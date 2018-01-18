Сгоревший автобус: люди не смогли открыть дверь

Причина пожара в автобусе, в котором заживо сгорели 52 гражданина Узбекистана, остается неизвестной. Власти Казахстана и очевидцы высказывают несколько версий случившегося, среди которых — возгорание в салоне, где перевозилось топливо. Между тем, количество выживших могло быть значительно больше, если бы у автобуса не оказалась заблокирована дверь.

Трагедия в Актюбинской области Казахстана, где в четверг утром посреди заснеженной степи внезапно вспыхнул и в считанные минуты полностью сгорел пассажирский автобус, вызвала огромный резонанс Казахстане, Узбекистане и России. Жертвами трагедии стали 55 человек, которые сгорели заживо, не сумев выбраться из салона. Еще пятеро, в том числе трое граждан Казахстана, остались живы.

Сейчас пострадавшие находятся под охраной полиции в больнице и журналистов к ним не пускают. Ранее сообщалось, что они получили различные, но не очень серьезные травмы.

«У кого-то большой стресс. Особенно один вызывает опасение. Позже мы соберем консилиум, будем держать на контроле ситуацию. В целом они немногословны. Средний возраст около 35 лет. Конечно, такое количество смертей увидеть. Понятное дело стресс тяжелый», — рассказала nur.kz руководитель местного отдела социально-психологической поддержки Жанна Кадырова, у каждого из пострадавших разное состояние.

В Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана уточнили установочные данные по автобусу. После появления первых фотографий с места ДТП было понятно, что на горячей линии местных спасателей ошибочно идентифицировали автобус как Ikarus.

«Автобус KassbohrerSetra с номером Х335РСМ, 1989 года выпуска, вместимостью 59 человек, осуществлял международную перевозку по маршруту Шымкент — Казань (РФ)», — сообщили в ведомстве. По другим данным автобус следовал в Самару.

При проверке собственника автобуса сразу же вскрылись грубые нарушения. Владелец Ордухан Метиев не имел лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки и в соответствующем перечне автобус не значился.

«Имеется вероятность работы по договору аренды», — отмечается в сообщении министерства.

Более того, обязательный техосмотр автобус прошел 17 августа 2015 года, срок техосмотра истек еще 17 февраля 2016 года.

Как автобус умудрялся ездить около двух лет без разрешения и при этом пересекать государственную границу остается только догадываться.

>> Полсотни человек сгорели в автобусе в Казахстане

Причины аварии еще только предстоит установить. Известно, что ключевым фактором, повлекшим столь большое количество жертв стала заблокированная двери в середине салона, через которую могли спастись многие пассажиры. Судя тому, что выжили все водители передняя дверь была открыта, но выбраться через нее удалось лишь двум мигрантам.

С обгоревшим автобусом работают следователи и специалисты пожарно-испытательной лаборатории. Ранее высказанную одним из сотрудников пресс-службы департамента по ЧС Акмолинской области о неисправной проводке в самом департаменте к вечеру четверга опровергли.

Там назвали ее личным мнением сотрудника и попросили дождаться результатов специальных экспертиз.

Между тем, куда правдоподобнее звучат две другие версии трагедии, которые напрямую связаны с «человеческим фактором». По одной из них, изложенной дальнобойщиками, автобус с утра пытались отогреть паяльной лампой, и кто-то якобы случайно уронил емкость с бензином, после чего могло произойти возгорание.

По другой версии, в салоне перевозили топливо, чтобы не заправляться по дороге. Возможно, таким образом водители решили сэкономить, так как в Казахстане горючее дешевле, чем в России. Учитывая, что огонь, судя по всему, охватил автобус буквально за несколько секунд, эти версии выглядят достаточно правдоподобными.

Свои соболезнования в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана выразил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», — говорится в телеграмме главы государства.

По его поручению создана правительственная комиссия для выяснения обстоятельств и причин происшествия.

Правительственная комиссия во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым создана и в Узбекистане, которая вместе с властями Казахстана будет устанавливать личности погибших и выяснять причины трагедии. МЧС страны отправит в Казахстан самолет, чтобы вывезти тела погибших при пожаре в автобусе в Актюбинской области. Также власти пообещали оказать помощь родственникам погибших.

По факту возгорания было возбуждено уголовное дело. Его расследуют по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Казахстана («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Наиболее резонансным ДТП с участием мигрантов в России стало происшествие во Владимире ночью 6 октября 2017 года. Тогда при водитель рейсового переполненного автобуса решил проехать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора, но в итоге автобус заглох. Вместо того разбудить людей и вывести их из салона водители с помощью нескольких разбуженных пассажиров пытались сдвинуть многотонный автобус. В итоге его протаранил подъехавший поезд.

Погиб 21 человек: трудовые мигранты из Узбекистана, а также один из двух водителей автобуса. Как выяснилось после катастрофы, автобус марки Mercedes с номерами Казахстана следовал из подмосковного Егорьевска. Как и в случае с аварией в Актюбинской области, никакого разрешения на перевозку людей у водителей частного автобуса не было, поэтому автобус следовал по второстепенным дорогам, чтобы избежать постов ДПС. Некоторые пассажиры с места аварии сбежали, так как не имели всех необходимых документов для пребывания на территории РФ.

Кроме того, ряд крупных ДТП с участием мигрантов из Средней Азии происходили в последнее время в Саратовской области, через которую они проезжают, направляясь из Узбекистана в крупные города России. Из-за выездов на встречку в аварию несколько раз попадали микроавтобусы, что также влекло к большому количеству погибших. Последний раз подобное ДТП произошло 7 января этого года. Тогда ранения получили четыре гражданина Узбекистана.