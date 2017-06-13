Россияне отдыхают от еды

Россияне продолжают экономить на еде — в мае в среднем за один поход в магазин наши сограждане оставляли всего 512 рублей. Эксперты предполагают, что часть из них за счет экономии стараются отложить деньги на отпуск.

Тренд на уменьшение среднего чека в российской торговле в мае продолжился, сообщает исследовательский центр «Ромир». Если четыре первых месяца года он терял ежемесячно по 2-3 рубля, то в мае «похудел» сразу на 12 рублей, или 2,3%, относительно апреля.

Как сообщает «Ромир», индекс среднего чека рассчитывается на основе данных о покупках от 30 тысяч покупателей в 180 городах с населением свыше 100 тысяч человек.

«Снижению чека в мае способствовало его сокращение в четырех крупных федеральных округах. Так, чек похудел в последнем весеннем месяце в Центральном округе (-2,5%), Южном (-5,4%), Уральском (-3,1%) и Сибирском (-1,7%). Тем не менее он немного прибавил на Северо-Западе (+1,4%) и в Приволжском регионе (+1,6%)», — говорится в исследовании.

В Москве средний чек также уменьшился, хотя он и выше, чем в среднем по России. В мае он составил 677 руб. против 689 руб. в апреле, то есть стал меньше на 1,7%.

При этом по сравнению с маем прошлого года средний чек россиян прибавил 25 рублей, или 5%. По данным Росстата, в мае годовая инфляция в России осталась на уровне 4,1%.

Таким образом, рост среднего чека в мае (год к году) оказался выше инфляции.

При этом средний чем в гипермартеках и супермаркетах снижается, тогда как в дискаунтерах и магазинах у дома он растет, отмечают в компании «Ромир». В гипермаркетах чек уменьшился за месяц на 3%, в супермаркетах — на 0,8%, в дискаунтерах и магазинах у дома увеличился на 2,9%.

Аналитики, опрошенные «Газетой.Ru» , высказывают и другие точки зрения на падение расходов россиян.

Часть экспертов считает, что снижение среднего чека обусловлено прежде всего тем, что по некоторым категориям товаров, к примеру, фруктам и овощам, начали появляться сезонные предложения. Это позволяет оптимизировать свои расходы. «По нашим оценкам, в ближайшие несколько месяцев мы увидим продолжение тенденции к снижению среднего чека, поскольку с началом сельскохозяйственного сезона у крупных ритейлеров появляются выгодные ценовые предложения, и этот фактор оказывает очень сильное влияние», — комментирует первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал

По данным Росстата, инфляция в России снижается. Например, в мае 2017 года цены выросли на 0,6% к предыдущему месяцу. Однако переоценивать влияние этого фактора не стоит.

В последнее время часто высказываются опасения по поводу того, что холодная погода этой весной может стать причиной более низкого урожая.

Банк России не исключает повышения темпов продовольственной инфляции в третьем квартале 2017 года в связи с холодными весной и началом лета, говорилось в недавно опубликованном бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды». Так, в 2016 году из-за сезонного фактора в июле инфляция составила 0,5%, в августе она оказалась нулевой, а в сентябре — 0,2%. Как комментировал «Газете.Ru» заместитель директора «Центра развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерий Миронов , рост цен именно из-за плохой погоды в этом году может быть в «пределах нескольких десятых процента».

По мнению же Андрея Люшина, заместителя председателя правления Локо Банка, наблюдаемая тенденция объясняется тем, что наши сограждане вынуждены экономить, чтобы позволить себе провести отпуск на курорте.

«Россияне, как правило, за несколько месяцев начинают копить деньги, которые будут расходовать во время отпуска. Многие, опасаясь резких скачков курса, приобретают валюту, особенно это актуально, если планируется выезд за рубеж», — отмечает эксперт.

Статистика за апрель показывала, что падение реальных доходов населения не останавливается, обращает внимание начальник департамента финансового анализа и экономических исследований КБ «Альба Альянс» Ольга Беленькая . По данным Росстата за апрель, реально располагаемые доходы населения резко снизились — на 7,6%.

«В этих условиях россияне вынуждены существенно пересматривать свои потребительские предпочтения, в результате чего большая часть средств смещается в сторону дешевых и высококалорийных продуктов», — считает Люшин.

При этом, если ситуация в экономике не улучшится, то эксперт ожидает продолжение этой тенденции.

По словам Валерия Миронова, ВВП в этом году увеличится максимум на 1,8%. По мнению же главного эксперта БКС Владимира Тихомирова, в ближайшие месяцы картина существенно не изменится. «Возможно, она улучшится к концу года, если зарплаты у бюджетников вырастут. Но, скорее всего, это произойдет только в следующем квартале», — резюмирует эксперт.