Масштабы трудовой миграции украинцев в Польшу оценил доктор Цезари Калита из Института общественных наук и безопасности Университета естественных и гуманитарных наук в Седльцах.

В интервью для радио Sputnik он отметил, что считает преувеличенной сумму в 20 млрд злотых (около 5 млрд евро), которую, по данным польского МИД, якобы ежегодно вывозят из страны украинские мигранты.

Калита полагает, что украинцев в Польше примерно полмиллиона: они работают в домашних хозяйствах, ходят за покупками, стоят за прилавками магазинов. Однако 5 млрд евро – это сильно завышенная цифра.

Рост трудовой миграции с Украины начался с 2015 года, когда стала рушиться экономика страны, а затем и политика. Это путь к развалу и катастрофе, когда одна сторона уверена, что правда лишь за ней и не нужно искать компромиссов.

Украина переживает кризис государственности, поэтому многие ее граждане ищут для себя и своей семьи возможности просто заработать на жизнь. Пока не придет отрезвление, ничего не изменится.

Калита заявил, что поражен, как быстро среди людей распространяется бесшабашное безумие: все началось с большой склоки, после которой собрать осколки будет очень трудно.

Ранее более 50 % граждан РФ выступили за то, чтобы приток приезжающих в страну трудовых мигрантов был ограничен.