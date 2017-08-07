Чиновники под ударом: госаппарату угрожает раскол

Правительство ждет реформа, грозящая внутренними конфликтами. В ведомствах могут появиться «контрактники» — специалисты, нанятые по срочному договору c высокой зарплатой. Они станут второй группой чиновников на особом положении – первой будут те, кто занимается проектной деятельностью. Вряд ли такое деление понравится «обычным» госслужащим, которые рискуют остаться на окладе с минимальными премиями.

Для выполнения важных и сложных заданий на высшие и главные группы должностей гражданской службы вместо кадровых чиновников предлагается привлекать специалистов со стороны, в том числе и из бизнеса, по срочному контракту.





Главный конфликт предлагаемой Минэкономразвития совместно с Минтрудом схемы в условиях оплаты труда. Привлеченный на госслужбу специалист работник со стороны сможет заработать не меньше кадрового чиновника на основании «особого порядка оплаты труда» без долгих лет службы.



Такая схема, как рассказали «Газете.Ru» два федеральных чиновника, содержится в проекте поправок к закону «О государственной службе», которые в мае этого года ведомства направили в правительство. Официально, Минэкономразвития опубликовало на портале раскрытия информации объявление о начале разработки соответствующих поправок, только на минувшей неделе.

В ведомстве «Газете.Ru» рассказали, что для реализации приоритетных и сложных задач, возлагаемых на различные ведомства, законопроектом будет предусматриваться возможность привлечения профильных специалистов на государственную службу, в том числе из различных коммерческих структур.



С ними будут заключаться срочные служебные контракты на период реализации поставленной перед ними задачи. В их отношении будут устанавливаться соответствующие показатели эффективности деятельности, которые будут необходимо достигнуть в установленные сроки.



Планируется, что оплата труда таких специалистов будет осуществляться в особом порядке при реализации ими соответствующих приоритетных ведомственных целей.



«При этом количество таких специалистов планируется устанавливать в отношении каждого органа индивидуально, в зависимости от аргументированной необходимости их привлечения», – следует из разъяснений ведомства.



Денежное вознаграждение по «особому порядку» будет состоять из должностного оклада, оклада за классный чин, надбавки за работу с госстайной и премии – рассказали источники в правительстве. Главное – ее размер уже не будет зависеть от выслуги лет.



В настоящее время чиновник не может получить должность и классный чин без выслуги лет. От выслуги напрямую зависит и соответствующая ежемесячная надбавка. При выслуге от 1 до 5 лет можно рассчитывать на 10% к должностному окладу. 30-процентная надбавка гарантирована только после 15 лет службы. Чтобы выбраться в главную группу должностей гражданской службы требуется не менее 5 лет стажа.



Официальное вознаграждение госслужащего состоит из нескольких частей. Это, прежде всего, месячный оклад гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью и оклад за классный чин, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.



Наиболее существенная доплата — премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых определяется ведомством, а «максимальный размер не ограничивается».



Действующий порядок для кадрового чиновника предлагается сохранить, за исключением премии. Она будет выплачиваться на основании методики оценки достижения показателей эффективности и результативности, которую еще предстоит разработать. Максимальный размер этой премии будет ограничен.



«При этом указанные системы являются взаимоисключающими, т.е. на гражданского служащего, оплата труда которого осуществляется в особом порядке, не будут распространяться положения, предусматривающие единый порядок выплаты премий, и наоборот», — пояснили в Минэкономразвития.



Особый порядок оплаты предусмотрен и действующим законом, но перечень должностей утверждается только указом президента по представлению правительства или региональных властей. Минэкономразвития предлагает передать эти полномочия «представителям нанимателя». Другими словами, сотрудников на особый порядок оплаты будут подбирать сами ведомства — правительство будет устанавливать только предельное количество таких должностей.





Министр экономического развития Максим Орешкин , в апреле 2017 года высказывался о необходимости омоложения кадрового состава. Министр тогда уверял, что самое большое поколение в стране — это поколение 30-летних.

Он считает, что именно это поколение в ближайшие годы и должно стать лидером изменений в стране. Но для того, что бы нанять этих претендентов на работу, потребуется не только разогнать нынешних госслужащих, но еще и подождать пока новые наберут необходимую выслугу лет.



Для нынешних госслужащих схема усложнена ожиданиями от перехода на проектные методы, которые в Белом доме пытаются запустить с 2016 года.



Эта реформа предполагает разделение чиновничества на две категории: одни будут заниматься проектами, а остальные традиционной рутиной, которая уже получила определение «процессной деятельности».



В марте 2017 года Минтруд предлагал платить занятым на проектах премиями, которые должны быть взяты из бюджетных ассигнований сверх установленного фонда оплаты труда.



В результате в ведомствах сейчас разгорелась борьба за право быть причисленным к проектной части, а те, кто в нее не попал, отказываются понимать, зачем обеспечивать деятельность проектных офисов за обычную зарплату, которую теперь уже точно сократят в пользу контрактников – жалуется федеральный чиновник.





Обсуждаемый сейчас в правительстве особый порядок оплаты по срочным контрактам прямого отношения к проектной реформе отношения не имеет. Эти предложения готовились для исполнения майского 2012 года указа президента «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» – рассказал один из чиновников. А сами предложения практически не изменились по сравнению с 2011 годом. Тогда Минэкономразвития уже написало похожий законопроект о срочном контракте, который прошел правительство и первое чтение в Госдуме



Но в 2014 году руководитель аппарата правительства Сергей Приходько своим письмом попросил Госдуму отказаться от дальнейшего рассмотрения предложений «в связи с утратой актуальности».

Именно тогда начался экономический кризис 2014 года, а у правительства не осталось денег ни на повышение зарплат чиновникам, ни на новые премии. В 2015 и 2016 годах зарплаты госслужащих резались по 10% в год.





В 2017 году «особый порядок может потребовать дополнительного материального обеспечения», рассказал источник. По его словам, вопрос о деньгах был задан Минфину . Прямого ответа пока не поступало.

Вместо этого на прошлой неделе Минфином был подготовлен проект постановления об особенностях исполнения бюджета на 2018 – 2020 годы, в котором установлены ограничения на рост фонда оплаты труда госслужащих.



Предлагается прямо запретить ведомствам увеличивать расходы на оплату труда за счет каких-либо перераспределений с других расходов.



Кроме того, накануне смены правительства после выборов 2018 года, Минфин предлагает ввести запрет на увеличение бюджетных ассигнований на выплату компенсации, предусмотренной федеральному государственному гражданскому служащему при увольнении с гражданской службы в связи с сокращением должностей и преобразовании федеральных госорганов.



Единственное послабление от Минфина – возможность использования в 2018 году на премии экономии по фонду оплаты труда, возникшей в связи с наличием вакантных должностей. Но эта экономия не может превышать 10% от штатной численности ведомства.



Иными словами, деньги на особый порядок оплаты ведомствам предстоит изыскивать внутри своих бюджетов, сокращая премии кадровому составу, что еще больше деморализует госаппарат.



Итоговые доработки предложений предлагается провести в сентябре. К этому времени ожидается, что Минэкономразвития с Минтрудом подготовят методики оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности. Только после этого можно будет определиться со стоимостью реформы.