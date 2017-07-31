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Компромат из 90-х. В «свадебном» скандале появились воры в законе
В СМИ появились снимки и видео, свидетельствующие, что судья из Краснодара тесно общалась с криминальными авторитетами
В войне компроматов вокруг судьи Елены Хахалевой новый виток: одни источники пытаются убедить общественность в том, что она в 90-е имела близкие отношения с криминальными авторитетами, другие эти данные опровергают. Доказательства обеих сторон можно легко поставить под сомнение.
На острие атаки все те же: адвокат Сергей Жорин старательно репостит сообщения СМИ с фотографиями из 90-х, на которых якобы Елена Хахалева запечатлена в компании воров в законе. Блогер Олег Лурье, который сначала активно разоблачал Хахалеву, а потом резко начал доказывать, что против нее ведется активная кампания, опровергает информацию о том, что на фото именно судья.
Сами снимки попали в СМИ через закрытые Telegram-каналы. Источник вброса неизвестен. Похожа ли женщина с этих фото на Хахалеву — вопрос дискуссионный. Доказательная база Лурье строится на интервью с бывшей женой одного из попавших в кадр вора в законе, которая говорит, что на снимке не Хахалева, а уже покойная подруга другого авторитета. Кто взял интервью у этой бывшей жены, как видео попало к Лурье, и правда ли героиня ролика была супругой вора Пецо? Ответов нет, но есть видео допроса Пецо 1997 года, в котором он говорит, что в Краснодаре живет у родственницы Елены Хахалевой.
— А еще какой адрес у тебя есть здесь?
— Ставропольская, 13.
— Ставропольская, 13, квартира?
— 35.
— 35. У кого?
— Родственник снимает.
— Фамилия.
— Хахалева.
— Хахалева?
— Да.
— А звать как его?
— Лена.
— Лена. Она где-нибудь работает?
— Конечно.
— Где?
— Я не знаю где.
Это видео было размещено еще 19 июля на YouTube-канале «Центр независимых экспертов и журналистов «Момент истины-93», о котором Business FM рассказывает с самого начала скандала. На этом канале ролики, так или иначе обличающие Хахалеву и ее окружение, стали появляться еще с апреля, задолго до церемонии бракосочетания ее дочери. Авторы видео делятся своей версией того, как сегодня краснодарские кланы делят наследие Цапков, точнее, их земли.
Война компроматов развивается, судья Хахалева продолжает вершить правосудие. С формальной точки зрения ничего удивительного нет, говорит адвокат, бывший старший следователь по особо важным делам СК при МВД России Павел Зайцев:
«В том, что она фотографировалась с какими-то лицами, которые могут быть преступными элементами, нет состава преступления. Максимум можно установить, что эти факты порочат честь и достоинство, а какое решение по этому поводу принимать — административно каким-то образом погрозить ей пальчиком, принять решение об увольнении, опять-таки судейское сообщество должно провести проверку».
Судейское сообщество в лице краевого совета судей уже провело проверку расходов на свадьбу дочери Елены Хахалевой и решило, что все нормально. Члены совета вообще изначально не видели причин для интереса к этой истории. Проверить Хахалеву на предмет связи с криминальными авторитетами, по словам юристов, может еще Следственный комитет. Кто знает, может быть, это сделает заместитель следователя западного округа Краснодара — он же новоиспеченный зять Елены Хахалевой, то есть жених с той самой свадьбы?
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