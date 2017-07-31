Компромат из 90-х. В «свадебном» скандале появились воры в законе

В СМИ появились снимки и видео, свидетельствующие, что судья из Краснодара тесно общалась с криминальными авторитетами



В войне компроматов вокруг судьи Елены Хахалевой новый виток: одни источники пытаются убедить общественность в том, что она в 90-е имела близкие отношения с криминальными авторитетами, другие эти данные опровергают. Доказательства обеих сторон можно легко поставить под сомнение.



На острие атаки все те же: адвокат Сергей Жорин старательно репостит сообщения СМИ с фотографиями из 90-х, на которых якобы Елена Хахалева запечатлена в компании воров в законе. Блогер Олег Лурье , который сначала активно разоблачал Хахалеву, а потом резко начал доказывать, что против нее ведется активная кампания, опровергает информацию о том, что на фото именно судья.

Сами снимки попали в СМИ через закрытые Telegram-каналы. Источник вброса неизвестен. Похожа ли женщина с этих фото на Хахалеву — вопрос дискуссионный. Доказательная база Лурье строится на интервью с бывшей женой одного из попавших в кадр вора в законе, которая говорит, что на снимке не Хахалева, а уже покойная подруга другого авторитета. Кто взял интервью у этой бывшей жены, как видео попало к Лурье, и правда ли героиня ролика была супругой вора Пецо? Ответов нет, но есть видео допроса Пецо 1997 года, в котором он говорит, что в Краснодаре живет у родственницы Елены Хахалевой.



— А еще какой адрес у тебя есть здесь?



— Ставропольская, 13.



— Ставропольская, 13, квартира?



— 35.



— 35. У кого?



— Родственник снимает.



— Фамилия.



— Хахалева.



— Хахалева?



— Да.



— А звать как его?



— Лена.



— Лена. Она где-нибудь работает?



— Конечно.



— Где?



— Я не знаю где.





Это видео было размещено еще 19 июля на YouTube-канале «Центр независимых экспертов и журналистов «Момент истины-93», о котором Business FM рассказывает с самого начала скандала. На этом канале ролики, так или иначе обличающие Хахалеву и ее окружение, стали появляться еще с апреля, задолго до церемонии бракосочетания ее дочери. Авторы видео делятся своей версией того, как сегодня краснодарские кланы делят наследие Цапков, точнее, их земли.

адвокат, бывший старший следователь по особо важным делам СК при МВД России Павел Зайцев:

Война компроматов развивается, судья Хахалева продолжает вершить правосудие. С формальной точки зрения ничего удивительного нет, говорит

«В том, что она фотографировалась с какими-то лицами, которые могут быть преступными элементами, нет состава преступления. Максимум можно установить, что эти факты порочат честь и достоинство, а какое решение по этому поводу принимать — административно каким-то образом погрозить ей пальчиком, принять решение об увольнении, опять-таки судейское сообщество должно провести проверку».

