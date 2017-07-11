Роман закончился расстрелом в офисе

В торгово-офисном центре в Отрадном произошла стрельба. Мужчина, вооруженный предположительно пистолетом Макарова, выстрелил в женщину, а затем покончил с собой. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В СК считают, что преступник и жертва являлись сожителями.

В офисном здании на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы неизвестный мужчина застрелил женщину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, мужчина зашел в офис, расположенный на Алтуфьевском шоссе, и застрелил женщину», — рассказал он.

По данным собеседника агентства, застрелив женщину, преступник покончил с собой. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, рассказала агентству старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова . Позже она сообщила, что по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщает агентство ТАСС

По версии следствия, мужчина произвел серию выстрелов в женщину, в результате которых она получила ранения, несовместимые с жизнью, а затем покончил с собой, пишет «Интерфакс»

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются мотивы и картина произошедшего», — рассказали в СК.

По данным следствия, стрелок являлся сожителем убитой женщины. «По предварительным данным, мужчина произвел не менее четырех выстрелов в свою сожительницу», — сказала Иванова.

Пресс-служба московской полиции подтвердила факт обнаружения двух тел в здании на Алтуфьевском шоссе, не уточнив подробностей.

«У нас тут есть сообщение на службу 02, что якобы обнаружено два тела, живые-неживые, не могу сказать», - сказал источник радиостанции «Говорит Москва» в московском управлении МВД , добавив, что на место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Как он уточнил, перестрелка произошла в здании по адресу Алтуфьевское шоссе, 27. Это торгово-офисный центр в Отрадном.

В нем арендуют помещения около сотни различных организаций, в том числе детский торговый центр «Лучик», компания по продаже стройматериалов СФЕРА-СНАБ, шинный центр «Шинсервис», агентства недвижимости БЕСТ-Недвижимость, «Мир вашей собственности» и «Анатексис», страховая компания РЕСО-Гарантия , автошкола СТАРТ, магазин товаров для беременных «Евромама», благотворительный фонд помощи детям «Жизнь», торговая компания «Город безопасности» и магазин школьной формы «Светлячок».

Как рассказали LIFE в правоохранительных органах, один из выстрелов мужчина произвел женщине в висок. По словам собеседника портала, преступник был вооружен пистолетом Макарова. Один из очевидцев происшествия ранее рассказал порталу, что нападавший был вооружен пистолетом с глушителем. Он целенаправленно целился в женщину, отметил очевидец.

LIFE также называет имена убийцы и его жертвы. По данным портала, стрелка звали Анатолий, убитую им девушку – Рания. Издание также опубликовало их фотографии.

1 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи запрещается любой оборот оружия, кроме хранения и изъятия. Запрет действует с 1 июня по 12 июля 2017 года. В период с 25 мая по 25 июля 2018 года к вышеперечисленным городам добавляются также Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.

Согласно подписанному главой государства документу, по указанным городам запрещается передвигаться с оружием, даже купленным законно, а также открывать из него огонь даже в специально отведенных для стрельбы местах. При нарушении запрета обнаруженные оружие и патроны будут изъяты.

10 июня мужчина в подмосковном поселке Кратово открыл стрельбу по прохожим из окна своего дома. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе и сам нападавший.

Сначала со злоумышленником пытались вести переговоры, но он выстрелил по полицейской машине, разбив в ней стекло. Тогда бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии начали штурм дома. Преступник получил ранение, однако все равно смог покинуть здания и укрыться в лесу.