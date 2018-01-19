Американские пенсионеры остались без денег

Зря работали

Руководство крупнейшего в США Пенсионного фонда государственных служащих Калифорнии (California Public Employee Retirement System, CalPERS) слишком увлеклось политически ангажированными рискованными инвестициями и довело его до катастрофического состояния. Обязательства CalPERS превышают активы на 138 миллиардов долларов, ресурсов фонда хватает на выплату только 68 процентов будущих пенсий. Ангажированное инвестирование может оставить миллионы американских госслужащих без пенсии, а правительство США — с миллиардными убытками. Американский Пенсионный коллапс федерального значения — в материале «Ленты.ру».

Вынь, да положь

Гигант пенсионной индустрии США — CalPERS является одним из старейших фондов в США, он создан в 1932 году. Ежемесячно в фонд перечисляют деньги 1,8 миллиона государственных служащих из более трех тысяч округов и городов штата Калифорния. В общей сложности CalPERS управляет активами на сумму более 350 миллиардов долларов и конкурирует с крупнейшими финансовыми корпорациями. В команду пенсионного фонда входят инвестиционные менеджеры, трейдеры и брокеры.

Доходность фонда за финансовый год, завершившийся 30 июня 2017 года, составила 11,2 процента годовых. Основную часть прибыли обеспечили операции на рынке ценных бумаг — CalPERS имеет портфель акций в стоимостью 152,2 миллиарда долларов, которые принесли доходность почти 20 процентов. Доходы от недвижимости составляют 7,6 процента годовых.

В рейтинге журнала IPE Real Estate топ-100 крупнейших мировых институциональных инвесторов, портфель которых содержит инвестиции в недвижимость за 2017 год Пенсионный фонд Калифорнии занял шестое место. Инвестиции CalPERS в недвижимость составили 35,3 миллиарда долларов, общие активы — 267,5 миллиарда долларов.

Однако неплохие финансовые показатели не позволяют фонду достигнуть приемлемого уровня по достаточности капитала: за год отношение активов фонда к обязательствам выросло всего лишь на 3 процента до 68 процентов от общего объема обязательств — фактически у фонда 112 миллиардная дыра в капитале, перспективы закрытия которой крайне туманны.

Калифорнийский фонд играет на одном поле с инвестбанками и не застрахован от глобальных финансовых потрясений. Например, в 2009 году CalPERS прогорел на ипотечных облигациях, из-за чего даже судился с ведущими рейтинговыми агентствами — Moody's, S&P и Fitch Ratings, обвинив их в присвоении ошибочных и необоснованно высоких рейтингов структурным инструментам, включавшим ипотечные облигации. Неточные рейтинги обошлись фонду в сотни миллионов долларов.

Инвестируй сердцем!

Самый богатый штат в США славится своим либерализмом, а Калифорнийский пенсионный фонд — строгой приверженностью так называемому «этическому инвестированию». Принимая решение о вложении средств фонда, управляющие CalPERS руководствуются не только потенциальной материальной выгодой, но и этической стороной деятельности компаний-объектов инвестиций. Считается, что таким образом отсеиваются организации, наносящие вред обществу и окружающей среде. Это, прежде всего, табачные и алкогольные корпорации, атомная энергетика, горнодобывающая отрасль, сфера азартных игр и прочее. Предпочтение отдается компаниям, участвующим в различных экологических и благотворительных программах, заботящиеся о правах человека, противостоящие дискриминации по признакам пола, этнической принадлежности или социального статуса.

В погоне за имиджем фонд делает ставку на подход ESG (Environmental, Social and Governance — окружающая среда, социальная ответственность и государственное управление). CalPERS в буквальном смысле «воспитывает» компании в соответствии со своими приоритетами. Причем такая политика фонда началась еще в 1980-х годах, когда фонд отказался от инвестиций в южноафриканские компании в знак протеста против политики апартеида. Летом прошлого года CalPERS частично вышел из энергетического бизнеса, продав пакеты акций 14 компаний, занимающихся добычей угля. Тогда же фонд отправил 504 американским фирмам письма с предупреждением о несоблюдении ими «гендерного разнообразия» в системе менеджмента. В совете директоров этих компаний отсутствуют женщины, это является большим управленческим риском, настаивают в CalPERS.

Хьюстон, у нас проблема

О проблемах фонда широкой общественности рассказали эксперты аналитического центра American Council for Capital Formation (ACCF). В своем докладе они подробно описали проблемы фонда. Баланс CalPERS рухнул до дефицита в 138 миллиардов долларов, а последний раз баланс фонда находился в профиците в 2007 году. Доходность фонда также оставляет желать лучшего, по оценкам ACCF, в период с 2007 по 2016 год фонд показывал всего 5,1 процента годовых прибыли от управления активами — на 50 базисных пунктов ниже, чем среднее по рынку пенсионных фондов в США.

