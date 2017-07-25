Арест имущества Газпрома оказался большим просчетом Киева

Радость Украины по поводу «взысканных с Газпрома денег» оказалась недолгой. Оказалось, что изъятые в рамках «антимонопольного дела» средства принадлежат вовсе не Газпрому, и их придется вернуть. Почему судебная системы Украины, впервые вставшая на сторону Газпрома, показывает чудеса справедливости в деле против ненавистной властями страны российской компании? Киевский апелляционный хозяйственный суд неожиданно встал на сторону Газпрома и единственного актива российской компании на Украине – Газтранзита. Он отменил решение суда предыдущей инстанции о взыскании 79,877 млн гривен (3,1 млн долларов по текущему курсу) дивидендов компании Газтранзит.

Газтранзит был создан в 90-х годах для реализации инвестпроекта по модернизацию и расширению газотранспортной системы Украины в направлении Трансбалканского газопровода, чтобы подавать газ через Украину в Турцию. И сегодня компания поддерживает инфраструктуру и отбивает свои вложения.

Однако 1 июня представители украинских властей заявляли, что нашли-таки на своей территории и арестовали имущество Газпрома - в рамках уплаты гигантского штрафа за надуманное антимонопольное нарушение в размере 6-7 млрд долларов (172 млрд грн). Речь шла как раз об аресте имущества Газтранзита. Все предыдущие попытки Газпрома доказать неправомерность антимонопольного обвинения и штрафа были тщетны, а кассационные жалобы киевские суда игнорировали. Поэтому и кажется столь невероятным то, что в деле по аресту дивидендов Газтранзита киевский суд удовлетворил аппеляцию.

Аппеляционный суд объяснил свое решение так: когда дивиденды арестовали, срок их выплаты еще не наступил. Следовательно, эти средства принадлежали не Газпрому, а Газтранзиту, что нарушает права акционеров Газтранзита. А акционера три: 40,2% акций принадлежит Газпрому, но столько же у «Нафтогаза Украины», плюс 19,6% принадлежат турецкой компании «Турусгаз».

Иными словами, списанные со счетов Газтранзита 3,1 млн долларов были не газпромовскими. Киев присвоил себе деньги всех акционеров, в том числе собственного «Нафтогаза» и турецкой компании. Сложно не признать, что это именно воровство, даже если допустить справедливость «антимонопольных» обвинений в адрес Газпрома.

«Средства на момент взыскания принадлежали Газтранзиту, срок выплаты дивидендов еще не наступил, поэтому оснований для взыскания действительно не было», - подтверждает управляющий партнер Группы юридических и аудиторских компаний «СБП» Кира Гин-Барисявичене.

В противном случае Украина нарушает собственный закон, который определяет особенности режима иностранного инвестирования на территории страны. В частности, в статье 9 этого закона закреплено, что иностранные инвестиции не подлежат национализации (за исключением редких случаев, например, ради спасения от стихийного бедствия или аварии). Статья 10 говорит, что иностранные инвесторы имеют право возместить ущерб, причиненный им госорганами Украины, включая упущенную выгоду и моральный вред.

Наконец, статья 12 говорит о дивидендах: иностранному инвестору гарантируется беспрепятственный и немедленный перевод за границу его прибылей и доходов (после уплаты налогов).

То есть Киевский хозяйственный суд, когда арестовал дивиденды Газтранзита – иностранного инвестора, нарушил законы собственной страны, да и международное право по защите иностранных инвестиций. И, как это ни удивительно, аппеляционный суд это заметил и устранил ошибку.

Неужели судебная система на Украине стала чтить букву закона?

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов предпочитает не питать иллюзий: «В версию, что киевские судьи объективно оценили ситуацию и решили вернуть 3 млн долларов, зная как там принимаются судебные решения, совсем не верю. Вмешательство в украинскую судебную систему гораздо масштабней, чем в России. Европейцы всегда обвиняли в коррумпированности украинские суды».

Косвенно это подтверждает, кстати, и заявление Минюста Украины, который уже завершил списание 3,1 млн долларов дивидендов Газтранзита. Но отдавать обратно миллионы, пусть они по закону и не газпромовские, там не готовы. Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал решение Киевского апелляционного суда «предвзятым, незаконным» и подал кассационную жалобу, передает «112.ua».

«То, какое внимание украинскими политиками и СМИ уделяется судам с Газпромом, желание любой ценой пополнить бюджет страны «газовыми деньгами» и, тем самым, покарать российского монополиста в глазах украинских граждан – наводит на мысли, что в этих судебных спорах слишком много политики, но мало закона и уважения к нормам права», - считает юрист Гин-Барисявичене.

Она также не считает, что этот глоток свежего воздуха в череде судебных обвинений и якобы побед над Газпромом является чистой заслугой законодательных норм. «Вернуть уже взысканные 3 млн долларов в бюджет страны и тем самым выполнить решение суда – вот это покажет, как на Украине обстоят дела с реальным соблюдением закона», - говорит Гин-Барисявичене.

Но если не честность, то что же могло заставить на этот раз встать киевский суд на сторону Газпрома? Наиболее вероятным Симонов считает влияние обеспокоенных действиями Украины европейцев. Аппеляционный суд же просто нашел красивое юридическое обоснование, чтобы сдать назад.

«Самое вероятное, что европейские институты и страны крайне напряглись из-за опасений того, что дальше Украина выкинет фокус похуже, например, арестует газ в трубах в рамках антимонопольного штрафа. Из этого Киев может извлечь любимую тему наказания России, но ведь так довольно легко оставить европейцев без газа», - говорит Константин Симонов.

«Поэтому я думаю, что серьезные дяди из Брюсселя сказали Киеву, что все-таки не надо доводить до крайностей, не надо заниматься шантажом, и возможно, пообещали как-нибудь разрулить за оставшиеся 2,5 года вопрос с транзитом», - считает глава ФНЭБ.

Возможно, Киев разыгрывает хитрую комбинацию. «Это попытка изобразить свои суды объективными. Чтобы когда последует более масштабное и драматичное решение для Газпрома, его заявления об ангажированности украинского суда опровергнут решением о возврате 3 млн долларов. Только потом попытаются отобрать 6 млрд долларов (в рамках антимонопольного дела)», - говорит Симонов.