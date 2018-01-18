«В хрущевках секса нет!»

Хрущевки принято ругать. Однако же стоит признать: массовое панельное домостроение было не только ужасным, но и прекрасном событием в истории нашей страны. Все сплелось. С одной стороны, благодаря ему миллионы граждан смогли получить собственную квартиру. С другой — страна приобрела колоссальное количество сомнительных архитектурных и градостроительных объектов, но и в них, между тем, можно найти и полезное, ведь проектировщикам «панелек» приходилось много времени тратить на решение вопросов эргономики. Архитектор Никита Маликов уверен: анализируя современный рынок, можно найти многое, взятое из уроков прошлого. Что именно? Об этом Никита и рассказал МОСЛЕНТЕ. А мы записали его монолог.

По цене машины

«Квартира по цене комнаты в коммуналке» — задача, поставленная перед архитекторами и проектировщиками первых серий. Ничего, что квартира станет меньше, зато их будет больше. Очень напоминает сегодняшний девиз «квартира по цене машины».

В малогабаритной двухкомнатной квартире. 1960 год Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Шкафы и лифчики

На одного советского гражданина полагался шкаф шириной 50 см. Этот размер был высчитан путем инвентаризации всей одежды, который мог обладать советский человек (вплоть до количества трусов и лифчиков). Семья из трех человек имела в квартире место под шкаф длиной всего 1,5 метра. Привычка современных покупателей выискивать на планировке квартиры места хранения идет с тех времен.

Тещина комната

Со временем размеры квартир начали понемногу увеличиваться. Появились маленькие кладовые по 1,5-2 квадратных метра. Но количество жителей по проекту не совпадало с реальным: часто к новоселам выписывалась бабушка из деревни, чтобы следить за внуками, пока родители работали. Бабушек селили в эти маленькие кладовые, которые в народе прозвали «тещина комната». В Твери, например, есть застройщик, который и сегодня продает кладовые с формулировкой «для бабушки».

Женская правда

Первоначально площадь кухни составляла 4 квадратных метра. Спустя десять лет типологи объявили войну проектировщикам, и кухню удалось увеличить до 6 квадратов. Примечательно, что в штате типологов (отвечающих, по сути, за эргономику массового жилья) 99 процентов сотрудников были женщины, в то время как проектировщиками работали преимущественно мужчины. Всеми правдами и неправдами специалисты, которые вне работы проводили много времени на кухне, победили специалистов, которые там только ели. На сегодняшний день ситуация аналогичная: за увеличение размера кухни при покупке квартиры выступают преимущественно женщины.

Самый выносливый человек

Себестоимость строительства пытались сбросить максимально. Помимо уменьшения общей площади квартиры, срезали «все лишнее». Например, убирая лифт, можно было сэкономить аж 7 процентов от общей цены. Медики выдали заключение, что на здоровье никак не влияет подъем по лестнице до четвертого этажа. Руководство накинуло сверху 25 процентов (советский человек — он выносливый самый), поэтому здания до пяти этажей не оснащались лифтом. Эта норма на основе медицинских данных полувековой давности действует до сих пор.

Ни шагу назад

Эргономика квартиры просчитывалась. Посмотрите скан из работы архитектора Лазаря Чериковера, проанализировавшего, сколько места нужно советскому человеку для того или иного действия: к примеру, чтобы надеть пальто, нужна прихожая шириной всего 95 см. Некоторые данные из этих схем по сей день применяют многие застройщики, пытающиеся уменьшить квартиры по примеру планировок советского жилья. Один из аргументов: наши родители выросли — почему у вас должны возникнуть затруднения?

Из книги Лазаря Чериковера «Размещение мебели и габариты жилых помещений малометражной квартиры» (1944 год)

Отсутствие процесса

В СССР секса не было. Документально. Жизнедеятельность человека в панельной квартире делилась на 83 процесса. Сон, приготовление ужина, пользование унитазом, чтение и так далее. Для каждого процесса были те или иные требования к планировочным решениям. Но графы «секс» или хотя бы «выполнение супружеских обязанностей» не было. А значит, и требований к звукоизоляции данного действия не было. Кстати, нет и по сей день.