Планы Крыма на немецкие «Ласточки» могут сорваться

После поставки турбин в Крым Siemens резко отреагировал заморозкой поставок и выходом из совместного бизнеса в России. Но турбины не единственное, что может стать яблоком раздора. Крымские железные дороги хотели пустить электропоезда «Ласточка», собранные в России также по лицензии Siemens. Но стоит ли их покупать, учитывая столь высокие риски сотрудничества с немецким концерном?

Решение немецкого концерна Siemens заморозить лицензионные поставки оборудования для электростанций для российских покупателей, а также выйти из СП «Интеравтоматика», занимающегося обслуживанием газовых турбин, заставляет задуматься о рисках для других совместных проектов с немцами.

В частности, у Siemens имеется прибыльное совместное предприятие с группой «Синара» – «Уральские локомотивы». Немцам принадлежит 50% СП через совместную с «Синарой» UralLocomotivesHolding B.V. РЖД еще в 2011 году подписали колоссальный контракт на производство и закупку 1200 вагонов для электропоездов «Ласточка» стоимостью 2 млрд евро со сроком выполнения до 2020 года. Эти электропоезда созданы на платформе SiemensDesiro специально для РЖД. Их выпускают по лицензии немецкого концерна на заводе в городе Верхняя Пышма на Урале. Таким образом, единственный заказчик РЖД фактически на десятилетие обеспечил это СП с Siemens работой и заказами.

Именно «Ласточки» использовали для перевозок участников и гостей Сочинской олимпиады.

Высокоскоростные поезда «Сапсаны» – это поезда, разработанные для России также компанией Siemens. Но их производство в России так и не было открыто. РЖД просто закупили эти поезда, курсирующие между двумя столицами страны. И именно «Сапсаны» пока главные претенденты на участие в проекте создания высокоскоростной магистрали Москва – Казань.

Российский рынок крайне важен для сбыта немецкой продукции. Россия приносит 1,5% от общего оборота компании. Только в 2016 году он заработал в России 1,2 млрд евро, а это почти 2% от общей выручки группы во всем мире (около 80 млрд евро заработал в 200 странах).

Когда в прошлом году представители Крымских железных дорог (КЖД) рассказывали о планах глобальной модернизации железнодорожной сети и обновления парка подвижного состава, они особое внимание уделили именно «Ласточкам». В Крыму планируется до 2020 года полностью обновить парк пригородных электричек.

Пассажиропоток на полуострове уже показывает неплохой рост. За первое полугодие КЖД было перевезено почти 1,5 млн пассажиров, за прошлогодний период – почти 1,14 млн. С вводом в строй в 2019 году Керченского моста ожидается еще более резкое наращивание пассажиропотока. Это потребует закупки дополнительного подвижного состава. По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, к моменту запуска Керченского моста Крыму надо закупать новый парк из расчета 15 поездов в сутки – это порядка 1 тыс. пассажирских вагонов и 40 локомотивов. А для увеличения пригородных перевозок будет нужно 14 составов моторвагонного подвижного состава в десятивагонном исполнении. Электрификация железной дороги на полуострове уже идет полным ходом.

Если КЖД все-таки купят электропоезда немецкого концерна, пусть и собираемые в России, то после истории с турбинами можно ожидать жесткой реакции Siemens, начиная с отказа обслуживать эти вагоны в Крыму и заканчивая выходом из СП с группой «Синара».

Причем пострадают и те сотни «Ласточек», которые уже выпущены и эксплуатируются в России. Но это станет ударом, прежде всего, по немецкой компании, которая лишится миллиардных контрактов и средств от обслуживания армии «Сапсанов» и «Ласточек» в России.

«Интересно, что «Уральские локомотивы» Siemens ни разу не упомянул в своих последних громких релизах с достаточно резкой риторикой. Еще бы, учитывая, что кроме как РЖД продавать «Сапсаны» и «Ласточки» в России по большому счету некому и разрыв отношений с государственными компаниями сделал бы СП просто бесполезным, не говоря о многомиллиардных финансовых потерях на заключенных контрактах и неустойках по ним», – говорит Кирилл Яковенко из «Алор Брокер».

Siemens уже раз бросил Россию в истории с турбинами для Крыма.

Вместо того чтобы поддержать своего давнего партнера, он обвинил его в обмане и накалил ситуацию до предела.

Россию выставляют в невыгодном свете и угрожают наказать новыми санкциями.

Что же помешает Siemens сделать это во второй раз, но уже в ситуации с поставкой электропоездов «Ласточка» в Крым?

Если немецкий концерн оказался не таким надежным партнером, как казалось, то, может, России стоит уже сейчас отказаться от закупки поездов, созданных по лицензии Siemens? Тем более что у России есть чем заменить железнодорожную продукцию немецкого концерна.

Наконец, меры защиты, которые Россия намерена применить ради информационной безопасности на объектах электроэнергетики, стоит перенести и в транспортную сферу.

Минэнерго обеспокоено информационной безопасностью российских энергообъектов как из-за роста кибератак на промышленных предприятиях, так и в связи с геополитическими играми. «Проведенная оценка рисков по информационной безопасности на объектах электроэнергетики показала, что при передаче и хранении данных по каналам связи за рубеж возможно удаленное управление энергетическим оборудованием вплоть до его отключения. Даже иностранные производители не отрицают эту возможность. Именно поэтому мы начали заниматься вопросом информационной безопасности на объектах электроэнергетики», – заявил в интервью РИА «Новости» замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов

Возможность удаленного управления стратегически важным оборудованием можно легко использовать как рычаг давления на Россию.

И обеспечение информационной безопасности в транспортной отрасли, где существенную долю занимает немецкий производитель, является не менее актуальной задачей для государства. Последствия остановки электропоезда или грузового поезда, ведомого электровозом, на главном ходу с помощью удаленного управления сложно переоценить. Это может быть настоящая катастрофа и коллапс транспортной системы.