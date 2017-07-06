Крым зачищают под выборы

В разгар туристического сезона в одном из главных российских курортных регионов намечены отставки сразу пяти крупных чиновников.

Кадровые отставки не связаны с какими-то уголовными преследованиями, подчеркнул Аксенов.

Судя по тому, что в числе отправленных в отставку чиновников находится глава Ялты, то это связано скорее всего с целым комплексом проблем, считает политолог Олег Матвейчев . «Неисполнение или плохое выполнение поручений, например, медлительность в решении вопроса с ветхим жильём, коррупционные скандалы — все это создало нехорошую репутацию этим людям», - уверен эксперт.

Андрей Ростенко работал в администрации Ялты с лета 2014 года, став впоследствии главой администрации города. Ростенко был подвергнут критике из-за генплана развития города, к которому появились претензии даже у главы Крыма.

Отставной заместитель Аксенова - Зимин – московский управленец, построивший карьеру на предприятиях энергетики. Последние десять лет он возглавлял одно из крупнейших газодобывающих предприятий России ЗАО «Нортгаз» (недропользователь газоконденсатных залежей Северо-Уренгойского месторождения).В крымский Совмин он пришел работать в феврале этого года, курировал топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство.

По словам Аксенова, Зимин станет главой «Черноморнефтегаза», который эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей и на сухопутной части Крымского полуострова.

Место Зимина может занять крымчанин Владимир Серов , который последние семь лет возглавлял администрацию Судака.

Таким образом, с учетом увольнения главы Ялты в разгар туристического сезона смена руководства ждет сразу два курортных города.

«Ротация чиновников – нормальная практика, тем более в период, когда страна вступает в электоральный цикл президентских выборов», - отмечает руководитель Центра развития региональной политики Илья Геращенко.

Министр ЖКХ Сергей Карпов, хоть и родился в Крыму, считался на этой должности ставленником Москвы, так как прежде возглавлял в столице «ГУ ЖКХ» и по совместительству работал исполнительным директором Госуправления жилищного фонда Минобороны РФ

За год работы Карпов смог оживить программу капремонта, которая два года была в подвешенном состоянии, наметил стратегию в водоснабжении, отмечает заслуги чиновника руководитель крымского центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолий Петров

На этом посту Карпова сменит первый заместитель главы администрации города Судак Марина Горбатюк.

В ЖКХ Крыма огромное количество проблем: инфраструктура крайне изношена, собранные на капремонт деньги были разворованы еще при украинской власти, переход на российское законодательство идет сложно - со всем этим клубком проблем очень сложно справиться, поэтому министры ЖКХ Крыма меняются с завидной регулярностью, отмечает исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева.

Увольнение министров из Москвы не навредит отношениям с федеральным правительством, уверен первый заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе РК Сергей Михеев

«Смена руководства может свидетельствовать о воспитании собственных крымских кадров, которые способны справиться со стоящими перед ними задачами. Подросли уже новые крымские кадры – это не та украинская номенклатура и не аврально присланные федералы, это люди, которые выросли за эти три года», - считает эксперт.

Крымчанин Сергей Стрельбицкий занимает должность министра туризма и курортов республики с июня 2015 года.

«Газета.Ru» не смогла оперативно получить комментарий министра в связи с отставкой, телефон Стрельбицкого был недоступен.

Его отставку многие эксперты связывают с провалом туристического сезона.

В интервью «Газете.Ru» сам чиновник признал, что средняя заполняемость работающих отелей и санаториев составляет всего 52%, а с начала года по состоянию на 23 июня в Крыму отдохнули всего 1 млн 335,5 тыс. туристов (для сравнения в 2016 году Крым посетили почти 5,6 млн человек).

Туроператоры отмечают в этом году падение спроса на Крым в пределах 30% , связывая это с открытием Турции, плохой погодой и ростом цен на курорте.

Стрельбицкий возглавляет Минтуризма Крыма с июня 2015 года, сменив Елену Юрченко , которая была министром с марта 2014 года. Ее работа была признана неудовлетворительной в связи с тем, что сервис на туристических объектах республики так и остался на низком уровне.

Светлана Бородулина возглавила министерство топлива и энергетики Крыма в ноябре 2015 года сразу после «блэкаута» из-за подрыва электроопор на территории Украины. Прежде она занимала руководящие посты в коммерческих организациях.

По словам Аксенова, Бородулина выполняла задачу кризисного менеджера и изначально говорила, что хочет перейти в бизнес.

Сменит Бородулину на посту главы Минэнерго Крыма ее нынешний заместитель Вадим Белик.

В Минэнерго РФ не стали комментировать отставку Бородулиной, отметив, что это решение правительства республики.

Энергосистема Крыма является дефицитной и на 90% зависела от поставок электроэнергии с территории Украины (1300 из 1442 МВт максимального потребления). В настоящий момент максимальный объем перетока со стороны энергосистемы Юга России после поэтапного ввода объектов энергомоста составляет до 800 МВт, Объем собственной генерации с учетом мобильных установок составляет порядка 460 МВт, а к предстоящей зиме запланирован запуск еще нескольких объектов, после чего дефицит мощности составит порядка 100 МВт, отмечают в Минэнерго.