В громком судебном процессе над экс-сотрудником полиции Новороссийская Сергеем Шкуро, поставлена промежуточная точка. Анапский районный суд приговорил 40-летнего мужчину к 7 годам и 11 месяцам в колонии-поселении за смертельное ДТП с двумя погибшими, совершенное в нетрезвом состоянии. Судебный процесс в общей сложности затянулся почти на два года — в общей сложности было проведено 85 заседаний.

Трагедия произошла в ночь на 2 мая 2015 года, когда около 00.40 Шкуро вместе с знакомой двигался по трассе «Крымск-Джигинка». На обочине дороги стояла группа молодежи, которая приехала понаблюдать за ночными гонками. В результате наезда на месте аварии погиб 23-летний Алексей Ратынский, а 18-летняя Соня Григорьева от полученных тяжелых травм скончалась в больнице. Также в реанимацию доставили еще двух пешеходов, которым удалось выжить.

Очевидцы рассказали, что в момент наезда Mitsubishi Outlander двигалась со скоростью около 140 км/ч.

Наехав правым боком на людей, Шкуро и не подумал остановиться, а продолжил движение — догнать его удалось лишь дежурившим рядом сотрудникам ДПС — они получили информацию о проведении нелегальных гонок и призывали их разъезжаться. Более того, сам наезд попал в объектив полицейского видеорегистратора.

Шкуро попытался убежать в сторону леса, но был задержан благодаря тому, что у гаишников были с собой фонарики. Коллеги полицейского сразу заметили у него сильный запах алкоголя. Спутник Шкуро также был сильно пьян и с трудом передвигался.

Виновник аварии, имевший почти 20-летний стаж работы в МВД , попытался решить проблему на месте. «Он пытался с ними договориться, сказал: я сейчас позвоню и решим вопросы, чтобы никого больше не вызывать. Они ему сказали: сиди молча», — рассказывал очевидец Алексей Титов

Сразу после задержания Шкуро выдвигал версию, что в тот день он действительно пил с приятелем водку, но в момент аварии за рулем автомобиля был не он, а владелица иномарки. Его дверь после аварии якобы заклинила, и он просто выбрался на улицу через водительское место. Спустя несколько месяцев уволенный из органов обвиняемый выдвинул совершенно другую версию. Он признал, что сидел за рулем, но при этом был абсолютно трезв. Вкратце новая версия Шкуро выглядела так: со стороны обочины внезапно выбежал человек, после контакта с которым выстрелила подушка безопасности. После этого водитель временно «отключился», и иномарка, по не зависящим от Шкуро причинам, направилась в сторону обочины, где и снесла группу пешеходов.

Кстати, уже спустя два месяца после трагедии теперь уже экс-полицейский оказался на свободе — суд отпустил его под домашний арест, а в сентябре 2015 года еще больше смягчил меру пресечения — с него просто взяли подписку о невыезде.

До начала судебного процесса в деле успело смениться три следователя. Сам суд также проходил со сложностями, в рассмотрении дела постоянно возникали незапланированные паузы — именно поэтому суд провел так много заседаний, а вердикт прозвучал спустя почти 2,5 года после ДТП.

Опасаясь, что дело совсем развалится, в начале апреля 2017 года родные погибших и их друзья даже провели несанкционированный митинг, требуя прекратить затягивать слушания. После этого процесс пошел активнее. В ходе прений Шкуро, выразив соболезнования родным погибших, заявил, что не виновен в трагедии. В итоге процесс завершился 29 августа, когда и был оглашен приговор. В колонию-поселение, согласно сложившейся практике, Шкуро должен приехать сам — после того, как уголовно-исполнительная инспекция объявит ему, дату и место начала заключения.

Потерпевшие утверждают, ссылаясь на ГАС «Правосудие», что данные слушания по ч.6 ст. 264 УК РФ стали самыми долгими в истории российского правосудия по количеству заседаний и длительности всего процесса.

Вердиктом родные погибших остались недовольны. Они возмущены тем, что Шкуро отправили в колонию-поселение, называя ее «пионерлагерем». Потерпевшие собираются обжаловать приговор в высших судебных инстанциях, добиваясь ужесточения приговора в плане места отбытия наказания.