ВСУ лезут в Желобок

Украинская сторона сегодняшнее наступление отрицает, но сообщает о том, что начиная с 6.00 утра 7 июня на участке в районе поселка Фрунзе (это совсем рядом с Желобком) идут обстрелы из тяжелой артиллерии калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм — запрещенных к применению в соответствии с Минскими договоренностями.

По информации пресс-центра штаба АТО, украинские части удерживают линию фронта перед селом Крымское, но с начала дня потеряли одного бойца убитым и семерых ранеными. Кроме того, украинцы сообщают об одном сбитом беспилотном летательном аппарате противника, который осуществлял корректировку огня артиллерии.

Все эти сообщения говорят, что в непосредственной близости от чувствительных для самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) населенных пунктов Кировское, Стаханов и Дебальцево возникла новая зона горячего противостояния в Донбассе. Новшество в том, что, укладываясь в общую логику столкновений вокруг Дебальцево, располагается она полностью в зоне ответственности вооруженных формирований ЛНР.

До сих пор самые горячие бои войны на Донбассе — на Светлодарской дуге, под Авдеевкой и в районе Мариуполя — шли на участках ответственности подразделений самопровозглашенной ДНР.

Теперь же можно говорить об образовании нового «Луганского фронта».

«Противник начал наступление на населенный пункт Желобок, одновременно при этом обстреливая жилые кварталы близлежащих населенных пунктов», — сообщил представитель военного командования ЛНР подполковник Андрей Марочко одному из местных новостных ресурсов утром 7 июня. Одновременно начала поступать информация об эвакуации силами МЧС ЛНР жителей из близлежащих поселков.

Поселки Донецкий, Желобок, Фрунзе — зона контроля вооруженных формирований ЛНР. Село Крымское — по другую строну линии фронта.

Желобок, о существовании которого мир узнал только сегодня, это небольшой поселок непосредственно по окраине которого проходит линия противостояния. Населенный пункт очень небольшой — перепись 2001 года обнаружила здесь всего 154 жителя, сейчас их точно гораздо меньше. Поселок входил в один сельский совет вместе с более крупным селом Новотошкинское. Сейчас оно находится под контролем ВСУ и тоже пострадало от боя 7 июня. К вечеру среды оттуда, по сообщению главы общей для двух поселков военно-гражданской администрации, началась эвакуация детей.

По другой окраине Желобка проходит стратегическая для ЛНР дорога Р66 «Александровка — Лисичанск — Луганск». Местные зовут ее «Бахмутской трассой» и именно на ней располагался знаменитый 31-й блокпост ВСУ, за который разгорелись ожесточенные и кровопролитные бои в январе 2015 года.

Бахмутская трасса и место, где был 31-й блокпост находятся под огневым контролем ВСУ предположительно около недели. Реальность зоны АТО такова, что о существенных продвижениях в здешних степях между населенными пунктами и занятии безымянных высот иногда становится известно через месяцы после событий. Так, первые «лягушачьи прыжки» ВСУ под Авдеевкой состоялись в декабре 2016 года, а «засветили» их украинским тележурналистам только в конце января 2017-го.

С боями вокруг Бахмутской трассы все случилось нестандартно. Сначала о броске частей ВСУ на 1,5 км и взятии важных высот вдоль трассы сообщили волонтеры. 2 июня эта информация вдруг появилась на официальной странице в фейсбуке 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Сообщение под заголовком «Шаги победы» рассказывало, что «бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады улучшили свое тактическое положение, продвинувшись на 1,5 км в «серую зону» в районе Бахмутской трассы».

«Взятие господствующих высот позволило лучше контролировать противника и получить выгодные позиции для обороны», — говорилось в сообщении, которое в этом случае писал, как минимум пресс-офицер бригады по согласованию с командиром.

Кроме этого, 93-я бригада сообщала, что бросок готовился больше месяца «кропотливой работой разведки» и обошелся без жертв, несмотря на артиллерийское противодействие противника в конце операции. Поскольку до января 2015 года Желобок, трасса и Дебальцево находились под контролем Украины, то и нарушением Минских соглашений спикеры 93-й бригады свое наступление называть не считают нужным.

Интересно, что информацию о наступлении впоследствии опроверг спикер министерства обороны Украины Андрей Лысенко , который заявил в тот же день, что ВСУ «не пересекают линию разграничения и не нарушают Минские договоренности». А новость о наступлении оперативно исчезла со страницы в фейсбуке 93-й бригады.

Но на господствующих высотах вдоль трассы подразделения бригады остались. Поселок Желобок оказался с трех сторон в полуокружении, трасса под огневым контролем украинцев, а вооруженные группировки самопровозглашенных республик в Стаханове и Дебальцево под потенциальной угрозой. Позиции Народной милиции ЛНР под ближайшем к Желобку поселком Донецкий как раз и являются последним «редутом» перед городом Стаханов.

Вследствии захвата господствующих высот, а тем более Желобка, ВСУ «разрезают» огнем две позиции вооруженных формирований ЛНР — под поселком Донецкий и под поселком Фрунзе — и контролируют их ближайшие тылы. Такая ситуация, конечно, станет нетерпимой для Народной милици ЛНР.

По последним данным, при попытке прорыва в районе поселка Желобок украинские военные потеряли до десяти человек убитыми. Об этом сообщила народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), передает «Интерфакс».

«В результате попытки прорыва ВСУ противник понес потери до 10 человек», — заявил «Интерфаксу» представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. Также, по его словам, ранения получили боец народной милиции ЛНР и один гражданский.

В то же время украинская сторона сообщает, что в результате боевых действий в районе ранения получили семь украинских военных, один погиб.