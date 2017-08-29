«Слишком много знал». Генерал «из дела Улюкаева» увольняется со службы в ФСБ

«Решение принято, готовится соответствующий приказ», — сказал один из источников, отметив, что Феоктистов был одним из «опытнейших профессионалов» в ФСБ. «Да, выход на пенсию бывает неожиданный», — добавил другой собеседник.





Олегу Феоктистову 53 года. По неофициальным данным, работая в службе безопасности «Роснефти» , он лично принимал участие в задержании Улюкаева, но после увольнения из нефтяной компании назначения в ФСБ не получил. СМИ писали, что для Феоктистова в ведомстве добиваются назначения на должность замглавы службы экономической безопасности с правом курировать нефтегазовый сектор, но этого не произошло.

руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев:

О причинах увольнения Феоктистова рассуждает

«В каждой организации есть человек, который точно знает, что там происходит, его-то обычно и увольняют. Мне кажется, это тот самый случай, когда человек слишком много знал. Насколько я понимаю, его выход на пенсию стал неожиданностью и для его коллег, и, похоже, для него самого. Генерал Феоктистов — человек весьма активный, он был весьма активным и до того, как возглавлял службу безопасности „Роснефти“. Говорят, он планировал снова вернуться на работу в ФСБ, но, видимо, его судьба — это проявление высочайшего недовольства тем, что происходит в истории Улюкаева. Как известно, сам Улюкаев, который обвиняется в получении крупной взятки, заявляет, что ФСБ и главный исполнительный директор „Роснефти“ Сечин организовали в отношении него провокацию со взяткой, и в этом заявлении звучало и имя генерала Феоктистова».





Однако возможно, что уход Феоктистова на пенсию и не связан с делом Улюкаева, говорит директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов:



«Я бы не связывал эту историю напрямую с историей Улюкаева. Есть вопросы взаимодействия Феоктистова с другими игроками на силовом поле, и история взаимоотношений с нынешними руководителями ФСБ, поэтому я бы не делал из этого какой-то политической истории».



На должность в «Роснефти» Феоктистов был назначен в ноябре 2015 года. Ранее он занимал пост первого заместителя начальника Управления собственной безопасности ФСБ и руководил шестой службой УСБ ФСБ.

Генпрокуратуру и

«Олег Феоктистов — это уникальная личность в системе госбезопасности страны за последние 20 с лишним лет. Его яркость заключалась не только в том, что он возглавил в свое время „крестовый поход“ на смежные подразделения силового блока страны, а именно МВД ФСКН , с чего все началось, но и в его абсолютно уникальном оперативном уме. Олег Феоктистов в действительности не создал, как говорят, шестую службу УСБ ФСБ, он возглавил ее уже созданную. Она была наполнена сотрудниками Центра спецназначения ФСБ — это бывшие подразделения «Альфа», «Вымпел», ныне упраздненные и преобразованные в управления «А» и «В», и фактически он получил в распоряжение собственный спецназ. Ключевой привилегией для Олега Феоктистова стали его расширенные полномочия, а именно возможность принимать участие в оперативных мероприятиях вне зависимости от отраслей».

Официально в ФСБ сообщения об увольнении Феоктистова на пенсию на момент публикации материала не прокомментировали.