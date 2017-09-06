В США назвали препятствия на пути поставок американских продуктов на Украину

Украина могла бы стать удачным рынком сбыта американских продуктов питания. Однако из-за политической нестабильности, коррупции и невысоких доходов населения существует ряд препятствий для американского экспорта. Такие выводы содержатся в новом документе Министерства сельского хозяйства США, с которым ознакомился RT. В американском ведомстве при этом упомянули о популярности кетчупа и майонеза среди украинцев, а потому, подчёркивают авторы, американский бизнес может поставлять на Украину красители и вкусовые добавки для этих соусов.



Одним из главных препятствий на пути экспорта американских товаров на Украину является политическая обстановка в стране, а также высокий уровень коррупции в Киеве. Об этом говорится в новом докладе Министерства сельского хозяйства США, с которым ознакомился RT.



В апреле этого года, согласно информации аудиторской компании Ernst & Young, Украина возглавила рейтинг по уровню коррупции в бизнесе — в исследовании рассматривалась 41 страна.





«Высокие торговые риски, связанные с нестабильностью обменного курса и сложной политической обстановкой в стране, а также самоуправство в сфере таможенной оценки и коррупция затрудняют импорт пищевых ингредиентов», — отмечается в докладе Минсельхоза США.

Эксперты из американского ведомства подчёркивают, что из-за низких доходов украинцев в стране не будет спроса на «более дорогие продукты из США».



«Снижение объёмов располагаемого дохода станет помехой для импорта продуктов из США, что отразится на показателях в 2017 году и в будущем. Так как жители Украины продолжают тратить более половины дохода на продовольствие, конечный доход — решающий фактор, определяющий спрос на импортные продукты», — говорится в документе.





В мае этого года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что средняя зарплата украинского рабочего в марте составила 6752 гривны ($260). Однако, согласно данным Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, доля украинцев, живущих за чертой бедности, почти достигла 60%.



В то же время в Минсельхозе США считают, что препятствием для экспорта из Америки на Украину являются поставки из Евросоюза . Дело в том, что Киев предпочитает продукты из Европы в силу похожих «вкусовых предпочтений, исторических связей» и в связи с «географической близостью», говорится в докладе американского ведомства.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС была создана в 2016 году, однако украинский экспорт в страны Евросоюза вырос по сравнению с 2015 на 3%, а взаимный товарооборот — на 6%.



В документе Минсельхоза США также отмечается, что Украина имеет потенциал мирового экспортёра в таких областях, как, например, поставки крупы и куриного мяса. Однако объёмы экспорта молочной продукции с Украины падают, отмечается в докладе.



«Российское эмбарго лишь усугубляет эту тенденцию», — говорится в документе.



Ставка на фастфуд и Roshen



Однако и для американского бизнеса есть свои возможности, отмечается в докладе ведомства. Так, исследователи говорят о «росте на Украине международных сетей ресторанов и заведений быстрого питания, использующих стандартные системы закупок и приобретающих пищевые ингредиенты у США».



Кроме того, в докладе говорится о популярности кетчупа и майонеза среди украинцев, а потому, подчёркивают авторы, американские бизнесмены могут поставлять в Украину красители и вкусовые добавки для различных соусов.





Ещё одна возможность для американских бизнесменов — поставка ингредиентов украинской кондитерской корпорации Roshen, основателем которой является президент Украины Пётр Порошенко . Как отмечается в докладе, американцы могут поставлять компании такие продукты, как кленовый сироп, орехи, какао, вкусовые добавки, сиропы и так далее.

RT не удалось оперативно получить комментарий от Roshen.



«Американским продуктам на Украине делать нечего»





В разговоре с RT президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что у Украины и так переизбыток своих продуктовых товаров.

«Мы производим практически из всех продуктов питания на порядок больше, чем можем потребить. По этой причине даже теоретически американским продуктам нечего делать на Украине, просто нет ниши», — отметил эксперт.



По словам украинского политолога Олега Соскина, такую позицию американских экспортёров по Украине надо рассматривать «как отношение к какому-то отсталому африканскому государству».



«Пусть они себе оставят эту продукцию, у них там Латинская Америка рядом, пусть туда и поставляют», — добавил эксперт.





В разговоре с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отметил: низкий уровень жизни украинцев, из-за которого в Минсельхозе США считают, что они не смогут позволить себе американские продукты, напрямую связан с госпереворотом, который произошёл в стране в 2014 году.

В то же время, по словам эксперта, западный рынок лишь выиграл после этих событий.



«Украина буквально за несколько лет превратилась в аграрный придаток Запада, который, в общем-то, и интересен исключительно тем, что на её территории можно пытаться реализовывать свои товары», — заключил эксперт.