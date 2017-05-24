Как превратить Т-72 в Т-90, или «тюнинг» по-белорусски

Среди наворотов отмечается система управления ЭССА-72У с многоканальным тепловизионным прицелом, баллистический вычислитель, телевизионные индикаторы и прицел-дублер командира танка. Бонус российская 125-мм гладкоствольная пушка, которая установлена на танках Т-90А.

Вообще танк Т-72 испортить сложно этот средний танк, считающийся основным боевым танком российской армии, стал прообразом для всех остальных версий бронетехники, как в России, так и в странах, которым он поставлялся. Более совершенный Т-90 был создан на базе семьдесят второго , суперсовременный Армата тоже унаследовал лучшие качества Т-72. Все его наследники в России получили серийное производство и заняли достойное место в боевом строю. Ничуть не умаляя заслуг белорусских оборонщиков в лице 140-го ремонтного завода и ОАО Пеленг , которые провели модернизацию этого танка и придали ему новый облик, танк не потерял своих основных боевых качеств.

Что же приобрел реэкспортный вариант белорусского танка Т-72БЭМ? Разложим по полочкам. Во-первых, это установка на танке комплексной системы управления ЭССА-72У , которая располагает многоканальным тепловизионным прицелом, баллистическим вычислителем, телевизионными индикаторами и прицелом-дублером командира танка, которые в совокупности обеспечивают эффективное поражение объектов противника (в том числе и танков) на максимальной дальности в любых погодных условиях днем и ночью. Комплексные датчики, установленные на танке, позволяют фиксировать такие параметры, как силу ветра, атмосферное давление, положение пушки, крен и тангаж, что позволяет снизить время наведения на цель и повысить точность стрельбы, в том числе в движении. Пушка танка позволяет ведение огня всеми типами 125-мм выстрелов, в том числе управляемыми снарядами.

На танке установлен комплект динамической защиты Комплект-1 и защитные решетчатые экраны. Установка системы 902Б Туча с восемью пусковыми установками обеспечивает надежную постановку дымовой завесы, которая маскирует не только сам танк, но и подразделения прикрытия и пехоту.

На белорусский Т-72 установлен двигатель В-84МС мощностью 840 л.с., позволяющий развивать скорость движения до 70 км/ч по шоссе и 30 км/ч по бездорожью. Связь обеспечивает цифровая УКВ радиостанция последнего поколения Баррет-2082 , позволяющая поддерживать контакт на уровне командир танка командир полка. Современные установки инфракрасного или тепловизионного приборов позволяют механику-водителю уверенно вести танк в сложных погодных условиях, в том числе и ночью. Автономный дизельный источник питания обеспечивает работу всех основных электрических систем танка.

В Белоруссии есть примерно 450 танков Т-72, которые состоят в штате четырёх мехбригад белорусской армии, а также находятся на базах хранения, рассказывает эксперт по международной торговле оружием Александр Зимовский . В общем, это белорусский основной боевой танк во всех смыслах. Средний возраст белорусского Т-72 30 лет. Однако он не критичен при анализе состояния танкового парка, поскольку есть разница между собственно эксплуатацией, и принятием и снятием с вооружения. По пробегу ресурс Т-72 составляет 500 моточасов, после чего двигатель идёт в капремонт.

Здесь надо принимать во внимание, что белорусские танки имеют как подлежащий модернизации компонент, так и узлы, немодернизируемые в принципе. Корпус, башню, орудие, двигатель, трансмиссию и ходовую часть Т-72 силами Беларуссии модернизировать нельзя, даже средствами 140-го танкового ремонтного завода. Остаётся совершенствовать приборы навигации, управления огнём и радиосвязи. Здесь белорусские военные инженеры преуспели во всех отношениях. Вся электроника, включая лазерные устройства для танков, производится в Беларуси. Из новинок установка спутникового оборудования ГЛОНАСС.

Белорусские танкисты напряжённо тренируются, но за всю историю национальной белорусской армии больше семидесяти танков одновременно на маневры не выводилось. Причём действия танковых подразделений носили преимущественно оборонительный характер. Белорусские полководцы считают, что хорошо замаскированные танки, действующие на знакомой местности, могут нанести нападающим существенный ущерб. Отсюда и выбор точек и узлов модернизации белорусских Т-72 .

Специалисты сразу обратили внимание, что белорусский Т-72БЭМ по уровню оснащенности активно подтягивают к уровню российского Т-90А. При этом многие компоненты, в том числе систем управления, практически полностью дублируют именно российские. Вряд ли Белоруссия готовит таким образом все свои модернизированные танки на экспорт, хотя и не исключен вариант частичной их продажи, в том числе и тем странам, которые покупают российские аналоги. Но здесь есть принцип разумности для поддержания собственной безопасности, в которой меньшее количество танков может подорвать статус сильного государства в регионе. Белоруссия, которая превосходит по мощности соседние Польшу и страны Балтии, вряд ли позволит себе подобное ослабление.

Танки не единственная сфера модернизации техники и вооружения белорусской армии, продолжает Александр Зимовский. Беларусь экспериментировала с самолётами МиГ-29, модернизируя, опять-таки навигационные устройства и РЛС наведения, однако эти изменения вносились по бюджетному варианту. Периодически презентуются разработки бронированной колёсной техники, которые носят малосерийный характер и пока не рассматриваются как основа перевооружения белорусской армии. Успешным стал белорусско-китайский проект РСЗО Полонез под китайский боеприпас от РСЗО AR-3, есть другие разработки. Как было сказано выше, белорусские НИОКР сосредоточены в тех сферах, которые замыкаются на созданные ещё в СССР оборонные предприятия.

Для России Белоруссия остаётся ключевым поставщиком многоколёсных шасси для различных боевых платформ, включая ракетные комплексы. Белорусские предприятия производят большое количество запасных частей и принадлежностей для всего спектра наземной боевой техники. Разнообразные специализированные оптические приборы, средства связи и навигации. Что касается общей стратегии Беларуси в военно-технической сфере, то она основана на понимании того факта, что в мире имеется огромное количество бывшего советского оружия, которое нуждается в модернизации. Вот эти услуги Беларусь и продвигает.

Сейчас Белоруссия входит в двадцатку крупнейших мировых экспортёров вооружений (18-я позиция). Основные покупатели Китай (27% поставок), Вьетнам (24%) и Судан (18%). Если же говорить в денежном выражении, то Беларусь в прошлом году продала в России молока на 3,1 миллиарда долларов, а оружия во всём мире на 1 миллиард долларов. Такие цифры .