Россия перехватила «грузовик с бомбами»

Российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем американский стратегический бомбардировщик B-52, сообщили в Минобороны России. Самолет обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря приблизительно в 10.00 мск. На момент обнаружения он пролетал вдоль государственной границы России, рассказали в министерстве.

Для перехвата самолета в воздух был поднят Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота.

Приблизившись к самолету на безопасное расстояние, экипаж российского истребителя идентифицировал его как американский B-52 и сопровождал бомбардировщик, пока тот не удалился от российской границы.

После этого российский Су-27 благополучно вернулся на аэродром.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные неназванных западных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации, два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США во вторник, 6 июня, совершили полеты у границ Калининградской области. Утром они вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании на выполнение задания в район Балтийского моря и Польши. Полет они осуществляли с выключенными транспондерами.

Бомбардировщики B-52 находятся на вооружении армии США более 60 лет. Американцы использовали их в разных вооруженных конфликтах, в том числе во время войны во Вьетнаме и Афганистане.

В американских ВВС B-52 называют «грузовиком с бомбами»: самолеты способны нести разные виды оружия, в том числе и ядерного.

В конце прошлого года «Газета.Ru» сообщала о планах ВВС США модернизировать B-52. Как ожидается, в ходе модернизации бомбардировщики эпохи «холодной войны» пройдут высокотехнологичную адаптацию к войнам XXI века: самолеты планируют оснастить новой авионикой, новейшими и перспективными средствами поражения, в том числе крылатыми ракетами «воздух-земля» и «воздух-воздух», а также средствами радиоэлектронной борьбы. В США ожидают, что с новыми двигателями «грузовики с бомбами» прослужат в ВВС страны до 2060 года, то есть более сотни лет, с момента принятия на вооружение американской армии.

ВВС США сообщили о переброске в Великобританию бомбардировщиков B-52 и 800 летчиков 2 июня. Как уточнили американские военные, самолеты будут участвовать в учениях НАТО , которые пройдут в июне на территории Арктики и Европы, вблизи от российских границ.

российском МИДе заявили, что переброска в Европу военных самолетов США наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в регионе.

В Главном штабе Сил обороны Эстонии сообщили, что американские стратегические бомбардировщики B-1 и B-52 принимают участие в ежегодных военных учениях НАТО Saber Strike («Удар сабли») 2017, которые проходят в Прибалтике с 3 по 15 июня. Как предполагается, в рамках маневров американские B-52 должны осуществлять полеты рядом с российской границей.

В учениях принимают участие сухопутные и воздушные силы восьми стран – членов Североатлантического альянса: Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США. Всего в маневрах задействовано более 2 тыс. военнослужащих. Учения проходят под командованием сил США в Европе. Они направлены на отработку военного сотрудничества стран НАТО. Военнослужащие также будут отрабатывать возможности быстрого реагирования и привлечения сил в регионе.

Торжественная церемония открытия Saber Strike 2017 состоялась 3 июня на Адажской военной базе в Латвии. Как уточнил командующий латвийскими Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-майор Леонид Калныньш, военные учения НАТО в Прибалтике не направлены против России.

Учения Saber Strike проводятся в странах Прибалтики уже семь лет.

Летом 2015 года, спустя несколько дней после начала маневров, хакеры взломали сайт Объединенного штаба ВС Литвы и выложили на нем заявление, в котором назвали целью учений подготовку НАТО к аннексии Калининградской области России.

Позже сообщение было удалено, в минобороны Литвы назвали его попыткой «очернить Литву и НАТО». В американской армии также заявили, что маневры Saber Strike никак не связаны с планами аннексии российских территорий.

Североатлантический альянс придерживается стратегии сдерживания России с начала прошлого года. В 2017 году в рамках осуществления этой стратегии в Польше и странах Балтии планируется разместить четыре дополнительных батальона военных НАТО из США и Западной Европы. Как подчеркивали в НАТО, эта мера направлена не на провокацию возможного конфликта, а на его предотвращение. Ранее увеличить присутствие НАТО в регионе просили сами страны Прибалтики: необходимость этого они объяснили действиями России, связанными с присоединением Крыма в марте 2014 года.

Зимой 2016 года военные эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation в США заявили, что при том количестве сил НАТО, которые на тот момент находились в Прибалтике, российские войска могут разгромить их в течение трех дней. Во время военных манипуляций, на основе которых американские эксперты сделали такой вывод, российским военным потребовалось 60 часов для захвата Риги и Таллина.