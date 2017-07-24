Die Welt: российский «чёрный гигант» поразил отдыхающих на Балтийском море

Отдыхающие на пляжах Балтийского моря стали невольными свидетелями впечатляющего зрелища, пишет Die Welt . Они увидели российского «чёрного гиганта», самую большую атомную подводную лодку в мире « Дмитрий Донской », поясняет автор статьи. Ракетоносец следует из Северодвинска в Санкт-Петербург для участия в военном параде.

Отдыхающим на пляжах Балтийского моря представилась возможность увидеть нечто впечатляющее, пишет Die Welt. «По морю плывёт чёрный гигант. Через Балтийское море в сторону России идёт самая большая атомная подводная лодка в мире. На её фоне парусники выглядят как маленькие игрушечные корабли», — описал произошедшее автор статьи.

Длина российской подводной лодки «Дмитрий Донской» составляет 172 м, продолжает издание. На её борту находятся от 150 до 180 матросов. Судно несёт на себе межконтинентальные ракеты. «Дмитрий Донской» следовал из Северодвинска в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в параде российского ВМФ. Чтобы добраться до пункта назначения, огромной подлодке нужно было обогнуть Скандинавию и проплыть через Балтийское море. В пятницу «гигант» прошёл пролив Большой Бельт под бдительным наблюдением датского корабля. Потом он проплыл возле берегов Шлезвига-Гольштейна и Мекленбурга — Передней Померании.

Поход в Санкт-Петербург даст экипажу опыт в навигации при прохождении узких участков и на мелководье, сообщили в российском Министерстве обороны . При этом сегодня «Дмитрий Донской» — в меньшей степени военный корабль, в большей — платформа для испытаний новейших ракетных разработок.

«Донской» нужен для шоу, — пояснил эксперт по российскому ВМФ Михаил Кофман. — Это всё ещё самая большая подводная лодка из тех, которые когда-либо были построены. Но в первую очередь это впечатляющий корабль для парада, который напоминает, что Россия — морская держава».

Комментарии читателей на сайте Die Welt:

Norbert M.: Русским всегда был свойственен гигантизм… Но больше — это не значит лучше. Несмотря на обилие ядерного оружия, американские ВМС всё равно существенно опережают русских в технологическом плане.

Achim Kim T.: Вау! А теперь давайте представим, если бы на её месте была американская подводная лодка! Сразу бы начался недовольный гул и ругань в адрес «пляхого» Трампа!

Dr.M: И в том, что касается военной техники, действует основное правило: жалость достаётся бесплатно (например фрегаты немецких ВМС), а зависть нужно заслужить. И объект зависти как раз проплывает по Балтийскому морю.

Penny A.: Там наверняка нет пеленальных столиков для военнослужащих женского пола, а значит она (подводная лодка. — ИноТВ) не ровня нашим гендерным ВМС.

Stefan M.: Спасибо, угрозу поняли. Из-за той демонстративной позы, в которую встаёт Россия, мировые расходы на оборону продолжат расти. Это тоже форма конъюнктуры.

