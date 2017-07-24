Займы до зарплаты уйдут в прошлое

Госдума завершила весеннюю сессию и уходит на каникулы. Следующее пленарное заседание нижней палаты парламента состоится в сентябре. Председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков уже рассказал, чего ждать от депутатов россиянам в следующую сессию.

В первую очередь депутатов волнует проблема закредитованности россиян. Доля заемщиков, имеющих более одного кредита, велика и составляет от 34,3% до 39,2%, признает Банк России в последнем «Обзоре финансовой стабильности».

По расчетам ЦБ, в среднем на одного заемщика приходится более 1,6 действующего кредитного договора. Как сообщало ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), не имеют возможности вносить платежи по кредитам 3 млн человек. Это примерно 8% всех заемщиков.

Депутаты хотят ограничить предельный размер долга по займам в микрофинансовых организациях, поскольку именно они в первую очередь загоняют россиян в долговую яму.

Как рассказал Аксаков, осенью депутаты обсудят возможность ограничить размер предельного долга по займам в микрофинансовых организациях.

«Сейчас предельная величина, на которую может увеличиться долг гражданина по сравнению с суммой основного долга, составляет 300%. Мы хотим ограничить полуторакратным размером», — сказал Аксаков.

То есть если вы заняли 1000 рублей, то набежавший долг вместе с пени и штрафами не может превысить 1500 рублей.

В октябре парламентарии готовятся принять законопроект о ПСК (полной стоимости кредита). В документе будет прописано, что ПСК может быть выражена в трех составляющих: прописана в процентах, абсолютном выражении, а также в ежемесячных платежах. По словам Аксакова, это позволит сравнивать свои доходы ежемесячно с выплатами по кредитам.

Также в осеннюю сессии депутаты планируют принять законопроект о финансовом омбудсмене, то есть уполномоченном по улаживанию проблем между гражданами и финансовыми организациями.

Граждане в любом случае смогут обжаловать решения омбудсмена в суде. Предоставлять ли такую возможность финансовым организациям, депутаты еще не решили.

Обеспокоены в Госдуме также возможностью возникновения финансовых пузырей из-за покупки россиянами биткоинов.

«Я раньше стоял на позиции, что не нужно этот рынок регулировать, пусть свободно обращаются, но сейчас вижу, что некоторые россияне могут слишком увлечься покупкой биткоинов и на этом рынке могут возникнуть финансовые пузыри», — пояснил депутат.

Один из обсуждаемых сейчас вариантов регулирования это рынка — введение налога на заработок от сделок к криптовалютой.

До осени отложено также рассмотрение проекта закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

«Мы ожидаем, что осенью все-таки поступит законопроект, о котором было объявлено на банковском конгрессе в Санкт-Петербурге председателем Центробанка РФ, посвященный пенсионной реформе, индивидуальному пенсионному капиталу», — заявил Анатолий Аксаков.

По словам экспертов, инициатива депутатов по регулированию рынка МФО весьма спорная. При этом даже банкиры, а не только представители МФО считают, что такая забота о россиянах может выйти для них боком. Такие организации могут вовсе исчезнуть.

«На данный момент, когда нормальный клиент МФО уходит в просрочку, он мобилизуется и всеми силами старается погасить задолженность из-за высокого максимального порога выплат. Если изменить этот параметр существенным образом, это крайне негативно повлияет на общий уровень просрочки», — комментирует директор департамента развития розничного бизнеса Росевробанка Антон Суворкин.

По мнению эксперта, такая инициатива может поставить вопрос об экономической целесообразности деятельности МФО, поскольку эта модель бизнеса предполагает высокие проценты, высокий уровень просрочки и расходы на коллекторов, неизбежные в такого рода бизнесе.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что планируемое ограничение будет слишком жестким для рынка и приведет к закрытию большого количества компаний, которые выдают деньги до зарплат.

«МФО вряд ли можно ставить в один ряд с банковскими организациями с точки зрения начисляемых процентов и пеней: микрозайм и банковский кредит — разные продукты с разной аудиторией, и тот уровень процентов, который делает окупаемым банковский кредит, не подходит для МФО.

МФО, предлагая займы по более высоким ставкам, чем банки, выполняют важную функцию перераспределения денег в экономике, и, если начать у них эту функцию отбирать, она не исчезнет, но перейдет в теневую экономику, где всегда был спрос на займы без залога под высокий процент. Таким образом могут быть потеряны достижения в регулировании рынка микрофинансирования последних лет», — рассказывает генеральный директор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов

Обеспокоены эксперты и активностью депутатов по регулированию продажи биткоинов. «Технология криптовалют, безусловно, является очень новой и сложной для регулирования», — признает Виталий Цигулев, генеральный директор компании DigitalFinance Agency.

По словам сооснователя блокчейн-платформы для управления личными финансами Wirex Дмитрия Лазаричева, регулирование покупки биткоинов в отдельно взятой стране не приведет к должному результату и, скорее всего, вообще вызовет создание «черного» рынка.

По словам Лазаричева, прежде чем регулировать этот рынок, надо дать определение ключевым понятиям, что ЦБ обещал сделать только через несколько лет.