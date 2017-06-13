Бизнесмен на Gelandewagen сгорел на перекрестке

Водитель внедрожника Gelandewagen погиб в Москве после попытки проскочить на скорости около 200 км/ч перекресток на мигающий «желтый». В него врезался водитель на Kia Rio, который стал поворачивать раньше, чем загорелась зеленая стрелка. По сообщениям очевидцев, внедорожник ехал так быстро, что второй водитель, который отделался травмой головы и переломом лодыжек, мог его просто не заметить.

Стали известны подробности автомобильной аварии в Москве, которая по неудачному стечению обстоятельств привела к гибели одного из водителей. Инцидент произошел в ночь на 12 июня на пересечении Ленинского проспекта на улицу Миклухо-Маклая – об аварии, в частности, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Москва» в соцсети «ВКонтакте».

Оказалось, что водитель внедорожника Mercedes-Benz G-класса двигался со стороны аэропорта «Внуково» на высокой скорости, едва ли не под 200 км/час.

Поскольку дорога глубокой ночью была полностью свободна мужчина, видимо, решил не сбавлять скорость перед мигающим желтым сигналом светофора, и поехал прямо. В этот момент с Ленинского проспекта на улицу Миклухо-Маклая выезжал серебристый седан Kia Rio. Его водителю, в свою очередь, также не терпелось скорее поехать дальше. Как пишет « Московский комсомолец » со ссылкой на инспекторов ГИБДД , водитель Kia выехал на перекресток до того, как загорелась зеленая стрелка. В итоге тяжелый внедорожник на полном ходу врезался в корейскую иномарку, далее Gelandewagen врезался правым боком в столб и вспыхнул.

Удар был такой силы, что Mercedes буквально сложился вокруг мачты освещения. У него оказались повреждены передние стойки, полностью смяты крыша и весь правый бок. Судя по видеозаписи момента столкновения, внедорожник действительно ехал со значительным превышением скоростного режима. Однако окончательные выводы можно будет делать только после экспертизы.

«Гелик» проскакивал на «желтый», второй автомобиль стартанул чуть раньше. Зацепил и ушел в столб. Судя по загибу, причиной ДТП стала скорость первого водителя», — написал в соцсетях очевидец Алексей.

Оказавшиеся рядом очевидцы успели достать человека из Gelandewagen – он ехал один. Водитель был еще жив, но вскоре скончался на месте до приезда «скорой». Второй участник аварии отделался травмой головы и переломом лодыжек.

В отделении УВД по ЮЗАО «Газете.Ru» сообщили, что информации о данном ДТП у них не зафиксировано. «Значит, никто к нам не обращался», — отметили в пресс-службе и посоветовали обратиться в ГИБДД Москвы. Там, в свою очередь оперативный дежурный заявил, что информации о данном ДТП, несмотря на большой резонанс в СМИ, у него также нет. Мобильный телефон пресс-службы ГИБДД по Москве в течение дня не отвечал.

Как оказалось, в Kia ехал 24-летний Рахматжон Чураев, постоялец общежития на улице Миклухо-Маклая. За рулем он с 2010 года, а с начала 2017 года уже два раза нарушал ПДД. За рулем престижного Gelandewagen с красивым госномером Р111СМ777 находился 42-летний бизнесмен Владимир Кадыкин.

Мужчина увлекался азартными играми и часто участвовал в различных турнирах по покеру. На своей странице в «Одноклассниках» он часто публиковал стихи собственного сочинения.

Примечательно, что в интернете можно найти объявления о продаже «красивого» номера, который числился за Gelandewagen — его продавали за 153 тыс. рублей. Стоимость же самого автомобиля с мотором V8, согласно официальному прайс-листу, стартует с 11,6 млн руб.

После того, как в соцсетях началось обсуждение «очередного мажора на Gelandewagen», в защиту погибшего в ДТП Кадыкина выступила подруга его сестры по имени Жанна. «Гребете всех людей под одну гребенку, совершенно не владея ситуацией! Представьте себе, есть такие люди, которые не являются избалованными детишками, и на такую тачку своей головой зарабатывали, а не раскидывались тут тупыми и жалкими комментариями.

Очень хороший человек был! Зная его, молчали бы в тряпочку!», — написала девушка.

Между тем, ДТП с участием Gelandewagen как правило вызывает внимание публики и прессы, поскольку владельцы таких автомобилей нередко допускают весьма эксцентричное поведение за рулем. Одной из самых громких недавних историй, к счастью, без жертв, стали гонки мажоров на Gelandewagen с полицией. В ее ходе группа молодых людей на автомобиле, принадлежащем сыну вице-президента «ЛУКойла» Руслану Шамсуарову, пыталась уйти от преследования полиции. Все происходящее молодые люди снимали на видео и транслировали в интернете. В итоге троих гонщиков привлекли к уголовной ответственности за оскорбление полицейских (ст. 319 УК РФ). Они получили по 300 часов обязательных работ. В пользу государства был также конфискован автомобиль Шамсуарова.

В мае 2017 года столичный водитель-инвалид обвинил в нападении на его автомобиль охрану рэп-исполнителя Тимати . Он утверждает, что «бородачи» на черных Gelandewagen сломали зеркало и разбили боковое стекло его машины, а также намеревались разобраться и с ним самим. В пресс-службе музыканта тогда заявили, что таким образом автомобилист просто пытался прославиться, и заверили, что ни сам артист, ни его служба безопасности не были замечены в конфликтах на дороге.

В июне 2017 года Никулинский суд Москвы приговорил к трем годам ограничения свободы водителя Александра Шарого, сбившего в декабре 2016 года на западе столицы двух девочек-близнецов. Он также ехал на Gelandewagen. Под колеса немецкого внедорожника две восьмилетние девочки попали на Мосфильмовской улице, когда переходили дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. После аварии Шарый вышел из машины и довольно быстро скрылся с места ДТП. Сидевший на пассажирском месте его друг, которому и принадлежал автомобиль, помог доставить детей в больницу. К следователям водитель явился на следующий день. Он пришел в сопровождении адвокатов и написал явку с повинной.