Прекрасное далеко

В ближайшем и далеком будущем жизнь на Земле столкнется с глобальными катаклизмами. «Лента.ру» разбирается, может ли изменение климата Земли или другие катастрофы привести к исчезновению человеческой цивилизации в течение следующего миллиона лет.

По оценкам исследователей, из-за таяния ледников суша погружается в океаны со скоростью три-четыре миллиметра в год. Ученые считают, что эта скорость не останется неизменной и в ближайшие десятилетия ледниковый покров начнет исчезать быстрее. В зависимости от различных сценариев (которые учитывают различные объемы антропогенных выбросов парниковых газов) уровень океана поднимется к 2100 году на 0,3-2 метра.

Это усилит эрозию берегов, усугубит последствия от штормов и ураганов и скажется на уровне подземных вод. Человечество не только лишится тропических пляжей. Ухудшится качество почвы и пресной воды, что повлияет на сельское хозяйство, от которого зависит три четверти бедной части человеческой популяции. Повышение уровня океана на 40 сантиметров в одном лишь Бенгальском заливе затопит 11 процентов земель Бангладеш, где ныне живет 7-10 миллионов человек.

Понятно, что уровень мирового океана повысится не так уже резко. Но и плавным этот процесс не назовешь. Море станет отвоевывать землю через наводнения, все более сильные и частые. Конечно, чтобы определить, какие регионы наиболее уязвимы, необходимо учитывать множество факторов, например, прибрежные бури, приливные течения и рельеф берега. Это довольно трудно, поэтому различные модели расходятся в том, как именно произойдет затопление суши по всему земному шару.

Мале, столица Мальдив Фото: Shahee Ilyas / Wikipedia Мале, столица Мальдив Фото: Shahee Ilyas / Wikipedia

Если раньше суша затоплялась пятиметровым слоем воды каждые 100 лет, то теперь, согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Scientific Reports, это будет происходить каждые 25 лет. Крупные наводнения более вероятны в тропиках. Там частота стихийных бедствий удвоится уже к 2030 году (если уровень океана поднимется на 5-10 сантиметров). Поэтому самая уязвимая часть населения Земли — островные народы.

Это согласуется с мнением экспертов. Так, группа ООН по оценке экологических рисков пришла к выводу, что если темпы повышения уровня моря не изменятся, к 2100 году людям придется оставить Мальдивы. Та же судьба грозит островным государствам Полинезии. Например, берега Тувалу уходят под воду со скоростью 1,2 миллиметра в год. Из-за эрозии береговой линии, как сообщалось в 2016 году, уже исчезли пять Соломоновых островов.

Что касается крупных прибрежных городов (Нью-Йорк, Лондон, Венеция), то они нуждаются в дополнительной защите от штормовых приливов. Кроме того, страны с развитой экономикой могут спасти мегаполисы от наводнений с помощью дамб или частичного их перемещения.

Глобальное потепление ускоряет геологические процессы, длящиеся тысячелетиями. Например, таяние бассейна Уилкса в Восточной Антарктиде способно повысить уровень океана на три-четыре метра. Бассейн Уилкса играет роль пробки, удерживающей на месте весь Восточно-Антарктический ледяной щит площадью 10 миллионов квадратных километров. Если «пробка» растает, то ледник сползет в океан. Похожая ситуация с ледником Пайн-Айленд, уже утратившим свою «пробку». Ученые признали, что процесс исчезновения Пай-Айленда, чья площадь составляет 160 тысяч квадратных километров, уже необратим.

Бассейн Уилкса может разрушиться в течение следующих нескольких столетий. Само таяние Восточно-Антарктического ледяного щита займет 5-10 тысяч лет.

Что тогда будет с самим человечеством? По оптимистичным прогнозам, люди не исчезнут. Трудно сказать, с какими социальными и экономическими проблемами столкнутся Homo sapiens в течение столь длительного срока. Однако ясно, что затопление прибрежных территорий ускорит панмиксию — смешивание различных популяций людей.

Даже без учета глобального потепления к 12 000 году на Земле, по оценкам исследователей (основанных на текущих темпах глобализации), исчезнут региональные генетические вариации. То есть больше не будет рас как популяций человека, характеризующихся сходными внешними признаками (негроидная, монголоидная, европеоидная и австралоидная расы). Но это не значит, что такие фенотипические черты, как черная кожа, эпикантус или светлый цвет волос прекратят свое существование. Просто они равномерно распространятся по всему миру.

Однако есть и пессимистичные сценарии. Некоторые специалисты, в том числе астроном Фрэнсис Дрейк и математик Брэндон Картер , пришли к выводу, что через 10 тысяч лет человеческая цивилизация по тем или иным причинам исчезнет с лица планеты. По оценке Дрейка, средний срок жизни технологически развитой цивилизации — как раз 10 тысяч лет, в течение которых она пытается вступить в контакт с разумными формами жизни с других планет.

Картер предложил так называемую теорему о конце света (Doomsday argument). Согласной ей, современный человек находится в середине всей истории Homo sapiens. Это, в свою очередь, означает, что через 10 тысяч лет с вероятностью 95 процентов человечество вымрет.

Если все же люди выживут, то более чем через 50 тысяч лет они столкнутся с новым ледниковым периодом. Это не неожиданное следствие глобального потепления. Так называемые интергляциалы — промежутки времени между оледенениями — связаны с циклами Миланковича, которые имеют астрономическую природу. Эти циклы определяют, как много солнечного света достигает земной поверхности. Сами циклы, в свою очередь, формируются из-за разных факторов, в том числе периодических изменений наклона оси вращения Земли, прецессии этой оси, поворота орбиты планеты и эксцентриситета.

Хотя глобальное потепление в силах отсрочить гляциал, он произойдет в любом случае. Однако примечательна сама способность людей воздействовать на глобальные геологические циклы. Так, немецкие ученые из Потсдамского института по изучению воздействия климата выяснили, что на периодичность ледниковых эпох влияет содержание углекислого газа в атмосфере. Даже небольшие промышленные выбросы двуокиси углерода скажутся на судьбе ледниковых щитов. Вывод исследователей — межледниковая эпоха закончится только через сто тысяч лет.

Представим, что человечество не исчезнет и через сотню тысяч лет. Тогда людям предстоит выдержать извержение супервулкана, которое приведет к выбросу 400 кубических километров лавы. Еще примерно через 300 тысяч лет наша планета должна столкнуться с крупным астероидом диаметром в километр. Через миллион лет произойдет еще одно крупное извержение с выбросом более трех тысяч кубических километров раскаленных пород. Это сравнимо с суперизвержением вулкана Тоба 75 тысяч лет назад, послужившим причиной массового вымирания некоторых видов животных и резкого уменьшения популяции человека (хотя ряд ученых с такой оценкой смертоносности Тоба не согласен).

В любом случае в ближайший миллион лет ни одно астрономическое или геологическое событие не гарантирует вымирание людей. Однако это не значит, что технологическая цивилизация действительно не исчезнет, как предсказывал Дрейк.