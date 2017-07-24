Животные заговорят как люди через 10 лет

Ученые считают, что технология машинного обучения позволит в будущем создать устройство-переводчик, которое поможет общаться с кошками и собаками. По самым оптимистичным прогнозам, понимать речь домашних любимцев человечество сможет уже через 10 лет.

Футуролог Уильям Хайем, автор книги Next Big Thing о потребительских трендах, заявил в своем докладе, что спустя десяток лет человечество изобретет устройство для перевода речи домашних животных.



По словам Хайема, такие девайсы будет ждать огромный успех на рынке. «Инновационные продукты, которые хорошо «заходят» у потребителей, основаны на наличии спроса. Количество денег, которые люди тратят на животных — они уже стали пушистыми детьми для многих — означает, что такое устройство может потребоваться многим. Кто-то должен сложить два и два», — считает ученый в интервью изданию The Guardian.





«Многие и так разговаривают с собаками»

Хайем в своем докладе ссылается на исследование профессора Кона Слободчикоффа из Университета Северной Аризоны, который в течение 30 лет изучает поведение луговых собачек. Для этого он использовал технологию искусственного интеллекта, которая помогла ему установить, что у этих животных есть «сложная система коммуникаций, обладающая всеми признаками языка».



Согласно исследованию Слободчикоффа, у луговых собачек есть отдельные «слова» для разных типов хищников, цветов одежды человека и шкур других зверей.



Ученый уверен, что и другие животные обладают похожими коммуникационными системами, которые поддаются расшифровке, и теперь пытается привлечь средства для создания переводчика собак и кошек.



«Многие люди с радостью пообщались бы со своей собакой или котом или по крайней мере узнали бы, чего их питомцы хотят. Многие и так разговаривают с собаками и делятся самыми сокровенными тайнами. Насчет кошек я не очень уверен. Мне кажется, в основном они говорили бы «эй, идиот, просто покорми и оставь меня в покое», — рассказал Слободчикофф.



Психолог Портсмутского университета Джулиан Камински, изучающая взаимодействие людей и собак, менее оптимистична и считает, что переводчик с собачьего, который превратит лай в осознанную речь, появится еще нескоро. По словам Камински, средства коммуникации, которыми пользуются собаки, нельзя назвать языком с научной точки зрения.



Тем не менее, ученая признает, что эти животные демонстрируют примитивные сигналы о том, чего они хотят и как себя чувствуют.



Например, собаки виляют хвостом право, когда довольны, и влево, когда расстроены. Правда, Камински считает, что люди не всегда могут считать такие признаки, поэтому и у искусственного интеллекта могут возникнуть трудности с «переводом».



Психолог отметила, что такое устройство, способное интерпретировать сигналы, могло бы быть полезным для людей с пониженной интуицией или маленьких детей, которым иногда не достает опыта в это области.



Камински привела пример, когда детям показывают фото собаки с оскаленной пастью, малыши зачастую считают, что пес «счастлив», потому что он «улыбается». В таких случаях переводчик мог бы указать на опасность и порекомендовать не приближаться к собаке.



Симбиоз мозга и техники

За последние годы развитие технологии машинного обучения привело к большим успехам в области автоматического распознавания речи и перевода. Современные алгоритмы интерпретируют язык, основываясь на огромных массивах данных, а не на комплекте фиксированных правил, как это было ранее.



В 2016 году на рынке появился «умный» ошейник Catterbox, который переводит кошачье мяуканье в слова, но, к сожалению, речи о научном подходе здесь изначально не шло — гаджет выбирает фразы случайным образом и служит, скорее, для развлечения хозяина.



Около трех лет назад была представлена гарнитура для собак под названием No More Woof. В этом случае разработчики все же попытались «залезть питомцу в голову» и заявили, что их устройство будет распознавать три собачьих состояния — голод, усталость и любопытство. К сожалению, «будет» так и осталось ключевым словом в предыдущем предложении, так как проект пока остановился на стадии сбора средств и предзаказа.



Надо отметить, что широкие возможности машинного обучения заставляют ученых активно заниматься технологиями соединения мозга живых существ и компьютера. Ранее компания Facebook рассказала о своем проекте Building 8, реализация которого позволит печатать цифровой текст силой мысли.



По словам разработчиков, эта технология откроет новые возможности для людей с ограниченными способностями, например, паралитиков или слабовидящих, которые смогут полноценно общаться, используя только силу мозга.