранных государств, юридических лиц и физических лиц, их объединений, имеющих целью изменение основ конституционного строя, территориальной целостности состав, а и структуры государственной и муниципальной власти», — так Бокова обрисовала формулировку, находящуюся в разработке.

Информация о законопроекте, впервые упомянутом РБК , появилась спустя сутки после публикации доклада Минфина США , предписанного санкционным законом, подписанным Дональдом Трампом в августе (CAATSA). В докладе содержатся имена более 200 высокопоставленных чиновников и видных предпринимателей России, включая практически все правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым , а также руководством Совфеда. Само по себе попадание в список не означает, что против этих граждан будут введены санкции США, однако потенциально такая опасность есть.

Публикация доклада непосредственно перед началом активной фазы президентской кампании в России действительно может выглядеть если не как прямое вмешательство, то как попытка влияния на внутриполитические процессы. Речь не идет даже о смене политического режима, а о потенциальной попытке корректировки курса Кремля, который не устраивает Вашингтон.

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин довольно спокойно отреагировал на публикацию доклада, призвав сосредоточиться на домашних делах, резкая реакция на доклад со стороны верхней палаты парламента дает понять, что без ответа кремлевский доклад не оставят.

В то же время собеседник «Газеты.Ru», осведомленный о работе комиссии, пояснил, что речь не идет о зеркальных мерах в ответ на «Кремлевский доклад»: «о каких-то зеркальных мерах с точки зрения говорить некорректно». Тренд на «санкциономанию» (выражение, употребленное спикером Совфеда Валентиной Матвиенко ) поддерживаться не будет. «Ситуация с законом о СМИ-иноагентах была точечной историей. Ни о каких мерах с точки зрения зеркального списка на данном этапе речи не идет», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Имеются в виду принятые ранее меры по включению ряда медиа — среди которых, например, радиостанция «Радио Свобода» — в список СМИ-«иностранных агентов». Это стало ответом на аналогичные меры, принятые против российского государственного телеканала RT в США.

Стоит отметить, что инициатор законопроекта — комиссия по защите суверенитета Совфеда. Ранее она уже приняла ряд инициатив в этой области — в первую очередь закон о нежелательных иностранных организациях. Согласно нему нежелательной в России была признана деятельность ряда иностранных некоммерческих организаций, в том числе различного рода фондов, спонсировавших деятельность НКО.

Российские политики посчитали, что истинной целью этих организаций была попытка политического влияния на власть. Ранее российские власти по аналогии с США также ввели понятие «иностранный агент». Под это определение подпадают российские гражданские организации, получающие иностранное финансирование в той или иной форме. При этом в России, в отличие от США, нет возможности открыто вести лоббистскую деятельность из-за отсутствия закона о лоббизме — а значит нет и легальной возможности быть чьим-либо «агентом».

Определенные ограничения в результате коснулись и деятельности Конституционного суда РФ, который теперь оказался вправе не выполнять отдельные решения Европейского суда по правам человека в случаях, когда они вступают в противоречие с российскими законами.

Само понятие «суверенитет» уже упомянуто в основном законе России — Конституции. В ней «носителем суверенитета» назван «многонациональный народ». В то же время, Кремль в разное время пытался использовать слово «суверенитет» именно применительно к действующей политической системе страны.

Так в 2005 году помощник президента России, и в то время, замруководителя администрации Владислав Сурков ввел в обиход термин «суверенная демократия». Подразумевалось, что сложившийся в России порядок управления не должен подвергаться внешней критике.

Авторы нынешней законотворческой идеи считают, что хотя понятие суверенитета и закреплено в основном законе, определения вмешательства в него нет.

Член совета директоров близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), Глеб Кузнецов полагает, что понятия закрепленного в Конституции суверенитета вполне достаточно и скептически относится к этой инициативе. «Мне кажется, что здесь все-таки речь о вечном административном жаре в логике: „все как-то ответили, и мы должны“, — сказал политолог „Газете.Ru“.

Эксперт предполагает, что к каким-то конкретным ограничениям данный закон вряд ли приведет.

»Но пока я не вижу, чего этим реально можно добиться. Россия и так суверенное государство. Просто активные и неравнодушные граждане хотят что-то сделать», — резюмирует эксперт.

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов также считает, что закон о суверенитете уже есть и называется он — Конституция РФ. Эксперт говорит, что если и размышлять об ответных мерах, то стоит обойтись без «громких слов», а принимать «конкретные и прикладные меры». «Такие законы принимаются. Например, по поводу СМИ-иностранных агентов», — объясняет Лукьянов.

Принимать же по-настоящему зеркальный ответ на доклад несколько проблематично. По мнению эксперта, можно также взять всех американских должностных лиц вплоть до уровня замминистра, соединить с американским списком Forbes , но это будет скорее «политический троллинг».

«В отличие от США Россия не является крупным оператором международной финансовой системы», — обращает внимание Лукьянов. Хотя доклад вовсе не означает введение санкций на указанных в нем лиц, но ограничения действительно могут последовать и определенный урон им нанести способны.

Политолог Вячеслав Смирнов считает, что сейчас любой ответ на доклад будет скорее PR-акцией. «Как и предполагаемые санкции — точно такая же PR-акция, направленная против нашего президента», — считает специалист. По его мнению санкции создают лишь неудобство. Политолог утверждает, что в российском народе санкции принимают позитивно — выходит, что те, кто под них попал, работают на «благо России».