«Черные береты» против декоммунизации: к чему приведет бунт украинских морпехов

Скандал разгорелся после публикации поста пресс-офицера 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александры Бессмертной. Она вступилась за право ношения берета именно черного цвета, который стал символом морской пехоты, в том числе и Украины.

Взбунтовались украинские морские пехотинцы, которым по новым правилам ношения формы одежды теперь положены не традиционные черные береты, а некие кепки сине-зеленого цвета. Изменения связаны с декомунизацией на Украине, где отрицается все, что схоже с российскими аналогами, в том числе и берет морпехов, который своим цветом похож на головной убор морской пехоты России.

Скандал разгорелся после публикации в социальных сетях поста пресс-офицера 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Александры Бессмертной. Она вступилась за право ношения берета именно черного цвета, который стал символом морской пехоты, в том числе и Украины. Предложенный вариант цвета морской волны оскорбил многих военнослужащих, которые ревностно чтут свои традиции. Тем более что сам посыл изменений связан с отрицанием всего российского. На Украине уже и танки, разработанные в советское время, назвали собственными именами, и автомат не называют именем его создателя Калашникова, новые воинские звания придумали. Главное условие — не так, как в России.

С определенной долей иронии можно предположить, что украинским военнослужащим прикажут садиться на унитаз лицом к сливному бачку, чтобы все было не так, как в российской армии. И к плечу прижимать не приклад автомата, а его дуло. Конечно, форма в любой армии мира периодически меняется. Но вот неизменным остается цвет принадлежности, в том числе головного убора, к своему роду войск.

«Военная форма — это не трусы-неделька. Во вторник радужные, в среду розовые, и так до понедельника. С последующим повторением цикла, — считает медиаконсультант, эксперт в области военных технологий Александр Зимовский . — Военная форма насыщена символами как никакая другая одежда. В этом контексте украинский хайп вокруг черных беретов морской пехоты весьма показателен. Главная проблема в том, что никакой украинской морской пехоты никогда не существовало. Есть воинские части, в названии которых остались слова "морская пехота". Они остались на Украине при разделе ВМФ СССР.

Эти части утратили свое первоначальное предназначение, просто потому что на Украине нет флота и она не способна осуществлять морские десантные операции. Естественным образом бывшие части морской пехоты ВМФ СССР на Украине превратились в береговую стражу. Просто в силу своей первоначальной дислокации. Ну, и надо было их чем-то занять. Однако командиры этих частей сумели сохранить традиции советской морской пехоты. В данном случае этого требовала боевая подготовка. На сегодня в мире не существует более эффективной подготовки, чем методы обучения советского, а теперь российского морпеха. И пока инерция сохранялась, бывшие советские офицеры-морпехи на Украине этих методик придерживались.

Любая военная методика обучения основана на традиции. Надевая форму, солдат становится носителем традиции, а затем и хранителем. Это вколачивается с того момента, когда новобранец становится в строй. Традиция — основа воинского коллектива и, кстати, гарантия высокой выживаемости как солдата, так и подразделения. В штурмовых и ударных частях (десантники, морпехи), а также в частях специального назначения в рамках традиции существует культовое отношение к форме. А на Украине местные светлые головы не от большого ума, но от чистого сердца, конечно, решили эту традицию "похерить". В этом суть конфликта украинских морпехов и украинских же модельеров-закройщиков».

В советской еще армии береты определенного цвета, пришедшие на смену традиционным пилоткам и фуражкам, появились с подачи легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова . Они, как и тельняшки, были голубого цвета — символа неба. Вскоре беретами обзавелась морская пехота, которая выбрала черный цвет в тон морским черно-белым тельняшкам. Краповые береты нынешних подразделений Росгвардии, хотя и появились несколько позже, стали символом настоящего мужества и выносливости: за право их ношения необходимо было пройти очень серьезный экзамен на физическое мастерство. Берет — это даже не элемент формы одежды, а именно причастность к элитным войскам, которая вызывает гордость каждого, кто имеет право его носить.

«С точки зрения униформологии (есть такая наука), мы наблюдаем попытку ролевой игры с переодеванием, на мой взгляд, не слишком удачную, — продолжает Александр Зимовский. — Как я говорил выше, право носить форму надо заслужить. Есть определенные формальные и неформальные воинские ритуалы. Путь к берету, в нашем случае морпеховскому, тяжелый. С мозолями, потом, разбитыми лицами и кровавой юшкой из носа. Видите ли, берет не покупается в бутике, в этом его ценность для носящего. И вот появляется некий жеманный юноша со словами: «Сними свой берет, противный!» Ну какая тут может быть реакция? Побьют, конечно.

Поэтому все жеманные украинские модельеры работают не с солдатами, а с манекенщиками. А потом показывают форму украинским генералам с патрицианскими наклонностями. Так рождается новый облик украинской армии. А местные морпехи просто попали под раздачу, извините за трюизм. Из любопытства я посмотрел аргументацию сторон. Аргументация украинских морпехов за сохранение черного берета мне понятна. Она полностью укладывается в схему формирования воинских традиций, о которых упоминалось выше.

Аргументация украинских модельеров-закройщиков более затейлива. Один из них открыл, что, оказывается, морская пехота в СССР носила черную униформу «от бедности». Ну вот не было возможности нарядить ее в яркие цвета. А сейчас Украина оденет своих "морских чертей" по-богатому, в морскую волну и бирюзу. Поскольку нынешняя Украина ориентируется на ценности национал-социализма, я бы посоветовал этому дизайнеру изучать опыт Хуго Босса 30-х годов. Раздел "Роль и место черного цвета в изготовлении одежды для охранных отрядов из экономии".

Говоря о сегодняшней Украине, могу Арсена Борисовича Авакова помянуть. Очень он уважает черные свитерочки-милитари, а сам вроде не нищеброд. То есть нет никакой реальной необходимости лишать украинских военнослужащих морской пехоты традиционной униформы и черных беретов. А есть желание уничтожить традицию, берущую начало в нашей общей истории.

Ну и last, but not list. Советская, а теперь российская морская пехота — это "черная смерть". Такая у нее репутация на семи морях. А вот "смерть цвета морской волны" — не звучит. Да и потом, я и вам, и нашим украинским товарищам открою страшную тайну. Цвет морской волны — это цвет парадного мундира российской армии. А также цвет мундира офицеров различных воинских частей Российской опять же империи. Так что пусть носят на здоровье».

Вся эта история с украинскими переодеваниями военных носит явно выраженную политическую подоплеку. Во время войны, во время обороны Одессы, фашисты назвали моряков Черноморского флота, которых сняли с кораблей и бросили в бой, «черной пехотой»: они снимали бушлаты и шли в атаку в одних тельняшках, надев бескозырки вместо пилоток, ленточки которых зажимали зубами. Сражались молча и отчаянно, наводя ужас на врага. Эти традиции перешли и в морскую пехоту Советской армии, для который берет черного цвета стал наследием той самой бескозырки.