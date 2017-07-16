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РИА Новости

Экс-советник Трампа рассказал, как США вмешивались в выборы в России

США вмешивались в выборы в РФ
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Бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Капуто рассказал в интервью Fox News, что в 1994 году администрация Билла Клинтона отправила его в Россию, чтобы добиться переизбрания Бориса Ельцина.
"Мы сами вмешиваемся в выборы. Самое смешное, что в 1994 году меня направила в Россию администрация Клинтона, чтобы вмешаться в их выборы", — заявил он.
Вмешательство в избирательный процесс, по словам Капуто, не осталось незамеченным. "Все ведущие российские оппозиционные партии были обеспокоены моей работой. Они говорили, что я должен перестать вмешиваться в выборы. Я осознаю всю иронию ситуации", — сказал бывший советник Трампа.
Капуто также отметил, что кандидатура Трампа едва ли была для Москвы предпочтительнее кандидатуры его соперницы — Хиллари Клинтон.
"Она им не нравилась. Она была для них проблемой. Но она была предсказуемой, абсолютно предсказуемой. Они думали: может, этот Дональд Трамп и лучше, но он совершенно непредсказуем. Это русская традиция: каждый раз выбирать предсказуемый вариант", — уверен Капуто.
Он добавил, что Трамп пытается улучшить отношения со всеми странами, в том числе и с Россией.
"У Дональда Трампа и Владимира Путина есть возможность изменить нашу манеру строить взаимодействие, но мы губим ее этим надуманным российским расследованием", — заявил Капуто.
Капуто работал советником в администрации президента США Рональда Рейгана и консультировал в ходе предвыборной кампании его преемника Джорджа Буша-старшего. В 1994 году Капуто переехал в Россию, а в 1995-м стал советником президента России Бориса Ельцина. При этом он работал на Агентство США по международному развитию (АМР) — организацию, которая действовала в России с 1992 по 2012 год. Как пояснили в МИД РФ, агентство прекратило деятельность, так как характер его работы в России далеко не всегда отвечал заявленным целям — АМР пыталась влиять на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества.
Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что "русские хакеры" якобы похитили переписку с серверов демократов, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. В настоящее время в конгрессе ведется расследование по поводу "российского вмешательства" в выборы, одновременно следствие ведет ФБР, но за минувшие месяцы общественности так и не было предоставлено доказательств. При этом Трамп считает, что в избирательный процесс могли вмешаться и другие страны. Москва не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных государствах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
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