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Крым зачищают под выборы
В разгар туристического сезона в одном из главных российских курортных регионов намечены отставки сразу пяти крупных чиновников.
Глава республики Сергей Аксенов анонсировал в четверг отставку министра туризма и курортов Крыма Сергея Стрельбицкого, министра топлива и энергетики Крыма Светланы Бородулиной, министра ЖКХ Сергея Карпова, зампредседателя Совета министров Бориса Зимина. По поручению Аксенова заявление об увольнении по собственному желанию напишет также глава администрации Ялты Андрей Ростенко. Госсовет Крыма согласует кадровые перестановки 7 июля.
Кадровые отставки не связаны с какими-то уголовными преследованиями, подчеркнул Аксенов.
Судя по тому, что в числе отправленных в отставку чиновников находится глава Ялты, то это связано скорее всего с целым комплексом проблем, считает политолог Олег Матвейчев. «Неисполнение или плохое выполнение поручений, например, медлительность в решении вопроса с ветхим жильём, коррупционные скандалы — все это создало нехорошую репутацию этим людям», - уверен эксперт.
Андрей Ростенко работал в администрации Ялты с лета 2014 года, став впоследствии главой администрации города. Ростенко был подвергнут критике из-за генплана развития города, к которому появились претензии даже у главы Крыма.
Отставной заместитель Аксенова - Зимин – московский управленец, построивший карьеру на предприятиях энергетики. Последние десять лет он возглавлял одно из крупнейших газодобывающих предприятий России ЗАО «Нортгаз» (недропользователь газоконденсатных залежей Северо-Уренгойского месторождения).В крымский Совмин он пришел работать в феврале этого года, курировал топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство.
По словам Аксенова, Зимин станет главой «Черноморнефтегаза», который эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей и на сухопутной части Крымского полуострова.
Место Зимина может занять крымчанин Владимир Серов, который последние семь лет возглавлял администрацию Судака.
Таким образом, с учетом увольнения главы Ялты в разгар туристического сезона смена руководства ждет сразу два курортных города.
«Ротация чиновников – нормальная практика, тем более в период, когда страна вступает в электоральный цикл президентских выборов», - отмечает руководитель Центра развития региональной политики Илья Геращенко.
Министр ЖКХ Сергей Карпов, хоть и родился в Крыму, считался на этой должности ставленником Москвы, так как прежде возглавлял в столице «ГУ ЖКХ» и по совместительству работал исполнительным директором Госуправления жилищного фонда Минобороны РФ.
За год работы Карпов смог оживить программу капремонта, которая два года была в подвешенном состоянии, наметил стратегию в водоснабжении, отмечает заслуги чиновника руководитель крымского центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолий Петров.
На этом посту Карпова сменит первый заместитель главы администрации города Судак Марина Горбатюк.
В ЖКХ Крыма огромное количество проблем: инфраструктура крайне изношена, собранные на капремонт деньги были разворованы еще при украинской власти, переход на российское законодательство идет сложно - со всем этим клубком проблем очень сложно справиться, поэтому министры ЖКХ Крыма меняются с завидной регулярностью, отмечает исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева.
Увольнение министров из Москвы не навредит отношениям с федеральным правительством, уверен первый заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе РК Сергей Михеев.
«Смена руководства может свидетельствовать о воспитании собственных крымских кадров, которые способны справиться со стоящими перед ними задачами. Подросли уже новые крымские кадры – это не та украинская номенклатура и не аврально присланные федералы, это люди, которые выросли за эти три года», - считает эксперт.
Крымчанин Сергей Стрельбицкий занимает должность министра туризма и курортов республики с июня 2015 года.
«Газета.Ru» не смогла оперативно получить комментарий министра в связи с отставкой, телефон Стрельбицкого был недоступен.
Его отставку многие эксперты связывают с провалом туристического сезона.
В интервью «Газете.Ru» сам чиновник признал, что средняя заполняемость работающих отелей и санаториев составляет всего 52%, а с начала года по состоянию на 23 июня в Крыму отдохнули всего 1 млн 335,5 тыс. туристов (для сравнения в 2016 году Крым посетили почти 5,6 млн человек).
Туроператоры отмечают в этом году падение спроса на Крым в пределах 30% , связывая это с открытием Турции, плохой погодой и ростом цен на курорте.
Стрельбицкий возглавляет Минтуризма Крыма с июня 2015 года, сменив Елену Юрченко, которая была министром с марта 2014 года. Ее работа была признана неудовлетворительной в связи с тем, что сервис на туристических объектах республики так и остался на низком уровне.
На место Стрельбицкого предложена кандидатура Вадима Волченко, руководителя регионального представительства МИА «Россия Сегодня» - «РИА Крым».
Светлана Бородулина возглавила министерство топлива и энергетики Крыма в ноябре 2015 года сразу после «блэкаута» из-за подрыва электроопор на территории Украины. Прежде она занимала руководящие посты в коммерческих организациях.
По словам Аксенова, Бородулина выполняла задачу кризисного менеджера и изначально говорила, что хочет перейти в бизнес.
Сменит Бородулину на посту главы Минэнерго Крыма ее нынешний заместитель Вадим Белик.
В Минэнерго РФ не стали комментировать отставку Бородулиной, отметив, что это решение правительства республики.
Энергосистема Крыма является дефицитной и на 90% зависела от поставок электроэнергии с территории Украины (1300 из 1442 МВт максимального потребления). В настоящий момент максимальный объем перетока со стороны энергосистемы Юга России после поэтапного ввода объектов энергомоста составляет до 800 МВт, Объем собственной генерации с учетом мобильных установок составляет порядка 460 МВт, а к предстоящей зиме запланирован запуск еще нескольких объектов, после чего дефицит мощности составит порядка 100 МВт, отмечают в Минэнерго.
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