Причиной катастрофического падения является стремление руководства CalPERS принимать инвестиционные решения на основе политических и социальных предпочтений. В ACCF подсчитали, что четыре из девяти наихудших инвестиций в портфеле фонда были направлены на поддержку «социально правильных проектов» в рамках стратегии ESG.

«Проблема заключается в том, что выход на пенсию для миллионов американцев зависит от CalPERS и других крупных государственных пенсионных фондов. Если CalPERS не сможет исполнять свои обязательства в будущем, налогоплательщики заплатят за это из своих карманов», — считает вице-президент ACCF Тим Дойл.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на финансовой устойчивости фонда, его руководство делает сомнительные инвестиции пенсионных средств в различные социальные проекты, которые не приносят приемлемый уровень прибыли, подчеркивает он.

В ответ на критику в CalPERS заявили, что политика фонда не идет вразрез с традиционными инвестициям, а доказательств того, что учет социальных и экологических факторов может оказать положительное влияние на общую производительность и эффективность компаний становится все больше.

Без ножа режешь

Летом 2017 года деятельность CaPERS критиковали калифорнийские полицейские. Они были вынуждены отложить набор дополнительных сотрудников из-за промахов фонда. Полицейские призывали руководство CalPERS не отказываться от инвестиций в добычу нефти и производство оружия. «Мы не можем лишать сотрудников правоохранительных органов финансирования в обмен на социально ответственную политику», — сказал Джим Оук, президент Ассоциации полицейских Калифорнии.

Расходы CalPERS постоянно растут, а гасить обязательства и находить деньги становится все труднее — фонду приходится идти на сокращение социальных расходов и повышение сборов со своей клиентской базы, например, преподавателей. Пенсионные взносы школьных округов Калифорнии в 2015-2016 финансовом году выросли с 11,8 до 15,5 процента от оклада учителей, а к 2020 году они достигнут 22,7 процента. Округа не могут остановить рост ставки, так как ее размер утверждается на уровне штата, поэтому единственным способом сдержать повышение расходов на пенсионные взносы для них остается сокращение преподавателей.

Согласно прогнозу CalPERS, доходность инвестиций фонда должна составлять семь процентов годовых. Результаты 2017 года внушают оптимизм, но это, скорее, исключение, так как предыдущие 10 лет крупнейший пенсионный фонд не мог достигнуть даже средней доходности по рынку. Поэтому пенсионный фонд занялся поиском «белого рыцаря». В начале января сообщалось, что калифорнийский пенсионный фонд ищет стратегического партнера для управления портфелем прямых инвестиций в размере 40 миллиардов долларов. Среди возможных партнеров CalPERS назывались инвестиционные корпорации BlackRock Inc. и Neuberger Berman Group.

Российский след

CalPERS как и другие американские пенсионные фонды почти не вкладывают в развитие активов на территории России, отечественный рынок не является для них привлекательным из-за слишком высоких рисков. Однако это не помешало пенсионному фонду Калифорнии вложить деньги в российскую экономику. В 2013 году CalPERS инвестировал по всему миру около 266 миллиардов долларов, из них 1,4 миллиарда долларов пришлись на Россию. Одной из сделок фонда стало приобретение в начале 2010-х годов половины пакета акций торгово-развлекательного центра «Метрополис» в Москве.

Правда, вложения были недолгими — в 2013 году лидеры демократической партии в сенате Калифорнии обратились к CalPERS с просьбой воздержаться от инвестиций в Россию из-за ограничений прав сексуальных меньшинств. И в мае следующего года фонд продал свою долю в российских компаниях. Помимо «Метрополиса» фонд инвестировал в компании Алишера Усманова, в частности, фонд владел долей в Mail.ru и «МегаФоне», однако CalPERS принял решение покинуть капитал российских компаний из-за ущемления прав ЛГБТ-сообщества, в качестве одной из причин называлось сообщество во «ВКонтакте» под названием «Оккупай-педофиляй», лидером которого является Максим «Тесак» Марцинкевич, отбывающий в настоящий момент заключение.

Однако в конце 2015 года руководство фонда не исключало, что может снова нарастить инвестиции в Россию, например, увеличить свои вложения в российские облигации. В тот момент объем российских облигаций федерального займа (ОФЗ) около пяти процентов (250 миллионов долларов) от общего портфеля международных долговых бумаг с фиксированным доходом. Возможно теперь, CalPERS присмотрится к новым российским бумагам, которые активно продвигает министерство финансов.