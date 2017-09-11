Сотрудник Apple «слил» все секреты iPhone

До презентации нового iPhone остался всего один день, а компанию из Купертино настигла еще одна утечка, раскрывающая некоторые интересные подробности грядущего мероприятия. Кто виновен в сливе данных, что такое «анимодзи» и когда открывается предзаказ новой модели iPhone в России — в материале «Газеты.Ru»



Накануне ежегодной презентации Apple 12 сентября, на которой будут представлены новые продукты компании, случилась еще одна масштабная утечка. На этот раз информация о новых iPhone и Apple Watch была скрыта в прошивке новой версии операционной системы iOS 11.



Грандиозное мероприятие «яблочной» компании немного омрачил и тот факт, что утечка скорее всего исходила от одного из сотрудников Apple, который раскрыл сразу несколько больших сюрпризов, что, конечно, очень не понравится генеральному директору Тиму Куку

«Подставил своих коллег»

Подкастер и блогер Джон Грубер, который специализируется на обзорах техники Apple и периодически публикует инсайды из жизни купертиновцев, заявил, что он почти на 100% уверен, что слив был организован одним из сотрудников компании намеренно.





«Как я понял, данные были доступны для скачивания всем желающим, но были спрятаны по длинным, неугадываемым URL», — приводит слова Грубера портал Mashable. «Кто-то внутри Apple слил список адресов сайтам 9to5Mac и MacRumors.



Я практически уверен, что это была не ошибка, а злоумышленное действие, совершенное инсайдером», — заявил блогер.





«Би-би-си» косвенно подтвердил обвинения Грубера, заявив, что «анонимный источник» действительно направил информацию о новых релизах редакции 9to5Mac и MacRumors, дав им доступ к скачиванию файлов из «личных серверов Apple».

Подкастер поделился репортажем «Би-би-си» в своем Twitter, отметив, что злоумышленнику должно быть стыдно, так как он «подставил своих коллег».



Новые подробности

Apple так и не раскрыла, как же будет называться новый iPhone, и видимо сделает официальное заявление уже во время презентации. Если верить информации, спрятанной в прошивке iOS 11, то на мероприятии будут представлены три новых модели: iPhone 8, iPhone 8 Plus и премиальный iPhone X, обладающий самыми мощными характеристиками и символизирующий юбилей гаджета Apple, которому в этом году исполняется 10 лет.



Принимая во внимание отношение компании Тима Кука к безопасности, не стоит исключать тот факт, что названия новых устройств были зашифрованы и помещены в прошивку специально.



Еще одним сюрпризом, найденным в коде операционной системы, стали анимированные эмодзи, или «анимодзи».



Эти эмодзи, пользоваться которыми можно будет в iMessage, будут приспосабливаться к выражению лица пользователя и меняться соответственно его настроению — например, подмигивать, зажмуриваться, хмурить брови и многое другое.



Появились и обновленные данные по модели «умных» часов Apple Watch — согласно утечке, в продаже появится гаджет с поддержкой технологии LTE, а кроме того станут доступны два новых цвета: серый и так называемый Blush Gold, который можно описать словом «медно-золотой». По слухам, в таком же необычном цвете будет выпущен и новый iPhone.



Помимо прочего, утечка подтверждает и один из самых старых слухов об отказе от сканера отпечатка пальцев и переходе на Face ID, а также отсутствии механической кнопки Home.



В любом случае, что на самом деле для нас приготовила компания Apple, мы доподлинно узнаем только во время официальной презентации.





Торжественное мероприятие Apple начнется 12 сентября в 20:00 по московскому времени в театре Стива Джобса в новой штаб-квартире бренда в Купертино. Несмотря на то, что большинство заинтересованных лиц ждет именно новый iPhone, ожидаются анонсы и по другим продуктам компании — Apple TV, ноутбуку iMac Pro, «умной» колонке HomePod и часам Apple Watch.

Презентация Apple пройдет в театре имени одного из основателей компании Стива Джобса впервые, что, по мнению экспертов, подчеркивает эксклюзивность и важность мероприятия — этот конференц-центр вмещает в себя всего одну тысячу зрителей против семи тысяч мест в прошлом году.

