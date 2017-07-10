Корея отомстила России за Виктора Ана

Бывшие биатлонисты сборной России Тимофей Лапшин Екатерина Аввакумова получили официальное разрешение Международного олимпийского комитета (МОК) выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года за Южную Корею. Ранее оба спортсмена сменили гражданство. Теперь основной состав биатлонной сборной страны – хозяйки Олимпиады состоит из четырех российских спортсменов.

Южная Корея продолжает активно укреплять свои спортивные ряды легионерами в преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года, которые станут для нее домашними и пройдут в 180 км от столицы страны, Сеула, — в уезде Пхенчхан. Сегодня Корея закончила комплектацию своей национальной команды по биатлону, официально «подписав» бывших представителей российской сборной — 29-летнего Тимофея Лапшина и 26-летнюю Екатерину Аввакумову.



Оба спортсмена были «забракованы» Союзом биатлонистов России (СБР) и в 2017 году решили сменить гражданство на корейское,



а теперь получили официальное разрешение Международного олимпийского комитета (МОК) представлять свою новую страну на Олимпиаде-2018.





В составе сборной России Лапшин завоевал серебро чемпионата мира в гонке преследования, а также дважды побеждал на этапах Кубка мира в эстафете. Корейский паспорт уроженец Красноярска получил в марте 2017 года, прямо накануне этапа Кубка мира в Пхенчхане, и на этом же соревновании дебютировал под новым флагом в мужской эстафете, заняв со своей командой 20-е место из 24-х.



За четыре дня до своего дебюта Лапшин попросил у российских болельщиков понимания и объяснил, что смена гражданства была его единственным шансом попасть на Олимпиаду.



«Друзья! Теперь, когда наконец завершился процесс получения гражданства, я официально могу сказать о том, что с данного момента я буду представлять сборную Кореи! Иногда жизнь поворачивается так, как ты даже не мог предположить. Еще какое-то время назад я даже представить себе не мог, что буду соревноваться не под российским флагом. Для любого профессионального спортсмена главное — это иметь возможность реализовать себя.



Я благодарен всем, кто приложил руку к моему становлению как спортсмена в России, но в определенный момент стало понятно, что на меня не рассчитывают. В этих условиях



единственным возможным вариантом осуществить свою мечту — выступить и постараться завоевать медаль на Олимпийских играх — является переход в другую страну. Я приложу все усилия, чтобы реализовать свой потенциал уже в южнокорейской команде, в которой в меня верят», — заявил Лапшин в своем инстаграме. Однако в июне стремительная реализация потенциала биатлониста приостановилась: он получил разрыв крестообразных связок и теперь пропустит от четырех до шести месяцев.



«1 мая, когда был дома у родителей, решил очередной раз поиграть в футбол, в игре оступился, и был очень громкий двойной хруст, я сначала подумал, что это просто сустав вышел и встал на место, но когда боль не проходила долго, понял, что, наверное, не все так хорошо. Доктор сразу сказал, что нужна операция, так как полный разрыв передней крестообразной связки, — делился своим горем Лапшин в социальной сети Instagram. — Хочу сказать большое спасибо Федерации биатлона Кореи (KBU) без Вас все было бы намного сложнее».



В комментариях под этим постом собралось много поклонников Лапшина, который желали ему скорейшего выздоровления и удачного выступления на Олимпиаде: «Тимоха, выздоравливай! Держись там, мы с тобой! Здоровья крепкого, сил и мужества! Мы тебя еще на Олимпийских играх, увидим, летать будешь!!! Русские — никогда не сдаются!!!»,



Аввакумова в сборной России лишь стала второй в гонке преследования на Универсиаде 2015 года, а в 2016-м завоевала серебро чемпионата России в масс-старте. С такими результатами спортсменка не смогла пробиться в основную команду и перешла в южнокорейское подданство в январе 2017 года, накануне этапа Кубка IBU в итальянском Валь-Мартелло, на котором и дебютировала за свою новую страну.





«Принять решение о смене гражданства и переходе в сборную Кореи было сложно принять: все-таки другая страна. Я вообще не думала, что окажусь в Южной Корее и там есть биатлон. Но думали мы с моим личным тренером недолго, — приводит слова Аввакумой «Чемпионат.com» . – В Корее я в основном работаю со своим личным тренером и тренируюсь по его планам. Вообще у корейцев очень большие проблемы с индивидуальной подготовкой.

По их законам все должны тренироваться по одному плану, вне зависимости от возраста, опыта и особенностей организма. Но команда у нас очень разношерстная, уровень подготовки у всех разный. Уже возникли вопросы по этому поводу и даже небольшие споры по поводу моей подготовки. Но я буду продолжать работать со своим тренером, и им придется с этим смириться», — жестко заявила спортсменка.



У Аввакумовой дела на новом месте идут получше, чем у Лапшина: на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене она даже обогнала в индивидуальной гонке всех представительниц сборной России, заняв пятое место — рекордное для Южной Кореи за всю историю.





Ранее, в марте 2016 года, южнокорейское гражданство приняли еще два российских биатлониста — 32-летняя Анна Фролина (чемпионка мира 2009 года в женской эстафете 4х6 км) и 23-летний Александр Стародубец (победитель спринта на чемпионате Европы 2013 года среди юниоров). Любопытно, что главным тренером сборной Кореи тоже является россиянин Андрей Прокунин — двукратный чемпион мира по летнему биатлону.

В самой Корее с настороженностью относятся к тотальной натурализации иностранцев, которая постепенно начинает переходить все рамки: в хоккее были «приобретены» почти десять иностранцев, включая основного вратаря сборной, в фигурном катании активно привлекаются мужчины в пару к южнокорейским партнершам, а биатлонная команда почти полностью состоит из россиян. Местное население сомневается, что такая натурализация необходима, ведь своими силами уже удалось воспитать спортсменов мирового уровня в женском фигурном катании, мужском бобслее, скелетоне и шорт-треке.





Особенно корейцы преуспели в последнем виде спорта, воспитав шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана , которого сборная России в срочном порядке натурализовала перед домашними Играми и не прогадала: он принес команде три золота и бронзу. Можно сказать, что теперь Южная Корея совершила маленькую месть, уведя у отечественной команды четырех биатлонистов.

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