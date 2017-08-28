Крымский мост оставит Украину без заводов и портов



Жители полуострова ощутят эффект Крымского моста уже в 2018 году. Ситуация начнет меняться в лучшую сторону сразу по целому ряду секторов экономики — от туризма до торговли, отмечает депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара

Монтаж арки Крымского моста



Строители Крымского моста приступили к монтажу железнодорожной арки, которая будет установлена в течение 72 часов. Железнодорожная арка весит около шести тысяч тонн, и инженеры уже называют ее установку уникальной для российского мостостроения.





Как отмечает заместитель гендиректора ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин , столь сложная операция была бы невозможна без гигантского опыта, накопленного строителями в результате многолетней практики. Сообщается, что движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года, а поездов — в 2019 году.

«Значение Крымского моста для экономики республики Крым, безусловно, является крайне важным. Его можно назвать стратегическим объектом не только республики, но и всей страны в целом. И тот факт, что темпы строительства моста идут в полном соответствии с графиком, и даже немного опережают его, не может не радовать.





Мы понимаем, что жизнь на полуострове с вводом в эксплуатацию Крымского моста изменится в лучшую сторону по целом ряду направлений, включая транспортную инфраструктуру, логистику и туристическую отрасль. Изменения в Крыму станут заметны довольно быстро. С момента ввода моста в эксплуатацию в 2018 году мы их сразу почувствуем. Особое значение имеет транспортная автомобильная часть моста, хотя железнодорожная ветка также важна», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» собеседник.

Запуск моста в целом обеспечит региону масштабное увеличение товаро-, грузо— и пассажирооборота, сразу решив многие экономические проблемы полуострова. Наземный транспорт будет курсировать на полуостров и в обратном направлении круглогодично вне зависимости от погодных условий. По некоторым прогнозам, в год через мост будет проходить около 14 млн пассажиров и более 10 млн тонн грузов. Отдельно стоит отметить, что введение моста тут же повысит привлекательность Крыма для инвесторов.



Обеспокоенность Украины



«Помимо моста идет полным ходом строительство федеральной трассы «Таврида», которая свяжет с мостом главные стратегические города республики Крым и город Севастополь. Путь на территорию всех необходимых товаров облегчится, улучшится продовольственная безопасность Крыма — многие товары и продукты станут гораздо дешевле.



Туристическая отрасль получит дополнительный приток отдыхающих. Сегодня из-за того, что Крым не связан транспортной магистралью с материковой частью РФ не все желающие могут отправиться сюда отдыхать. В прошлом году полуостров посетило около 5 млн туристов, в этом году цифры будут схожими, а возможно и немногим больше. В введением же моста количество туристов серьезно увеличится», — уверен Владислав Ганжара.



В то же время на Украине крайне обеспокоены близящимся завершением строительства. В Министерстве Украины считают, что использование моста приведет к значительному уменьшению заходов кораблей в морские порты Мариуполь и Бердянск, как следствие снижению грузооборота и торможению их развития. Все это грозит стабильностью работе металлургических предприятий региона, рентабельности их продукции и уменьшению прибыли морских портов Украины.