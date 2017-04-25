В Орегоне застрелили россиянку

В лесах Орегона, США, было обнаружено тело 27-летней россиянки Анны Репкиной. Ее убили, выстрелив в затылок. По подозрению в преступлении задержан бойфренд Репкиной, который состоял в отношениях с еще одной женщиной. Следствие считает, что россиянка могла быть «невестой по почте», а причиной убийства могла стать бытовая ссора.

Тело 27-летней женщины было обнаружено на частном участке леса под заготовку в округе Бентон (запад США) в лесу в 177 км к юго-западу от Портленда еще неделю назад, 17 апреля. Причиной смерти был назван выстрел в затылок, по словам правоохранителей, «характерный для казней». Однако полиция долгое время не могла идентифицировать жертву: документы при ней отсутствовали, описание также не совпадало ни с одним из заявлений о пропавших людях. В итоге, как объяснили сами полицейские, им пришлось «сделать несколько дополнительных шагов в поисках, которые обычно не делают», включая сверку отпечатков пальцев и запрос к пунктам пограничного контроля в аэропортах.

Отпечатки-то и помогли установить имя убитой. Ей оказалась 27-летняя россиянка Анна Репкина. Судя по информации в соцсетях, девушка жила в Москве и увлекалась лесными прогулками. В Корваллис, Орегон, она приехала 1 марта 2017 года, и, судя по всему, в США не работала.

До этого она 29 декабря 2016 года сменила статус на «в отношениях», а уже 7 января — на «помолвлена». Заместитель шерифа округа Бентон Грегори Ридлер заявил, что, по некоторой информации, Репкина могла быть «невестой по почте» (когда спутниц можно выбрать фактически по каталогу и «заказать» себе, заплатив агентству комиссионные).

Однако официально подтвердить цель ее приезда в США он не смог.

В генеральном консульстве России в Сан-Франциско подтвердили смерть Репкиной. «Генконсульство России в Сан-Франциско в курсе [произошедшего]. Мы уведомили родственников погибшей, находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами . По предварительным данным, причиной преступления стала бытовая ссора», — сказал представитель дипмиссии.

По подозрению в убийстве Репкиной 19 апреля был арестован ее бойфренд, 27-летний Уильям Чейз Харгроув, работавший в Корваллисе в ресторане The Peacock Bar&Grill. Харгроув родился в Алабаме, никаких криминальных деяний за ним не числится. Вину в преступлении он признавать отказался.

Как сообщает старший заместитель окружного прокурора Эми Матуско, Репкина находилась в «интересных отношениях в рамках любовного треугольника».

Подозреваемый поддерживал близкие отношения не только с Репкиной, но и с другой женщиной. Соперницы жили в разных местах, и Харгроув бывал у них обеих. В результате женщина, с которой у американца были длительные отношения, потребовала от него сделать окончательный выбор между ней и россиянкой.

«И он принял решение. Харгроув отвез жертву в удаленное место, где она позднее была найдена», — отметила Матуско.

Местность, где обнаружили Репкину, часто используется для стрельбищ, добавил Ридлер, местные жители нередко стреляют по бутылкам и банкам. Поэтому, видимо, звук выстрела никого не насторожил.

Въезд иностранок в США для создания отношений стал для этого государства большой проблемой в последнее время. «Фальшивые невесты», или фиктивные браки, остаются одним из самых распространенных способов получить гражданство США мошенническим путем, заявлял на заседании юридического комитета сената США его глава республиканец Чак Грейсли.

«Число запросов на визу типа К-1 («брачные визы») растет с каждым годом. Госдепартамент в 2016 году получил 44 тыс. пакетов документов на этот тип разрешений для въезда в страну, что на 27% больше, чем в 2012 году. При этом управление по вопросам гражданства и иммиграции одобрило 89% этих запросов. Запрос на брачную визу обычно рассматривается от восьми месяцев до года, причем этот процесс идет без проволочек, в отличие от запросов на иной тип виз», — сказал он. По словам сенатора, брак иностранца с американским гражданином до сих пор остается наиболее быстрым и простым способом получить гражданство США, чем зачастую пользуются мошенники.

«В период с 2012 по 2015 год управление по вопросам гражданства и иммиграции Госдепа начало расследование 13 тыс. эпизодов, связанных с попыткой заключить фиктивный брак с американкой или американцем. В рамках разбирательства было арестовано несколько сотен человек, уличенных в мошенничестве с брачными визами. Однако, к сожалению, сейчас правительство не располагает детальной статистикой на этот счет и точными данными о «фальшивых невестах», — заключил Грейсли.

На заседании юридического комитета были озвучены некоторые новые меры по противодействию этому виду мошенничества.

В частности, представитель управления Госдепа по вопросам гражданства и иммиграции рассказал, что работники ведомства ввели практику регулярного посещения семьи, один из членов которой — иностранец, чтобы понять, фиктивный или нет этот брак.

Кроме того, по действующим сейчас правилам, иностранец после регистрации брачного союза получает сначала временную грин-карту на два года. За это время различные американские органы власти проверяют, реален или фиктивен его брак, после чего ему выдается уже постоянная грин-карта.