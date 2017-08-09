Работа, отдых, эмиграция: зачем украинцы едут в Россию

Украинские чиновники заявляют, что гражданам страны нечего делать в России. Но в прошлом году почти 2 миллиона украинцев побывали в России, четверть из которых официально приезжала на заработки. «Закрытие» России для украинцев будет означать новый виток экономических проблем. Альтернатива у «заробитчан» будет одна — въехать в ЕС по «безвизу» и остаться там нелегально.

Зампред Госсовета Крыма Ремзи Ильясов прокомментировал слова украинских властей, о том, что украинцам пора прекратить ездить в Россию.

«Все это — нагнетание страха (среди украинцев). Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать», — заявил он RT.



По его словам, задача украинской стороны, «если они любят своих граждан, — организовать нормальный таможенный проход».



«Если ты собираешься закрываться от всего, ты становишься тем продуктом, который интересен.



Спасибо за рекламу, как говорится», — прокомментировал Ильясов.





Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что украинцам нечего делать в России.

«Мы остановили железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение с Крымом и оккупированным Донбассом. Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме (как) проведать семью, у кого она там есть. Если мы идем в Европу — мы должны идти в Европу», — сказал Омелян.



Он также заявил, что информация в российских СМИ о том, что украинцы часто приезжают в Крым, не соответствует действительности.



«Смеюсь и включаю веб-камеры крымских пляжей, если на украинском полуострове есть электричество. Они пустые! Даже по данным оккупационных властей, процент украинцев, которые поехали отдыхать в Крым в этом году — менее 5% от общего количества отдыхающих. Я вижу, что украинцы гораздо больше путешествуют и точно не в Крым», — заявил он.



У российских властей совсем другая статистика по отдыхающим в Крыму. По прошлому году, по данным крымских туристических чиновников, из Украины на полуостров приехало более 800 тысяч человек.





Экс-министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий говорил «Газете.Ru» , что в прошлом году полуостров посетило около 5,5 млн туристов, из которых 16,5% — иностранцы, в основном украинцы.

«Мы украинцев приравниваем к иностранным туристам. Например, в 2016 году Крым посетило около 16,5% иностранных туристов, в числе которых большинство — украинцы», — сказал он.



Власти полуострова ждут, что число туристов по итогам 2017 года окажется близким к прошлогодним значениям.



Можно утверждать, что украинцы свою власть не слушаются. Они массово ездят в Россию, в том числе на заработки.



По данным Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, в прошлом году было поставлено на миграционный учет 1,934 миллиона граждан Украины. Из них только официально 504,1 тыс. человек приехали работать. Еще 31,1 тысяча приехала на учебу.



Украина по итогам 2016 года заняла третье место по количеству трудовых мигрантов, которые приехали в Россию, уступая только традиционным лидерам Узбекистану (1,434 млн) и Таджикистану (837,7 тыс.).



По данным за первое полугодие этого года, по временным разрешениям на проживание в России находилось 215,5 тысяч украинцев, и без малого 126 тысяч имели вид на жительство (по итогам прошлого года, ВНЖ был у 108,7 тысяч граждан Украины). Еще 100,7 тысяч украинцев получили в прошлом году российское гражданство, а за первое полугодие 2017 года таковых набралось 41,5 тысяча.



Россия остается страной, обеспечивающей Украине стабильный приток валюты, которую в основном отправляют домой трудовые мигранты.





В прошлом году из России на Украину, по данным ЦБ РФ, был перечислен $1 млрд, средний размер одного перевода составил $211. Объем переводов в обратную сторону составил $225 млн, то есть Россия была чистым поставщиком валюты для Украины.

В этом году за первое полугодие было поставлено на миграционный учет 844,6 тысяч украинцев, из которых на заработки, по официальной статистике, приехало 245,6 тысяч человек. За первый квартал 2017 года (данные за апрель-июнь ЦБ еще не опубликовал) на Украину из России было переведено $202 млн



Павел Климкин.

Слова украинского министра инфраструктуры встраиваются в логику окончательного разрыва отношений с Россией. Одним из элементов этой политики станет введение визового режима с Россией. Об этом в июне говорил глава украинского МИДа

«Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает», — сказал он в интервью телеканалу «112».



Он также отметил, что одновременно надо понять, «что же с нашими гражданами, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма», и что «Россия сделает в том смысле, чтобы ограничить эти контакты».



Вероятно, Владимир Омелян рассчитывает, что те сотни тысяч украинцев, которые едут в Россию на заработки, поедут теперь в Европу. Но проблема в том, что безвизовый режим не предусматривает автоматического разрешения на работу.



Уехать и остаться работать в странах Евросоюза можно только либо при наличии контракта и рабочей визы, либо нелегально. При этом украинским гастарбайтерам-нелегалам придется столкнуться с жесткой конкуренцией за низкоквалифицированные рабочие места с беженцами из стран Ближнего Востока и Африки.



Украинцы вынуждены идти на всяческие уловки, чтобы остаться в Европе. Например, украинская семья получила в Германии статус беженцев, выдав себя за сирийцев. После того, как обман раскрылся, статус беженцев, а вместе с ним и социальные выплаты, у них отняли.



Впрочем, вряд ли украинские чиновники изменят свою позицию.