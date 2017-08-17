Накануне социологическая компания Pew Research Global опубликовала данные опроса сразу в нескольких десятках стран об отношении к России и политике ее президента. Благодаря им, можно, например, выяснить, что к России довольно плохо относятся в Африке южнее Сахары. И, наоборот, — в целом позитивно оценивают в Юго-Восточной Азии. По тем же данным, хуже всего к России относятся в Польше. Украина и страны Балтии в опросе не фигурируют, как и остальное постсоветское пространство.



Условными «друзьями России» в Европе можно назвать Грецию и Венгрию. Итальянцы и немцы также не склонны видеть Россию исчадием ада: только 31 и 33% опрошенных в этих странах назвали «мощь и влияние России серьезной угрозой нашей стране». В Великобритании, Голландии, Франции и Испании таких насчиталось уже от 43% до 47%, в Польше — целых 65%.



Впрочем, Польша — это экстремум. Даже в США Россию в целом назвали угрозой своей стране только 47% граждан, несмотря на большой скандал с «русскими хакерами» и регулярные сообщения о том, как команда Трампа «зависела» от Кремля.





Выясняется, что с начала украинского конфликта динамика отношения американцев к России демонстрирует умеренный позитивный тренд. Позитивные оценки выросли с минимальных 19% (это один из худших результатов с начала 90-х) в 2014 году и 22% в 2015-м — до сегодняшних 29%. Негативное мнение о России тогда поровну высказывали как демократы, так и республиканцы. Теперь же республиканцы сменили гнев на милость: 41% опрошенных, которые признаются в симпатиях к Республиканской партии , говорят о позитивном отношении к России, тогда как среди демократов этот процент всего на уровне 16%. Республиканцы существенно реже демократов называют РФ серьезной угрозой своей стране.

Последнее, кстати, многое говорит о том, почему и кто нас любит и не любит в мире. Отношение тех же американцев к России со времен распада СССР сильно зависело от медиа-повестки. Позитив середины 90-х сменился резким охлаждением в ходе югославского кризиса и примаковского «разворота самолета». Затем вновь — улучшение отношения к России со стороны простых американцев на фоне прихода Путина и его риторики поддержки США начала 2000-х. И резкий провал после осуждения Россией ввода войск международной коалиции в Ирак. Столь же резкий отскок произошел в результате грузинского конфликта 2008 года. И, наконец, провал на фоне украинского кризиса с некоторым улучшением имиджа теперь. Очевидно, что оживление и активное противодействие во внешней политике США, каждый раз провоцировало реакцию американских политиков и масс-медиа, а затем и обычных граждан.



Теперь же вроде бы отношение улучшилось. Однако позитивные оценки республиканцев могут быть завязаны на гипотетическую борьбу России с ее хакерами «против Хиллари». Дескать, русские «влупили демократам» — русские молодцы. Ожидать, что этот эффект будет длиться долго, было бы наивно.



В целом, очевидных успехов на всемирном конкурсе «мягкой силы» у России не обнаруживается. Хорошее отношение к нашей стране во Вьетнаме, Индии и на Филиппинах компенсируется весьма прохладным в Японии и Австралии. Даже в дружественной теперь Турции 30% респондентов дают России негативные оценки. В целом по миру соотношение получается не блестящее: 40% позитива на 34% негатива.



Но это и не так плохо, как могло бы быть, и как было на пике украинского кризиса во второй половине 2014-2015 годах, когда в целом по миру Россию негативно воспринимали 51% опрошенных.



Есть и позитивные обстоятельства: исследователи говорят, что молодежь почти повсеместно относится к России лучше респондентов старшего возраста. 53% молодых японцев до 30 лет относятся к России положительно (общий показатель для Японии — 26%), то же наблюдается в Бразилии (57% и 35%), Австралии (54% и 37%), Южной Корее (51% и 36%), а также Великобритании, Германии, США, Испании, Вьетнаме, Канаде, Нидерландах и Турции.



Будущее поколение вроде бы нам благоволит. Вполне вероятно, — в силу не раз отмеченного недоверия молодежи к традиционным СМИ в своих странах.



Правда, надо помнить, что рано или поздно молодежь имеет обыкновение взрослеть. И дальше вступает в силу максима «кто не стал в зрелости консерватором — у того нет ума».



Условные симпатии молодежи к России могут вполне объясняться тем образом всемирного «плохиша» и ниспровергателя устоев, что так усиленно примеряла на себя (и мировые СМИ на нее) Россия. Но есть и другое обстоятельство: в тех странах, где респондентов спросили об их политических предпочтениях, к России лучше относятся правые, чем левые. Единственное исключение Венесуэла, но там левые — чависты, то есть по определению «друзья России».



Для левых важно соблюдение гражданских свобод (а тут России, по оценке опрошенных, сложно похвастаться чем-то выдающимся), толерантность и политическая корректность. Последние два термина на российском центральном телевидении уже давно считаются ругательными. Кстати, высокий уровень нетерпимости к представителям сексуальных меньшинств для России является еще одним социологическим трендом, который уже несколько лет выделяет ее из ряда остальных мировых держав.



Вероятно, эти тенденции тоже способны воодушевить часть из тех людей, кто, согласно опросам, является основными проводниками образа России в мире.



Это молодежь правых и традиционных взглядов (кстати, среди них больше мужчин, чем женщин), которые и в США, и в Европе все чаще выходят на протесты против засилья мигрантов или ЛГБТ, и от которых мало кто ждет предсказуемости и политической трезвости.

