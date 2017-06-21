"Полный позор для страны": Порошенко разрешили сфотографироваться с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко завершил свой визит в Соединенные Штаты. Его путь домой, в Киев, столь же таинственен и загадочен, как отбытие в Вашингтон два дня назад. Напомню, о том, что президент куда-то улетел, в Киеве узнали, когда самолет был уже в воздухе, а программа визита составлялась во время полета через Атлантику.

rightТеперь говорят, что Порошенко собирается на обратном пути заехать в Брюссель. Вообще-то эта информация появилась со ссылкой на запись в "Фейсбуке" представительства ЕС на Украине. Там написали, что в Брюсселе Порошенко ждут. Кто ждет, когда ждет и зачем ждет, неясно.

Раньше бы на подобный источник информации никто не обратил внимания. Мало ли что сообщают анонимные записи в социальных сетях. Но после того как Украина в ходе организации последнего визита Порошенко в США в корне изменила традиционные представления о дипломатическом протоколе, ждать можно чего угодно. Тем более что некие источники в окружении украинского президента выдали информацию, что из Брюсселя он тоже домой не полетит. Желает еще и к Макрону на огонек заглянуть. "В Париж, по делу, срочно".

Президент Украины Петр Порошенко у Мемориала жертвам украинского Голодомора в Вашингтоне. 20 июня 2017

На месте Ангелы Меркель и Анжея Дуды я бы, на всякий случай, приготовился. Мало ли где еще решит сделать остановку загулявший украинский гость, которому явно очень не хочется домой. Порошенко необходимо снять с фотосессии с Трампом все сливки. Не факт, что в Европе его кто-нибудь еще хоть раз примет. А так можно набиваться в гости, утверждая, что только что согласовал с президентом США общую стратегию на ближайшие десять лет и Трамп просил тебя ознакомить европейских партнеров с некоторыми ее частностями. И как не встретиться с таким важным и информированным о последних вашингтонских веяниях гостем?

rightСкорость, с которой Порошенко умчался в США, не успев уведомить о предстоящей радости общения с Трампом даже собственных придворных, свидетельствует о том, что визит организовывался по той же схеме, что и встреча Трампа с Климкиным. Отчаявшись уговорить американцев традиционным способом, МИД Украины нанял лоббистскую структуру.

Судя по утечкам информации из Белого дома, Трампа буквально заставили согласиться на фотосессию с Порошенко. Для начала лоббисты согласовали встречу президента Украины с представителями американского бизнеса — поговорить ни о чем. Отчетов о ней нет. Даже неизвестно, состоялась ли она в конечном итоге. Что, собственно, и свидетельствует о том, что "инвестиционный форум" был лишь поводом оказаться в США.

Затем на встречу уговорили пару министров, в том числе министра энергетики. Этому бедняге Порошенко пообещал сотрудничество в ядерной отрасли на основе высоких украинских технологий, а также потребовал американских санкций против всех газовых компаний, которые пытаются работать над обходящими Украину маршрутами поставки газа в Европу. В обмен Украина проявила интерес к американскому сжиженному газу.

Президент Украины Петр Порошенко и министр энергетики США Рик Перри во время встречи. 20 июня 2017

rightВ принципе, с тем же успехом Порошенко мог бы обсуждать с американскими партнерами совместный полет на Луну или Марс, но с представителями НАСА он не встречался. Министры были очередной ступенькой, переводившей визит в официальную плоскость. После этого лоббисты уже могли идти в Белый дом и прозрачно намекать, что если Трамп не уделит минутку Петру Алексеевичу, то его оппоненты вновь начнут писать, что украинский президент был проигнорирован в угоду Путину.

Пришлось принять. Насколько был раздражен президент США, свидетельствует уже тот факт, что Белый дом старательно подчеркивал унизительные для Порошенко подробности встречи в формате "заглянуть" — в то время, когда президент будет общаться с советником по национальной безопасности. Эти условия обговаривались изначально. И Порошенко их принял.

Сергей Власенко. "Это уже переходит всякие границы. Полный позор для страны. Так широко представленная встреча Порошенко — Трамп не состоится. На самом деле во время встречи президента Трампа с его советником по вопросам безопасности Макмастером к ним "заскочат" вице-президент Пенс в сопровождении президента Украины Порошенко. Никакой встречи тет-а-тет", — написал в Facebook депутат Верховной рады

Никаких переговоров — только фотосессия. Никаких совместных заявлений. Ничего, что Порошенко мог бы хоть как-то выдать за свой успех.

rightВ последнем американцы, конечно, ошиблись. Для Петра Алексеевича гигантским достижением является уже то, что его пустили в Белый дом. А уж фотография с Трампом на память — и вовсе крупнейший дипломатический прорыв в истории постмайданной Украины.

Впрочем, президент США выжал из своего согласия на встречу с Порошенко значительно больше. В обмен на фотоссесию республиканцы в конгрессе согласились заблокировать уже почти принятый закон, ужесточавший антироссийские санкции и запрещавший президенту смягчать их без согласия конгресса. Правда, пришлось несколько расширить персональные санкции против отдельных лиц и некоторых российских компаний решением Минюста . Но главное Трамп отыграл — в борьбе с неподконтрольным ему парламентом он сохранил свободу рук и отстоял президентские полномочия. За это и с Порошенко сфотографироваться можно.

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи

Что же касается самого Петра Алексеевича, то уверенности в том, что ему удалось реализовать задачу визита, нет.

Понятно, что на "мощную поддержку" США, которую Порошенко обещал украинцам, сам он не надеялся. Если уж добрый Обама давно перестал не только давать, но даже обещать деньги и оружие, то что можно ждать от жадного Трампа? Порошенко было необходимо продемонстрировать своим внутриполитическим противникам (а это практически вся украинская правящая элита), что Вашингтон продолжает делать ставку на него лично и, соответственно, его свергать нельзя.

rightСудя по украинской прессе, эта цель не была достигнута. СМИ начали потешаться над улетевшим украинским президентом раньше, чем он добрался до США. Фотосессия с Трампом никого не ввела в заблуждение. Более того, унизительный формат визита был, пожалуй, даже преувеличен украинскими комментаторами.

Скорее всего, именно такая реакция киевских политиков и прессы заставляет Порошенко не спешить домой, а попытаться набрать дополнительные очки за счет европейских встреч. В конце концов, евробюрократам ничего не стоит выразить поддержку украинскому руководителю. Тем более что Трампа они тоже не любят. Ну а с миру по нитке — голому рубашка. Пара-тройка европейских встреч, наложенные на фотоссесию в Вашингтоне, действительно могут создать в Киеве впечатление, что Запад не велит менять президента, пусть и не очень его поддерживает.

Пока оппоненты разберутся, что к чему — уже и лето пройдет. При том, что каждый прожитый день для Порошенко — подарок, не так уж и мало.